Švábíková chce uspět na Zlaté tretře, vyzraje na Slovinku? Poperu se o to, říká

Amálie Švábíková by si ráda z atletické Zlaté tretry odvezla skleněnou trofej ve tvaru tretry za vítězství. Česká rekordmanka ve skoku o tyči to řekla na tiskové konferenci před úterním mítinkem...

Buď tak trochu derby v sousední zemi, nebo cesta do dalekého Kazachstánu. Fotbalisté ostravského Baníku v druhém předkole Evropské ligy narazí na vítěze souboje z úvodního předkola Legia Varšava -...

Stejně jako před rokem si Connor McDavid mezi novináři zamyšleně mnul plnovous, co nabral dlouhou cestou v play off NHL. Znovu těsně neúspěšnou. Celý Edmonton s ním podruhé v řadě zažívá finálové...

Ze Slovácka, kde fotbalově vyrostl a začal svoji košatou profesionální kariéru, dostal laso. Bývalý reprezentační stoper Ondřej Kúdela se však do mateřského klubu na sklonku kariéry s největší...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...