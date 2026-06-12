Zlatá tretra Ostrava 2026: Program, hvězdy a sprinterský duel Lyles vs. Gout

  9:29
Jubilejní 65. ročník atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava se uskuteční v úterý 16. června 2026 a vyvrcholí netradičním sprinterským soubojem na 150 metrů. Na startu se vedle sebe představí král sprintu Noah Lyles a australský talent Gout Gout. Jak vypadá program Zlaté tretry, jaké hvězdy se v Ostravě představí a kde závody světové atletické špičky sledovat živě?

Australský sprinter Gout Gout na Zlaté tretře. | foto: Reuters

Zlatá tretra 2026Informace
DatumÚterý, 16. června 2026
Místo konáníMěstský stadion Ostrava-Vítkovice
Otevření areálu (Fan zóna)14:30
Hlavní program18:00
Kde sledovat živěČT sport a platforma ČT sport Plus
Oficiální vstupenkyzlatatretra.cz

Zlatá tretra 2026: Program a disciplíny

Vše vypukne 16. června 2026 v ostravských Vítkovicích. Stadion na Závodní ulici má nezaměnitelnou atmosféru, kterou si atleti z celého světa nemohou vynachválit.

Areál otevírá své brány již ve 14:30, kdy startuje doprovodný program, zatímco hlavní hvězdy vyběhnou na tartan v 18:00.

ČasProgramPopis
14:30Otevření sportovní Fan zónyPřístup do areálu s udržitelným cateringem, stánky se suvenýry a interaktivními hrami.
15:30AutogramiádyMožnost setkat se s legendami české i světové atletiky.
16:00PředprogramNárodní závody a soutěže mladých talentů.
17:45Slavnostní zahájeníPředstavení hlavních hvězd 65. ročníku.
18:00Start hlavního programuZačátek elitních disciplín (skok o tyči, hody a vrhy, běžecké disciplíny).
20:15Vrchol večeraOčekávaný sprinterský duel na 150 metrů.

Hlavní soutěžní program odstartují technické disciplíny:

Technické disciplíny na Zlaté tretře
ČasTechnická disciplína
16:00Skok o tyči muži / ženy
16:22Hod oštěpem ženy
16:55Skok do výšky muži
Zlatá tretra 2026: Hlavní program
ČasDisciplína
17:30Slavnostní zahájení
17:55Čokoládová tretra 2026 – vyhlášení
18:03400 m překážek muži
18:13400 m muži – Gyulai Memorial
18:20400 m ženy
18:303000 m steeple muži
18:40Vrh koulí muži
18:45100 m překážek ženy
18:55110 m překážek muži
19:00Vyhlašování I.
19:07Hod oštěpem muži
19:10100 m ženy – Slanina Memorial
19:17100 m muži
19:24Míle muži
19:34800 m ženy
19:441000 m muži – pokus o světový rekord
19:55150 m muži – Noah Lyles, Gout Gout (pokus o světový rekord)
20:00Vyhlašování II., zakončení 65. Zlaté tretry

Zlatá tretra 2026: Hlavní hvězdy mítinku

  • Noah Lyles (USA) – 150 m
    Olympijský vítěz a jeden z nejrychlejších sprinterů historie. Na 200 m má osobní rekord 19.31 s a patří mezi největší hvězdy světové atletiky. V Ostravě poběží 150 m se zatáčkou a bude útočit na historicky nejrychlejší čas této disciplíny.
  • Gout Gout (Austrálie) – 150 m
    Teprve osmnáctiletý australský talent, označovaný za možného nástupce Usaina Bolta. Na 200 m zaběhl 19.67 s a patří mezi největší sprintérské objevy současnosti. V Ostravě ho čeká prestižní souboj s Noahem Lylesem.
  • Lurdes Gloria Manuel (Česko) – 400 m
    Halová mistryně světa a jedna z největších domácích nadějí. Jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. V Ostravě poběží před domácím publikem jako jedna z hlavních hvězd české reprezentace.
  • Femke Bolová (Nizozemsko) – 800 m
    Jedna z největších hvězd světové atletiky, mnohonásobná mistryně světa a Evropy. Po úspěších na překážkách přechází na 800 m, kde v Ostravě absolvuje jednu z prvních velkých venkovních osmistovek.
  • Emmanouil Karalis (Řecko) – skok o tyči
    Elitní tyčkař a stříbrný medailista z MS, pravidelně skáče přes 6 metrů. V Ostravě se představí už jako světová špička, přestože zde startoval už jako juniorský rekordman.
  • Jakub Vadlejch (Česko) – hod oštěpem
    Úřadující mistr Evropy a nejúspěšnější český oštěpař současnosti. V sezoně 2026 začal vítězstvím v Tokiu (85,24 m). V Ostravě tradičně patří mezi hlavní domácí taháky.

