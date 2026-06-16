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Manuel si na Zlaté tretře opět překonala osobák! Soupeřkám nedala šanci

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Aktualizujeme   18:40
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. Dvacetiletá česká reprezentantka vylepšila o tři setiny svůj čas z Diamantové ligy v Římě.
Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026.

Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026. | foto: AP

Nikola Ogrodníková na ostravské Zlaté tretře
Nikol Tabačková na ostravské Zlaté tretře
Nikola Ogrodníková na ostravské Zlaté tretře
Srbská oštěpařka Adriana Vilagošová pózuje po vítězství.
16 fotografií

Manuel se na počátku června stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Po ostravském mítinku zlaté kategorie Kontinentální tour se v letošních světových tabulkách posunula na šesté místo, v evropském pořadí sezony je druhá.

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Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela bojoval v Ostravě o prvenství s Erickem Portillem z Mexika, který byl nakonec díky lepšímu zápisu úspěšnější. Oba zdolali 227 cm, Štefela měl v soutěži o jednu opravu více.

České oštěpařky hranici 60 metrů nepřekonaly, Nikol Tabačková byla čtvrtá a bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková šestá. Zvítězila srbská vicemistryně Evropy Adriana Vilagošová (62,92).

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