Dudycha v Duplantisově stylu

Jakub Dudycha na startu závodu půlkařů na Zlaté tretře.

Do mixzóny mezi novináře přišel vysmátý a s sebou si přinesl i šedý kyblíček. „Jako menší jsem po závodech zvracel hodně, letos poprvé. Ale aspoň vidíte, že jsem do toho dal všechno,“ smál se Jakub Dudycha, když na Tretře doběhl pátý a časem 1:44,48 minuty znovu vylepšil český rekord na trati 800 metrů.

Kromě nového maxima si svým výkonem zajistil i přímou místenku na zářijové mistrovství světa v Tokiu. „To je super. I když jsem byl předtím ve světovém rankingu docela vysoko, jistota šampionátu je skvělá. Ale hlavní je určitě posunutí toho osobáku,“ říkal.

Teprve 19letý atlet se z národního rekordu radoval už na začátku měsíce, kdy v Hengelu doběhl čtvrtý za 1:44,78 minuty, čímž překonal o tři setiny své dřívější maximum z loňska.

„Tehdy jsem ho v Nizozemsku posunul jenom o trošku, abych ho o další kousek mohl posunout tady v Ostravě. To byl plán a povedl se,“ vtipkoval.

Vlastně tedy v Hengelu uplatnil podobnou taktiku jako například tyčkař Duplantis, který světový rekord vylepšuje vždy pouze o centimetr?

„Asi jo. Ale teď jsem osobák posunul o tři desetiny, tak to jsem asi trošku přehnal,“ dodal s úsměvem.

Než odešel na plochu děkovat fanouškům za jejich podporu, pochválil je ještě před diktafony novinářů. „Z těch tribun je i tady cítit taková energie – a na ploše je dvakrát taková. Pomůže to tak moc, že to nejde ani popsat. Na šestistovce začnete trpět, ale vidíte plnou tribunu, která začne bouřit, což vám dodá neskutečně energie.“

Tu bude potřebovat i v závěru týdne, kdy má být jednou z českých opor na mistrovství Evropy družstev v Madridu.

Kocembová překonána. Po 42 letech

Salvá Ajd Násirová překonala na Zlaté tretře v Ostravě rekord mítinku na čtvrtce.

Třiašedesátiletá Taťána Kocembová (provdaná Netoličková), stříbrná čtvrtkařka z mistrovství světa 1983, seděla v Ostravě na tribuně a odtud sledovala, jak po předlouhých 42 letech konečně padl její rekord mítinku – jeden z nejstarších, které Zlatá tretra eviduje.

Tehdy v roce 1983 tu zaběhla čtvrtku za 49,67. Letos byla jednou z aspirantek na překonání letitého času světová halová rekordmanka Femke Bolová. Ale byla to nakonec Salvá Ajd Násirová, kdo proťal cílovou fotobuňku s jasnou převahou první – za 49,15.

Salwa Eid Naser 🇧🇭 domine en patronne le 400m du Meeting Zlatá tretra Ostrava.



La vice-championne olympique gagne en 49.15 MR devant Lynna Irby-Jackson 🇺🇸 49.82 SB et Femke Bol 🇳🇱 49.98

#Athlétisme #ContinentalTourGold

„Já ani nevěděla, jaký je tu rekord mítinku, takže ten vážně nebyl mým hlavním cílem,“ tvrdila poté 28letá reprezentantka Bahrajnu, kterou tato bohatá arabská země přetáhla do svých služeb už v roce 2014 z Nigérie, kde se původně jmenovala Ebelechukwu Agbapuonwuová.

„Porazit Femke je vždycky cenné. Myslím, že i naše soutěžení píše historii. Ten závod jsem si u vás vážně užila. V této sezoně chci být prostě šťastná,“ povídala v Ostravě.

V roce 2019 byla Násirová v Dauhá přešťastná, když ve skvostném čase 48,14 senzačně ovládla světový šampionát. Potom už to bylo o dost horší a do její tváře pronikaly chmury. Závodní štít rozhodně bez poskvrny nemá. Vždyť v červnu 2021 vyfasovala dvouletý zákaz činnosti za tři zmeškané antidopingové testy a nedostatečné poskytování informací o místě svého pobytu.

Štefela se moc zlobil. Na sebe

Výškař Jan Štefela na Zlaté tretře v Ostravě.