Čeští atleti na Zlaté tretře 2026

Domácí fanoušci poženou vpřed silnou českou výpravu. Český atletický svaz potvrdil účast těch největších tuzemských hvězd, jejichž aktuální forma slibuje útoky na osobní maxima.

Vstupenky a kde Zlatou tretru sledovat živě

Lístky jsou v prodeji výhradně prostřednictvím oficiálních stránek zlatatretra.cz. Ceny standardních vstupenek začínají na 200 Kč do sektorů na stání, vstupenky na hlavní tribunu se pohybují od 500 do 1500 Kč.

Pokud se nemůžete do Ostravy vydat osobně, o zážitek přijít nemusíte. Přímý přenos na ČT sport začíná v 17:50 a kompletní dění, včetně záběrů z technických disciplín, nabídne i online platforma ČT sport Plus.

Historie Zlaté tretry

  • Zlatá tretra Ostrava se koná od roku 1961. Z původně lokálního mítinku se postupně stal jedinečný podnik – dnes jde o nejslavnější atletický mítink v Česku a jeden z nejstarších v Evropě. Pořadatelé si své hvězdy pečlivě vybírají a zvou je osobně.
  • Od roku 2019 se Ostrava oficiálně řadí mezi světovou elitu jako součást prestižního seriálu World Athletics Continental Tour Gold. V hierarchii atletiky jde o druhou nejvyšší ligu hned po Diamantové lize.
  • O tom, že Zlatá tretra je víc než jen závod, svědčí i plaketa Dědictví světové atletiky (World Athletics Heritage), kterou mítink získal v roce 2019. Jde o ocenění za mimořádný přínos k historii a rozvoji atletiky. Ostrava se tím zařadila mezi prestižní místa světové atletiky, která připomínají největší výkony historie sportu.

Vítězové Zlaté tretry 2025

MUŽI
DisciplínaVítěz
200 mGout (Austrálie)
400 mSegers (Belgie)
800 mBol (Austrálie)
1500 mKoech (Keňa)
110 m př.Beard (USA)
400 m př.Robinson (USA)
VýškaNikitin (Ukrajina)
TyčDuplantis (Švédsko)
KouleFabbri (Itálie)
OštěpČopra (Indie)
ŽENY
DisciplínaVítězka
100 mDaviesová (Libérie)
400 mNásirová (Bahrajn)
800 mSekgodisová (JAR)
100 m př.Amusanová (Nigérie)
TyčAmálie Švábíková (Česko)
OštěpVilagošová (Srbsko)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Krejčíková vs. RuseováTenis - - 12. 6. 2026:Krejčíková vs. Ruseová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 1.48
  • -
  • 2.62
Ševčenko vs. MrvaTenis - - 12. 6. 2026:Ševčenko vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
12. 6. 12:00
  • 1.56
  • -
  • 2.41
Viďmanová vs. StefaniniováTenis - - 12. 6. 2026:Viďmanová vs. Stefaniniová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 12:00
  • 1.63
  • -
  • 2.16
Šalková vs. KawováTenis - - 12. 6. 2026:Šalková vs. Kawová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 13:00
  • 1.77
  • -
  • 2.04
Brunclík vs. SačkoTenis - - 12. 6. 2026:Brunclík vs. Sačko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 13:30
  • 2.02
  • -
  • 1.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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