Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Železný v obleku jako startér Běchovic. Já a běh? Jako Češi jsme jím pověstní

Autor:
  17:33
Pár desítek minut předtím, než vzal do ruky startovní pistoli a během oslav k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice–Praha dal pokyn k prvnímu běhu, oštěpař Jan Železný vykládal: „Jsem malinko nervózní. Pár závodů jsem už startoval, ale ne v takovém oblečení a při takové příležitosti.“
Jan Železný během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu...

Jan Železný během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice-Praha. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice-Praha.
Jan Železný v roli startéra během slavnosti k příležitosti historicky prvního...
Slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice-Praha.
Jan Železný v roli startéra během slavnosti k příležitosti historicky prvního...
12 fotografií

Železný se při oslavách chopil role legendárního startéra Rudolfa Richtera.

V dobovém obleku a s bílou páskou na ruce s nápisem „Startér“ se nejprve vyfotil u patníku číslo třináct, odkud klání začíná, okoukl historický vůz Praga a pak se pouštěl právě do dávání pokynů ke startu na 130metrové trati, na kterou se vydávali žáci místní základní školy.

„Oblek není na takovém sluníčku žádná výhra,“ usmál se. „Nejsem žádný stylista, ale líbí se mi. Je vidět, že tehdy měli vkus.“

Sto třicet metrů mělo jasný důvod. Právě po sto třicáté se letos Běchovice konají. Klání sice vypukne až za čtyři měsíce, ovšem 27. května se v roce 1897 uskutečnil jeho vůbec první díl.

Trainovaný Wolf a Mistr Uher, co nechtěl nosit číslo. Jaký byl první ročník Běchovic

„Bylo to moc pěkné, vše se podařilo a všichni poslouchali,“ chválil si devětapadesátiletý oštěpařský světový rekordman, když svou roli bez problémů zvládl. „130 ročníků je neuvěřitelné číslo. Cítím hrdost, co dokážeme, vždyť i Zlatá tretra patří mezi nejstarší mítinky. Jde o ukázku, že naše atletika má svoji sílu v minulosti, současnosti i budoucnosti. Třeba tu dnes najdeme holky a kluky, které běh chytne a uvidíme je v budoucnu.“

Jaký vůbec máte vztah k běhu vy?
Dělal jsem samozřejmě dynamické disciplíny, ale když to vezmu úplně od začátku, tak jsem vlastně s během začínal. Když jsem byl malý – první, druhá, třetí třída –, tak jsem běhal pověstné závody jako Běh Mladé fronty, Běh Mileny Hážové a podobně. Konaly se různě v parcích.

Jan Železný v roli startéra během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice-Praha.

Jak jste si vedl?
Postoupil jsem třeba do finále Středočeského kraje. Ale postupně jsem to omezil na kratší tratě a dal se na oštěp.

Jak moc jste v rámci oštěpařského tréninku běhal?
Ale jo, dost. V prosinci, když jsme jezdili na Kanáry, tak jsme běhali například třístovky, dvoustovky… Kvalitně a třeba třikrát v týdnu. Nebo jsme taky dost zařazovali kopce. Jako Češi jsme pověstní tím, že běháme hodně. Když to vezmu, tak i Víťa Veselý nejprve začínal s během a až pak se dal na oštěp.

OBRAZEM: Železný v roli startéra, hvězdná štafeta a dobové úbory. Běchovice slaví

Dnes si jdete zaběhat?
V dnešní době spíš tak jen klušu. Ale pracuju na sobě. Jsem rád, že se dnes už ví, že v mém věku potřebujete nejen běhat, ale zároveň dělat i silový trénink. Abyste byl zdravý, tak svaly potřebujete. Takže chci trochu přinést osvětu, aby na sobě lidi pracovali oběma způsoby. Je jedno, jestli je vám šedesát nebo sedmdesát let, přiměřeně věku a schopnostem se dá zvládnout všechno. Jen teda doporučuju začít opatrně. Když zničehonic budete trénovat třeba šestkrát týdně, tak se akorát zničíte.

Před letošní sezonou jste začal vést Japonku Haruku Kitagučiovou, olympijskou vítězku z Paříže a někdejší svěřenkyni Davida Sekeráka. Jaká zatím spolupráce je?
Haruka je super holka. Oslovila mě, tak jsem říkal, že to zkusíme nejprve na soustředění v Africe. Po něm jsme se domluvili, že budeme pokračovat dál. Něco měníme, jde o běh na dlouhou trať... První závody nebyly takové, jaké bychom si představovali. Ona sama říkala, že má pořád problémy z loňského roku, že se nemůže chytit hlavou a že se ještě projevují její trable s rukou. Ale věří tomu, co děláme.