Jan Štefela dokáže být velmi zábavným a vtipným partnerem pro rozhovory, jak prokázal i den před Zlatou tretrou. Po závodě však náladu na vtípky neměl. V klání výškařů sice skončil druhý, jenže...

„Jsem velmi naštvaný na svůj výkon,“ oznamoval. „224 – to nemůže být výška, která by mě uspokojila. Vím, že můžu skočit mnohem výš. Jen to zatím nepřišlo. Přitom podpora fanoušků byla masakrální. Jen díky nim jsem dal aspoň třetí pokus na 224.“

Stříbrného medailistu z halového mistrovství Evropy uklidňoval pouze pohled na kalendář. „Jediným pozitivním faktem totiž je, že mistrovství světa máme letos až v září, takže není kam spěchat. Důležitější bude přivézt medaile ze světového šampionátu než ze Zlaté tretry.“

Čopru potěšili čeští parťáci

Níradž Čopra na rozběhu Zlaté tretry.

Největší pozornost byla v oštěpařském sektoru pochopitelně upřena na olympijského vítěze a mistra světa Níradže Čopru, který také závod ovládl hodem 85,29. Ale na pátém místě se radoval i Martin Konečný. Čoprův tréninkový sparingpartner ze skupiny Jana Železného si zlepšil osobní rekord na 80,59 centimetru.

Indický parťák jeho výkon hned kvitoval. „Jsem za Martina moc šťastný, že si tu hodil osobák. Trénujeme spolu, takový výkon je dobrý pro atmosféru v celém týmu. Navíc i Andrea Železná si vedla dobře,“ neopomněl zmínit další kolegyni, výkonem 60,63 třetí v soutěži žen.

Konečný s Čoprou při tréninku v Ostravě:

Konečného pozval Čopra i na historicky první mezinárodní oštěpařský mítink v Indii, jehož bude 5. července v Bengalúru spoluorganizátorem. Indické instagramové stránky tohoto mítinku hned zdůraznily také Konečného ostravský výkon.

Až se oba a kouč Železný z Indie zase vrátí, budou se v létě společně připravovat opět v Česku. „V Praze a v Nymburku. Tam se mi moc líbí, je to příjemné klidné místo na trénink,“ podotkl Čopra. V Praze by si chtěl v létě zároveň vyhlédnout a pronajmout vlastní byt.

Ogrodníková: Tělo už chátralo

Jen jako divačka se na svůj rodný stadion přišla v úterý podívat i oštěpařka Nikola Ogrodníková, jež nedávno porodila syna Jáchyma. „Je to takový zvláštní pocit tady být,“ svěřovala se. „Myslím, že na to, abych tady byla v civilu, mám ještě čas. Ale bohužel to jinak nešlo.“

Hned po šestinedělí zamířila bronzová medailistka z loňských olympijských her zpátky do tréninku. „Tělo už chátralo, ale nechala jsem si těch šest týdnů, aby se všechno zaléčilo,“ vysvětlila.

A kdy se vrátí na závodní scénu? „Chtěla bych už na podzim. Ale pokud to nevyjde, nevadí. Teď si chci užít především roli maminky.“

Gout si užíval „Boltovy tratě“

Gout Gout stanovil na Zlaté tretře nový rekord Austrálie a Oceánie na 200 metrů.

Dvoustovkou prolétl Gout Gout ve skvostném čase 20,02 sekundy, čímž stanovil nový australský rekord. Tomu se říká debut! Byl to jeho vůbec první mezinárodní start mezi dospělými!

Nadšeně pak pózoval před fotografy a zdravil fanoušky. „Z mého pohledu šlo o úžasný závod, opravdu fantastický,“ ujišťoval.

Do Ostravy přicestoval především proto, že na Zlaté tretře závodil i jeho idol, k němuž bývá sedmnáctiletý supertalent často přirovnáván – a tím není nikdo jiný než Usain Bolt.

„Je super závodit na stejné trati, kde Usain dřív sbíral úspěchy.“ tvrdil Gout. „Atmosféra byla skutečně skvělá, moc jsem si ji užil. Diváci byli jedním z důvodů, které mě za výsledným časem hnaly.“

Bude se teď vracet rok co rok, jako kdysi Bolt?