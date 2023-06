Hughes v New Yorku zaběhl stovku za 9,83 a překonal britský rekord Christieho

Hughes si vylepšil o osm setin osobní maximum, které zaběhl před pěti lety v Kingstonu. Ve stejném roce se tehdy stal v Berlíně mistrem Evropy na stovce a pomohl ke zlatu i sprinterské štafetě. Vloni v Mnichově skončil při obhajobě evropského titulu druhý za Jacobsem, ale vyhrál dvoustovku a zopakoval týmový triumf.

Výkon nyní třiašedesátiletého Christieho, který v kariéře získal na stovce titul na olympiádě, mistrovství světa a třikrát na ME, pokořil o čtyři setiny. „Nepřijel jsem překonávat rekordy, jen rychle běžet,“ řekl Hughes. „Ale ráno mne probudil sen o čase 9,83, a když jsem pak viděl světelnou tabuli, řekl jsem si, že to vyšlo, to zjevení se stalo skutečností,“ řekl.

V New Yorku s regulérní podporou větru do zad o síle 1,3 m/s sesadil z čela letošních tabulek o setinu Ferdinanda Omanyalu z Keni. Na mítinku kategorie Continental Tour - Gold se pod desetisekundovou hranici dostal ještě Jamajčan Akeem Blake (9,93). Úřadující mistr světa a domácí favorit Christian Coleman se musel spokojit s třetím místem a časem 10,02.