Duplantise si hýčkáme. V Ostravě na něj jdou boltovskou cestou

A znovu se pokoušel o světový rekord, laťka ve výšce 625 centimetrů ale byla v těžkých ostravských podmínkách nad jeho síly.

I tak bavil.

Luxus jako pro Usaina

„Šli jsme boltovskou cestou,“ vysvětluje manažer mítinku Alfonz Juck. „Hýčkáme si ho, aby se sem vracel tak jako Usain.“

Právě někdejší sprinterský král byl dosud jediným atletem, který měl podobné výsady. Na Zlatou tretru dorazil celkem devětkrát, čtyřiadvacetiletý Duplantis se zde ukázal potřetí. V roce 2021 v Ostravě skočil 590 centimetrů, loni stanovil nový rekord mítinku 612 centimetrů, letos zvládl rovných šest metrů.

Je dost možné, že třetí účastí s Ostravou neskončil. „Líbí se mi tady a rád se sem vracím,“ vykládal světový rekordman, olympijský vítěz z Tokia či mistr světa z posledních dvou šampionátů v Budapešti a Eugene.

Armand Duplantis skáče na Zlaté tretře.

Spolu s ním do Ostravy tryskáč dopravil i jeho matku, která ho trénuje, fyzioterapeuta, manažerku a přítelkyni. Stejně jako loni kvůli němu pořadatelé umístili tyčkařský sektor pod hlavní tribunu blízko diváků.

Taky upravili program mítinku. Skákat se začalo v pět hodin, tudíž Duplantis, který do soutěží tradičně nastupuje až na vyšších laťkách, šel do akce kolem šesté, kdy začal televizní přenos.

„Děláme, co se dá, abychom mu to tady zpříjemnili a cítil se tu jako doma,“ říká Juck.

Dražší než sprinter Lyles

I tohle obnáší snaha pořadatelů mítinků ukázat nabitou startovní listinu. Chcete přivézt naprostou světovou superstar? Musíte přijít s nadstandardním servisem, v případě Duplantise tím nejvyšším. „Pro evropské mítinky je určitě nejdražší,“ zamýšlí se Juck.

Ani americký sprinterský showman Noah Lyles se mu nevyrovná. „Ten možná v Americe, ale u nás mezi širokou veřejností takové jméno nemá. Zato Duplantise zná každý,“ dodává zkušený manažer.

I přes nemalé finanční náklady je o něj boj. Třeba Zlatá tretra musela soupeřit se čtvrtečním mítinkem v Oslu. „Pomohlo nám, že pojede ještě v neděli do Stockholmu, a on nerad závodí tak blízko u sebe,“ přemítal Juck.

Není se ale co divit, že jeho jméno láká. Švéd je naprostý fenomén. Muž, co neustále boří hranice. Chcete mít šanci, že váš mítink bude svědkem historického maxima?

Vsaďte na něj.

Armand Duplantis znovu potvrdil, že se mu žádný tyčkař na světě nevyrovná. Ovládl mistrovství světa v Budapešti.

Od roku 2020, kdy se poprvé stal světovým rekordmanem, už Duplantis historický zápis osmkrát vylepšil. Naposledy letos při Diamantové lize v Číně, kde skočil 624 centimetrů.

„V halové sezoně to nebylo úplně ono. Získal jsem sice zlato na mistrovství světa, ale moje pokusy byly často chaotické. Proto jsem byl nažhavený na léto a chtěl jsem se předvést,“ vysvětloval.

Jaké jsou jeho limity?

Je nejspíš jen otázkou času, kdy historický zápis opět posune. Vždyť při jeho posledním veleskoku v Číně analýza z televizních kamer ukázala, že by tehdy překonal i 629 centimetrů.

„Pokud to sedí, tak je to povzbuzení,“ prohlásil Mondo, jak se mu přezdívá. „Je vidět, že mám ještě rezervy.“

Moc jich ale není. Má vytříbenou techniku, k tomu je neuvěřitelně rychlý. Však mu také Juck na tiskové konferenci připomněl zatím neuskutečněnou sázku v podobě běhu proti jamajské sprinterce Shelly-Ann Fraserové-Pryceové. „Jo jo, jsem připravený. Bylo by to vážně cool. Nemusí to být konkrétně proti Shelly, klidně bych třeba vyzval i Karstena Warholma,“ rozesmál se. „Dřív než po olympiádě to asi neproběhne. Ale zase to nechci dělat dlouho po ní, chci to vzít vážně a být v kondici.“

I to dokládá jeho další přednosti. Je perfekcionista. Když už se do něčeho pustí, chce být nejlepší.

Samozřejmě má i nesmírný talent. V sektoru působí, jako kdyby se s tyčí v ruce narodil. „Moje nejlepší pokusy byly vždycky takové, při nichž jsem se vůbec nenadřel. Zkrátka šlo o jeden plynulý pohyb, při kterém jsem nikde zbytečně neztratil energii,“ popisuje. K tomu si přičtěte vzorné vystupování, spontánnost, výřečnost.

Armand Duplantis zakrývá nové světové maximum.

Vážně není divu, že je o něj mezi manažery závodů boj. Když ho získáte, upoutáte pozornost celého atletického světa. Lidé od něj čekají: Co kdyby to zase vyšlo?

„Těžko říci, kde moje limity jsou,“ zamýšlí se Švéd. „Záleží na mnoha proměnných. Myslím si ale, že bych se mohl dostat třeba k 630 centimetrům. A co bude pak? Uvidíme.“

Každopádně je odhodlaný to zjistit.