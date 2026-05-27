Železný v obleku jako startér Běchovic. Já a běh? Jako Češi jsme jím pověstní

Železný se při oslavách chopil role legendárního startéra Rudolfa Richtera.
V dobovém obleku a s bílou páskou na ruce s nápisem „Startér“ se nejprve vyfotil u patníku číslo třináct, odkud klání začíná, okoukl historický vůz Praga a pak se pouštěl právě do dávání pokynů ke startu na 130metrové trati, na kterou se vydávali žáci místní základní školy.
„Oblek není na takovém sluníčku žádná výhra,“ usmál se. „Nejsem žádný stylista, ale líbí se mi. Je vidět, že tehdy měli vkus.“
Sto třicet metrů mělo jasný důvod. Právě po sto třicáté se letos Běchovice konají. Klání sice vypukne až za čtyři měsíce, ovšem 27. května se v roce 1897 uskutečnil jeho vůbec první díl.
|
Trainovaný Wolf a Mistr Uher, co nechtěl nosit číslo. Jaký byl první ročník Běchovic
„Bylo to moc pěkné, vše se podařilo a všichni poslouchali,“ chválil si devětapadesátiletý oštěpařský světový rekordman, když svou roli bez problémů zvládl. „130 ročníků je neuvěřitelné číslo. Cítím hrdost, co dokážeme, vždyť i Zlatá tretra patří mezi nejstarší mítinky. Jde o ukázku, že naše atletika má svoji sílu v minulosti, současnosti i budoucnosti. Třeba tu dnes najdeme holky a kluky, které běh chytne a uvidíme je v budoucnu.“
Jaký vůbec máte vztah k běhu vy?
Dělal jsem samozřejmě dynamické disciplíny, ale když to vezmu úplně od začátku, tak jsem vlastně s během začínal. Když jsem byl malý – první, druhá, třetí třída –, tak jsem běhal pověstné závody jako Běh Mladé fronty, Běh Mileny Hážové a podobně. Konaly se různě v parcích.
Jak jste si vedl?
Postoupil jsem třeba do finále Středočeského kraje. Ale postupně jsem to omezil na kratší tratě a dal se na oštěp.
Jak moc jste v rámci oštěpařského tréninku běhal?
Ale jo, dost. V prosinci, když jsme jezdili na Kanáry, tak jsme běhali například třístovky, dvoustovky… Kvalitně a třeba třikrát v týdnu. Nebo jsme taky dost zařazovali kopce. Jako Češi jsme pověstní tím, že běháme hodně. Když to vezmu, tak i Víťa Veselý nejprve začínal s během a až pak se dal na oštěp.
|
OBRAZEM: Železný v roli startéra, hvězdná štafeta a dobové úbory. Běchovice slaví
Dnes si jdete zaběhat?
V dnešní době spíš tak jen klušu. Ale pracuju na sobě. Jsem rád, že se dnes už ví, že v mém věku potřebujete nejen běhat, ale zároveň dělat i silový trénink. Abyste byl zdravý, tak svaly potřebujete. Takže chci trochu přinést osvětu, aby na sobě lidi pracovali oběma způsoby. Je jedno, jestli je vám šedesát nebo sedmdesát let, přiměřeně věku a schopnostem se dá zvládnout všechno. Jen teda doporučuju začít opatrně. Když zničehonic budete trénovat třeba šestkrát týdně, tak se akorát zničíte.
Před letošní sezonou jste začal vést Japonku Haruku Kitagučiovou, olympijskou vítězku z Paříže a někdejší svěřenkyni Davida Sekeráka. Jaká zatím spolupráce je?
Haruka je super holka. Oslovila mě, tak jsem říkal, že to zkusíme nejprve na soustředění v Africe. Po něm jsme se domluvili, že budeme pokračovat dál. Něco měníme, jde o běh na dlouhou trať... První závody nebyly takové, jaké bychom si představovali. Ona sama říkala, že má pořád problémy z loňského roku, že se nemůže chytit hlavou a že se ještě projevují její trable s rukou. Ale věří tomu, co děláme.
Letos zatím startovala dvakrát a hodila 60,36 a 60,08 metru.
Druhý závod na Diamantové lize v Číně byl i trochu smůla. Onemocněla, tak jsme říkali, že to spíš jen zkusíme. Ale paradoxně o tomhle závodu bych řekl, že nám ukázal cestu, kam směřovat techniku. Jestli se dívat dopředu na oštěp, na rytmus… Velké závody má až v září a říjnu – Ultimate Championship a Asijské hry. Teď ji čeká jen mistrovství Japonska.
Na Zlaté tretře tedy nebude, znamená to pro vás, že si víc užijete oslavy, které se na ní k příležitosti vašich šedesát chystají?
Byl bych radši, kdyby na ní házeli jak Haruka, tak i manželka (Andrea Železná), ale budu tam mít jen Martina Konečného... Nevím, co na mě na Tretře chystají. Doufám, že to nepřeženou, na oslavy totiž moc nejsem. Co by mě potěšilo, tak aby bylo hezky a padaly pořádné výkony. To by byla asi nejhezčí oslava šedesátin.