Polské ženy v běhu: Barbie, baletka a bořička mýtů. Čím dokážou zaujmout?

Bycie wybraną Barbie Role Model i udział w projekcie to była dla mnie niesamowita przygoda, coś zupełnie innego, niż to, czym zajmuję się na co dzień. Niech to wyróżnienie będzie wiadomością dla wszystkich dziewczyn: nigdy nie traćcie wiary w siebie, nie słuchajcie innych, dążcie do samorealizacji. I nie zapominajcie, że możecie osiągnąć wszystko!



#Barbie #BarbieRoleModel #YouCanBeAnything