Zleva: Předseda atletického svazu Libor Varhaník, Barbora Špotáková, Zuzana Hejnová, Roman Šebrle a Jan Železný během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice-Praha.

Letos zatím startovala dvakrát a hodila 60,36 a 60,08 metru.
Druhý závod na Diamantové lize v Číně byl i trochu smůla. Onemocněla, tak jsme říkali, že to spíš jen zkusíme. Ale paradoxně o tomhle závodu bych řekl, že nám ukázal cestu, kam směřovat techniku. Jestli se dívat dopředu na oštěp, na rytmus… Velké závody má až v září a říjnu – Ultimate Championship a Asijské hry. Teď ji čeká jen mistrovství Japonska.

Na Zlaté tretře tedy nebude, znamená to pro vás, že si víc užijete oslavy, které se na ní k příležitosti vašich šedesát chystají?
Byl bych radši, kdyby na ní házeli jak Haruka, tak i manželka (Andrea Železná), ale budu tam mít jen Martina Konečného... Nevím, co na mě na Tretře chystají. Doufám, že to nepřeženou, na oslavy totiž moc nejsem. Co by mě potěšilo, tak aby bylo hezky a padaly pořádné výkony. To by byla asi nejhezčí oslava šedesátin.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Navone vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Navone vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 6:2, 4:6, 6:1, 6:6
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Nagal vs. KolářTenis - - 27. 5. 2026:Nagal vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 5:6
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Dunajská Streda vs. MichalovceHázená - 5. kolo - 27. 5. 2026:Dunajská Streda vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.08
  • 12.00
  • 10.00
Artis Brno vs. SlováckoFotbal - 1. kolo - 27. 5. 2026:Artis Brno vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
27. 5. 18:00
  • 3.29
  • 3.25
  • 2.20
Rachimovová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Rachimovová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
27. 5. 20:00
  • 8.38
  • -
  • 1.08
Macháč vs. ZverevTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Macháč vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
27. 5. 20:15
  • 6.62
  • -
  • 1.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Po půlroce v lize velký přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Aktualizujeme
Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že dorovná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Náročnou kopcovitou etapu Gira plnou nástupů ovládl z úniku Valgren

Aktualizujeme
Peloton ve 14. etapě Gira.

Sedmnáctá etapa Gira d’Italia byla už dopředu avizovaná jako ideální příležitost pro únik. A to se potvrdilo. Na čele se sešla silná skupina 29 cyklistů, ve které se neustále útočilo. Mezi nimi byl i...

27. května 2026  12:24,  aktualizováno  17:34

Železný v obleku jako startér Běchovic. Já a běh? Jako Češi jsme jím pověstní

Jan Železný během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu...

Pár desítek minut předtím, než vzal do ruky startovní pistoli a během oslav k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice–Praha dal pokyn k prvnímu běhu, oštěpař Jan Železný vykládal:...

27. května 2026  17:33

Vyšší ceny, nižší příjmy. Svaz potvrdil, že SP ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou

Rakouská lyžařka Katharina Truppeová na svahu ve Špindlerově Mlýně během...

Pořádání Světového poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně skončilo ztrátou kvůli vyšším cenám a nižším příjmům oproti původnímu rozpočtu, řekl na setkání s novináři David Trávníček, prezident Svazu...

27. května 2026  17:14,  aktualizováno  17:26

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Roland Garros ONLINE: Bouzková i přes komplikace jde dál, Menšík hraje pátý set

Sledujeme online
Jakub Menšík se natahuje po balonku ve druhém kole Roland Garros.

Grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži pokračuje zápasy druhého kola. Do akce jde celkem pět českých tenistů, ve dvou případech se dokonce objeví na kurtu Philippea Chatriera. Zápas na centrálním...

27. května 2026  11:55,  aktualizováno  17:01

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

27. května 2026  16:41

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Urážel mladou sudí, zkusí si její práci. Trenér žáků zná kompletní balíček trestů

Momentka z amatérského fotbalu.

Stopka na dvanáct zápasů, finanční postih a k tomu ještě jeden trest. Asistent trenéra píseckých žáků Filip Šťastný si jako postih za své nevhodné chování vůči mladé rozhodčí vyzkouší, jaké je to být...

27. května 2026  16:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Českým týmům se v Ostravě daří. Do hlavní soutěže jich z kvalifikace prošlo pět

Valerie Dvorníková útočí vedle německé blokařky Louisy Lippmannové.

Neuvěřitelných sedm českých týmů se poprvé v historii představí v hlavní soutěži beachvolejbalového turnaje mužů a žen J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite.

27. května 2026  15:45

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.