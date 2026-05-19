Lyles a Gout si to rozdají na 150 metrech, Zlatá tretra chystá také Síň slávy

Jiří Seidl
  11:16
Pořadatelé Zlaté tretry, která se v Ostravě letos koná 16. června, jsou pověstní speciálními disciplínami v programu. Tou letošní bude sprint na 150 metrů. Utkají se osminásobný mistr světa a olympijský vítěz z Paříže Američan Noah Lyles a nadějný Australan Gout Gout. „Poběží spolu poprvé, bude to výjimečná událost,“ hlásí manažer prestižního atletického podniku Alfonz Juck.
Australský sprinter Gout Gout na Zlaté tretře.

Australský sprinter Gout Gout na Zlaté tretře. | foto: Reuters

Noah Lyles a jeho suverénní výkon v rozběhu na stovce na mistrovství světa.
Gianmarco Tamberi ve finále výškařů
Bahamka Devynne Charltonová překonala na halovém MS v Glasgow světový rekord na...
Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.
9 fotografií

Gout Gout letos na australském šampionátu v běhu na 200 metrů vylepšil národní mužský i světový juniorský rekord na 19,67 vteřiny. Překonal tak vlastní nejlepší čas 20,02 z loňské Zlaté tretry.

„Jeho výkony ho řadí mezi nejvýraznější tváře nastupující generace světového sprintu,“ upozornil Juck. „Sto padesát metrů je divácky velmi atraktivní a pro samotné sprintery představuje zajímavou výzvu. Start Noaha Lylese a talentu Gouta Gouta dává závodu jedinečný rozměr.“

Manažer zároveň doufá, že sprinteři ohrozí světový rekord Jamajčana Kishaneho Thompsona 14,92 vteřiny.

Během 65. ročníku Zlaté tretry otevřou její organizátoři Síň slávy. „Tretra má půlkulaté jubileum, takže by měla být lesklá,“ usmívá se Oldřich Zvolánek, šéf spolupořádajícího SSK Vítkovice. „Prvním členem Síně slávy bude Jan Železný, který v Ostravě vyhrával oštěpařské závody a nyní je ředitelem našeho mítinku.“

Výšku ozdobí Tamberi, tyčkař Duplantis chybí

„K vrcholům budou patřit i překážkové sprinty,“ uvedl Juck. „Startovat budou letošní haloví mistři světa z Toruně Polák Jakub Szymanski a Bahamanka Devynne Charltonová.“

Manažer Tretry zároveň dodal, že mezi ženami se utkají obě světové rekordmanky – Charltonová ho drží na 60 metrů překážek časem 7,65 vteřiny a Nigerijka Tobi Amusanová zaběhla 100 metrů překážek za 12,12 vteřiny.

„S nimi poběží Nizozemka Nadine Visserová, která má osobní rekord 12,28, takže nejlepší výkon mítinku bude v ohrožení,“ připomněl Juck čas Portoričanky Jasmine Camacho-Quinnové 12,42 z roku 2023.

Největší hvězdou Tretry bude sprinter Lyles, má atakovat rekord na 150 metrů

V hladké stovce bude favoritkou Polka Ewa Swobodová, která se v zimě připravuje i v ostravské hale. „Moc se na souboj s Ewou těším,“ řekla nejlepší česká sprinterka Karolína Maňasová z SSK Vítkovice. „Ewa už běžela stovku pod jedenáct vteřin (10,94), já ještě ne, takže bych tu metu ráda pokořila.“

Pro Maňasovou bude Tretra druhým startem nadcházející letní sezony. Poprvé se představí 4. června v rakouském St. Pöltenu.

„Doufám, že se mi letos podaří stáhnout tři setiny,“ zmínila česká atletka, o kolik musí vylepšit svůj nejlepší čas 11,11 vteřiny, aby překonala český rekord 11,09 Jarmily Kratochvílové z roku 1981. „Potřebuji zlepšit posledních dvacet metrů, tam je moje slabina,“ uvědomuje si.

Polská sprinterka Ewa Swobodová finišuje svůj rozběh na 60 metrů
Zklamaná Karolína Maňasová po nepovedeném rozběhu na mistrovství světa.

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela bude mít na Tretře za soupeře olympijského vítěze, mistra světa i Evropy Itala Gianmarka Tamberiho.

„Skok do výšky bude letos na opačné straně než obvykle, tam kde je tyčkařský sektor, ale blíže tribuně C, aby i tamější diváci měli zážitek a kupovali si lístky i do tamní části ochozů,“ uvedl Alfonz Juck.

