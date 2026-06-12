|Zlatá tretra 2026
|Informace
|Datum
|Úterý, 16. června 2026
|Místo konání
|Městský stadion Ostrava-Vítkovice
|Otevření areálu (Fan zóna)
|14:30
|Hlavní program
|18:00
|Kde sledovat živě
|ČT sport a platforma ČT sport Plus
|Oficiální vstupenky
|zlatatretra.cz
Zlatá tretra 2026: Program a disciplíny
Vše vypukne 16. června 2026 v ostravských Vítkovicích. Stadion na Závodní ulici má nezaměnitelnou atmosféru, kterou si atleti z celého světa nemohou vynachválit.
Areál otevírá své brány již ve 14:30, kdy startuje doprovodný program, zatímco hlavní hvězdy vyběhnou na tartan v 18:00.
|Čas
|Program
|Popis
|14:30
|Otevření sportovní Fan zóny
|Přístup do areálu s udržitelným cateringem, stánky se suvenýry a interaktivními hrami.
|15:30
|Autogramiády
|Možnost setkat se s legendami české i světové atletiky.
|16:00
|Předprogram
|Národní závody a soutěže mladých talentů.
|17:45
|Slavnostní zahájení
|Představení hlavních hvězd 65. ročníku.
|18:00
|Start hlavního programu
|Začátek elitních disciplín (skok o tyči, hody a vrhy, běžecké disciplíny).
|20:15
|Vrchol večera
|Očekávaný sprinterský duel na 150 metrů.
Hlavní soutěžní program odstartují technické disciplíny:
Technické disciplíny na Zlaté tretře
|Čas
|Technická disciplína
|16:00
|Skok o tyči muži / ženy
|16:22
|Hod oštěpem ženy
|16:55
|Skok do výšky muži
Zlatá tretra 2026: Hlavní program
|Čas
|Disciplína
|17:30
|Slavnostní zahájení
|17:55
|Čokoládová tretra 2026 – vyhlášení
|18:03
|400 m překážek muži
|18:13
|400 m muži – Gyulai Memorial
|18:20
|400 m ženy
|18:30
|3000 m steeple muži
|18:40
|Vrh koulí muži
|18:45
|100 m překážek ženy
|18:55
|110 m překážek muži
|19:00
|Vyhlašování I.
|19:07
|Hod oštěpem muži
|19:10
|100 m ženy – Slanina Memorial
|19:17
|100 m muži
|19:24
|Míle muži
|19:34
|800 m ženy
|19:44
|1000 m muži – pokus o světový rekord
|19:55
|150 m muži – Noah Lyles, Gout Gout (pokus o světový rekord)
|20:00
|Vyhlašování II., zakončení 65. Zlaté tretry
Zlatá tretra 2026: Hlavní hvězdy mítinku
- Noah Lyles (USA) – 150 m
Olympijský vítěz a jeden z nejrychlejších sprinterů historie. Na 200 m má osobní rekord 19.31 s a patří mezi největší hvězdy světové atletiky. V Ostravě poběží 150 m se zatáčkou a bude útočit na historicky nejrychlejší čas této disciplíny.
- Gout Gout (Austrálie) – 150 m
Teprve osmnáctiletý australský talent, označovaný za možného nástupce Usaina Bolta. Na 200 m zaběhl 19.67 s a patří mezi největší sprintérské objevy současnosti. V Ostravě ho čeká prestižní souboj s Noahem Lylesem.
- Lurdes Gloria Manuel (Česko) – 400 m
Halová mistryně světa a jedna z největších domácích nadějí. Jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. V Ostravě poběží před domácím publikem jako jedna z hlavních hvězd české reprezentace.
- Femke Bolová (Nizozemsko) – 800 m
Jedna z největších hvězd světové atletiky, mnohonásobná mistryně světa a Evropy. Po úspěších na překážkách přechází na 800 m, kde v Ostravě absolvuje jednu z prvních velkých venkovních osmistovek.
- Emmanouil Karalis (Řecko) – skok o tyči
Elitní tyčkař a stříbrný medailista z MS, pravidelně skáče přes 6 metrů. V Ostravě se představí už jako světová špička, přestože zde startoval už jako juniorský rekordman.
- Jakub Vadlejch (Česko) – hod oštěpem
Úřadující mistr Evropy a nejúspěšnější český oštěpař současnosti. V sezoně 2026 začal vítězstvím v Tokiu (85,24 m). V Ostravě tradičně patří mezi hlavní domácí taháky.
- Jan Štefela (Česko) – skok do výšky
Český výškařský lídr a člen světové špičky. Osobní rekord 232 cm ho řadí mezi elitu. V Ostravě ho čeká prestižní souboj s Gianmarcem Tamberim.
- Amálie Švábíková (Česko) – skok o tyči
Česká rekordmanka a olympijská finalistka. Pravidelně startuje proti světové špičce včetně olympijských vítězek. V Ostravě bude patřit mezi hlavní domácí jména.
Čeští atleti na Zlaté tretře 2026
Domácí fanoušci poženou vpřed silnou českou výpravu. Český atletický svaz potvrdil účast těch největších tuzemských hvězd, jejichž aktuální forma slibuje útoky na osobní maxima.
Vstupenky a kde Zlatou tretru sledovat živě
Lístky jsou v prodeji výhradně prostřednictvím oficiálních stránek zlatatretra.cz. Ceny standardních vstupenek začínají na 200 Kč do sektorů na stání, vstupenky na hlavní tribunu se pohybují od 500 do 1500 Kč.
Pokud se nemůžete do Ostravy vydat osobně, o zážitek přijít nemusíte. Přímý přenos na ČT sport začíná v 17:50 a kompletní dění, včetně záběrů z technických disciplín, nabídne i online platforma ČT sport Plus.
Historie Zlaté tretry
- Zlatá tretra Ostrava se koná od roku 1961. Z původně lokálního mítinku se postupně stal jedinečný podnik – dnes jde o nejslavnější atletický mítink v Česku a jeden z nejstarších v Evropě. Pořadatelé si své hvězdy pečlivě vybírají a zvou je osobně.
- Od roku 2019 se Ostrava oficiálně řadí mezi světovou elitu jako součást prestižního seriálu World Athletics Continental Tour Gold. V hierarchii atletiky jde o druhou nejvyšší ligu hned po Diamantové lize.
- O tom, že Zlatá tretra je víc než jen závod, svědčí i plaketa Dědictví světové atletiky (World Athletics Heritage), kterou mítink získal v roce 2019. Jde o ocenění za mimořádný přínos k historii a rozvoji atletiky. Ostrava se tím zařadila mezi prestižní místa světové atletiky, která připomínají největší výkony historie sportu.
Vítězové Zlaté tretry 2025
MUŽI
|Disciplína
|Vítěz
|200 m
|Gout (Austrálie)
|400 m
|Segers (Belgie)
|800 m
|Bol (Austrálie)
|1500 m
|Koech (Keňa)
|110 m př.
|Beard (USA)
|400 m př.
|Robinson (USA)
|Výška
|Nikitin (Ukrajina)
|Tyč
|Duplantis (Švédsko)
|Koule
|Fabbri (Itálie)
|Oštěp
|Čopra (Indie)
ŽENY
|Disciplína
|Vítězka
|100 m
|Daviesová (Libérie)
|400 m
|Násirová (Bahrajn)
|800 m
|Sekgodisová (JAR)
|100 m př.
|Amusanová (Nigérie)
|Tyč
|Amálie Švábíková (Česko)
|Oštěp
|Vilagošová (Srbsko)