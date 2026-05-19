Lyles a Gout si to rozdají na 150 metrech, Zlatá tretra chystá také Síň slávy

Gout Gout letos na australském šampionátu v běhu na 200 metrů vylepšil národní mužský i světový juniorský rekord na 19,67 vteřiny. Překonal tak vlastní nejlepší čas 20,02 z loňské Zlaté tretry.
„Jeho výkony ho řadí mezi nejvýraznější tváře nastupující generace světového sprintu,“ upozornil Juck. „Sto padesát metrů je divácky velmi atraktivní a pro samotné sprintery představuje zajímavou výzvu. Start Noaha Lylese a talentu Gouta Gouta dává závodu jedinečný rozměr.“
Manažer zároveň doufá, že sprinteři ohrozí světový rekord Jamajčana Kishaneho Thompsona 14,92 vteřiny.
Během 65. ročníku Zlaté tretry otevřou její organizátoři Síň slávy. „Tretra má půlkulaté jubileum, takže by měla být lesklá,“ usmívá se Oldřich Zvolánek, šéf spolupořádajícího SSK Vítkovice. „Prvním členem Síně slávy bude Jan Železný, který v Ostravě vyhrával oštěpařské závody a nyní je ředitelem našeho mítinku.“
Výšku ozdobí Tamberi, tyčkař Duplantis chybí
„K vrcholům budou patřit i překážkové sprinty,“ uvedl Juck. „Startovat budou letošní haloví mistři světa z Toruně Polák Jakub Szymanski a Bahamanka Devynne Charltonová.“
Manažer Tretry zároveň dodal, že mezi ženami se utkají obě světové rekordmanky – Charltonová ho drží na 60 metrů překážek časem 7,65 vteřiny a Nigerijka Tobi Amusanová zaběhla 100 metrů překážek za 12,12 vteřiny.
„S nimi poběží Nizozemka Nadine Visserová, která má osobní rekord 12,28, takže nejlepší výkon mítinku bude v ohrožení,“ připomněl Juck čas Portoričanky Jasmine Camacho-Quinnové 12,42 z roku 2023.
Největší hvězdou Tretry bude sprinter Lyles, má atakovat rekord na 150 metrů
V hladké stovce bude favoritkou Polka Ewa Swobodová, která se v zimě připravuje i v ostravské hale. „Moc se na souboj s Ewou těším,“ řekla nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová z SSK Vítkovice. „Ewa už běžela stovku pod jedenáct vteřin (10,94), já ještě ne, takže bych tu metu ráda pokořila.“
Pro Maňasovou bude Tretra druhým startem nadcházející letní sezony. Poprvé se představí 4. června v rakouském St. Pöltenu.
„Doufám, že se mi letos podaří stáhnout tři setiny,“ zmínila česká atletka, o kolik musí vylepšit svůj nejlepší čas 11,11 vteřiny, aby překonala český rekord 11,09 Jarmily Kratochvílové z roku 1981. „Potřebuji zlepšit posledních dvacet metrů, tam je moje slabina,“ uvědomuje si.
Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela bude mít na Tretře za soupeře olympijského vítěze, mistra světa i Evropy Itala Gianmarka Tamberiho.
„Skok do výšky bude letos na opačné straně než obvykle, tam kde je tyčkařský sektor, ale blíže tribuně C, aby i tamější diváci měli zážitek a kupovali si lístky i do tamní části ochozů,“ uvedl Alfonz Juck.
Nejlepší atlet současnosti, švédský tyčkař Armando Duplantis, nicméně letos nedorazí. „Bohužel nemohu přijet kvůli rodinným záležitostem, ale v budoucnu se těším na svou pátou účast na skvělé ostravské Zlaté tretře,“ vzkázal Duplantis přes pořadatele.