Nejlepší atlet současnosti, švédský tyčkař Armando Duplantis, nicméně letos nedorazí. „Bohužel nemohu přijet kvůli rodinným záležitostem, ale v budoucnu se těším na svou pátou účast na skvělé ostravské Zlaté tretře,“ vzkázal Duplantis přes pořadatele.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Bartoň vs. Dutra da SilvaTenis - - 19. 5. 2026:Bartoň vs. Dutra da Silva //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 6:2, 4:1
  • 1.02
  • -
  • 13.00
Parryová vs. RaducanuováTenis - - 19. 5. 2026:Parryová vs. Raducanuová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.30
  • -
  • 3.40
Ku vs. PlíškováTenis - Kvalifikace - 19. 5. 2026:Ku vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
Živě6:0, 1:1
  • 2.07
  • -
  • 1.73
Rieraová vs. SamsonTenis - Kvalifikace - 19. 5. 2026:Rieraová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.25
  • -
  • 1.60
McCabe vs. KolářTenis - Kvalifikace - 19. 5. 2026:McCabe vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě2:3
  • 5.45
  • -
  • 1.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Olympijský bronz, twerk i zákaz činnosti. Tyčkařka teď kývla Victoria’s Secret

Alysha Newmanová (Paříž, 7. srpna 2024)

Tyčkařka Alysha Newmanová patřila během olympijských her v Paříži k atletkám, kterým se dostalo nejvíce pozornosti. Nejen díky bronzové medaili, ale také kvůli virální oslavě, kdy po úspěšném skoku...

Kouči, co se předem loučí. Nejen Rulík, na hokejovém MS je k vidění zvláštní trend

Premium
Radim Rulík a Sam Hallam

Zažívá podobnou situaci jako Radim Rulík. S tím rozdílem, že švédský kouč Sam Hallam o svém konci na střídačce hokejového národního týmu ví daleko déle. A nedostal na vybranou. Jejich týmy v pondělí...

19. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

19. května 2026  11:43

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v...

19. května 2026  11:31

Goffin se po vítězství v kvalifikaci rozplakal. Na úspěchu už nezáleží, řekl

David Goffin během prvního kola kvalifikace Roland Garros.

Na kurtu při prvním kole kvalifikace Roland Garros působil jistě a suverénně. Jenže jakmile bylo po zápase, radost vystřídaly slzy. Belgický tenista David Goffin totiž v Paříži prožívá na slavném...

19. května 2026  11:20

Lyles a Gout si to rozdají na 150 metrech, Zlatá tretra chystá také Síň slávy

Australský sprinter Gout Gout na Zlaté tretře.

Pořadatelé Zlaté tretry, která se v Ostravě letos koná 16. června, jsou pověstní speciálními disciplínami v programu. Tou letošní bude sprint na 150 metrů. Utkají se osminásobný mistr světa a...

19. května 2026  11:16

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Návrat po sedmi letech. Šmídová je zpět v reprezentaci, nahradila zraněnou Valkovou

Volejbalistka Pavla Šmídová, nahrávačka mistrovského celku Šelmy Brno. (březen...

Zkušená nahrávačka Pavla Šmídová, rozená Vincourová, která letos dotáhla volejbalistky Šelem Brno k mistrovskému titulu, nahradila v reprezentaci před úvodními zápasy Volejbalové ligy národů...

19. května 2026  10:46

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Guardiola po sezoně skončí v City, píší v Anglii. Náhradníkem bude Maresca

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Sám se přibývajícím přímým dotazům elegantně vyhýbá, protože kontrakt má stále ještě na rok. Podle důvěryhodných zdrojů anglických médií je ale jasné, že Pep Guardiola, španělský trenérský velikán,...

19. května 2026  8:49,  aktualizováno  9:40

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

19. května 2026  9:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

19. května 2026  9:17

San Antonio vede, Oklahomu přetlačilo ve druhém prodloužení. Zářil Wembanyama

Radost Victora Wembanyamy ze San Antonia během zápasu play off proti Oklahomě.

Basketbalisté San Antonia vyhráli úvodní zápas finále Západní konference play off NBA na hřišti Oklahoma City až po druhém prodloužení. K vítězství Spurs 122:115 nad obhájci titulu výrazně přispěl...

19. května 2026  8:09,  aktualizováno  9:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.