Student Stromšík o své práci, tedy atletice, i bizáru českého sprintu

Je těžké soustředit se v koronavirové době na atletiku?

První rok 2020 byl taková velká nejistota. Nikdo nevěděl, jak to bude. Závody se odkládaly a rušily. Minulá sezona, i když v mém podání nebyla nejvydařenější, byla ustálenější a už i s diváky. Mohli jsme více plánovat, než předtím z týdne na týden. Omikron teď do toho vnesl trochu více nejistoty, ale věřím, že sport se udrží a budeme závodit normálně.

Nyní je v plném tempu halová sezona. Kde se vám běhá nejlépe?

Měl jsem oblíbený rakouský Linec, kde je rychlý povrch. Ale tamější mítink už není. Tam mi vždy gradovala forma. Tamější organizace sice byla šílená, protože mezi rozběhem a finále byla pauza pět hodin, což nemohu vystát, ale vždy se mi tam běželo dobře. To se mi ale běhá i tady v Ostravě. A třeba i na menších závodech, jako jsou atletické úterky, krajský přebor, mistrovství republiky.

Chystáte se na závody do ciziny?

Spíše plánuji ty české a menší tour po Polsku. Do větších výjezdů se pouštět nebudu, aby nebyly komplikace s karanténou.

Neubralo vám na chuti do této sezony, že se vám loni nepodařilo probojovat na olympiádu?

Ne. Byl to můj cíl, ale nevyšel. Jedeme dále a třeba to klapne příště, další olympijské hry jsou za rohem.

Do Tokia jste ale neměl daleko.

Největší šance byla ve štafetě, což nám ale zhatila nešťastná předávka na světovém šampionátu štafet. Pokud jde o individuální start, tak po odložení olympiády o rok se začaly výkony prořezávat a ty, co jsem dosáhl před rokem, najednou neplatily. Nenasbíral jsem dost bodů, abych do Tokia jel.

Je pro vás olympiáda pořád ten největší cíl?

Je nejvyšší, ale pořád tu je mistrovství světa a Evropy, světový šampionát štafet, takže nesměřuji celý život jen k olympiádě. Jsou tady i další, dílčí cíle. A v konkurenci, jakou máme v Česku, je malým vrcholem i účast na mistrovství republiky. Vždyť jsme tři rekordmani, co máme na stovce stejný čas (10,16 vteřiny zaběhli Zdeněk Stromšík, Jan Veleba a Dominik Záleský - pozn. red.).

Máte svůj běh rozebraný, abyste věděl, co zlepšit?

Z důležitých závodů máme časové analýzy po deseti metrech. Obecně nemohu říct, kde je moje slabina. Vždy je jinde. Jednou mám dobrých prvních čtyřicet metrů a vydržím do sedmdesáti a pak ztrácím. Jiné roky mám slabších čtyřicet metrů a ve druhé části trati stahují náskok soupeřů. Vím, že třeba v závodě, kdy Jan Veleba v Brně (v červenci 2019) vyrovnal český rekord, jsem měl exkluzivní šedesátku a poté jsem zaostával.

Před touto sezonou jste nevyrazil na soustředění do tepla. Proč?

Soustředím se na zkoušky ve škole, čeká mě snad poslední rok. K tomu jsme neměli dost peněz, abychom byli s celou skupinou třeba čtrnáct dnů na Kanárech. A návrat domů by stejně byl komplikovanější, a nejen kvůli covidu. Po soustředění, když se vrátíte z plus dvaceti pěti stupňů do minus deseti, tak jste náchylnější k rýmičkám.

Zmínil jste, že dokončujete studium na vysoké škole. Plánujete, že pak nastoupíte do nějakého zaměstnání?

Moje práce je zatím atletika, takže se nechystám někam do firmy. Studuji ekonomiku, ale dělat třeba učetnictví neplánuji, i když do budoucna se budu muset něčím živit. Doba je sice hodně nejistá, ale ještě nejsem tak starý, abych končil. Je mi dvacet sedm let. Říkám si, že vydržím do třiceti a uvidím. Třeba se ještě záhadně zlepším... Mám vystudovanou i trenérskou třídu, takže bych mohl zkusit ve Vítkovicích trochu trénovat, abych viděl, zda by mě to do budoucna bavilo.