Jedenáct sprinterských titulů a dost. Spolurekordman Stromšík ukončil kariéru

„Na loučení to byl důstojný výkon,“ komentoval čas 6,78 vteřiny. Vítězný Dan Kováč z Dukly Praha byl v cíli o pět setin dříve.
Vítkovický sprinter přiznal, že za normálních okolností by zřejmě nezávodil, protože ho minulé dva měsíce pronásledovaly zdravotní problémy. „Furt jsem byl nějaký nemocný, do toho mě bolely zuby, bral jsem antibiotika, která nezabírala, tak jsem zkusil další. Moje příprava byla podle hesla: Kdo trénuje, ten si nevěří.“
Hned dodal, že to nikomu nedoporučuje. „Pokud chcete uspět, trénovat musíte,“ zdůraznil. „Nestačí chodit jen do posilky a věnovat se rychlosti.“
Stromšík uzavřel kariéru coby šestinásobný mistr republiky na 60 metrů a čtyřnásobný na stovce, přičemž první titul slavil v roce 2013. Jednou triumfoval ve štafetě.
K tomu je s Janem Velebou a Dominikem Záleským českým rekordmanem na 100 metrů – všichni tři zaběhli 10,16 vteřiny, i když... Stromšíkův nejrychlejší čas má hodnotu 10,11 z roku 2018, jenže tehdy v Brně měl nepovolenou podporu větru.
Když už rozjel letošní halovou sezonu, nelákala ho ještě jedna venkovní?
„Na podzim mě vyhodili z Olympu a bez peněz se úplně žít nedá,“ uvedl jeden z důvodů, proč končí.
Z Olympu, z centra sportu Ministerstva vnitra ho vyřadili poprvé už v roce 2017. Tehdy atlet z Poličné, který začínal v Uherském Hradišti, přijal nabídku SSK Vítkovice. A posléze se do centra vrátil.
Jak mu konec v Olympu zdůvodnili? „Že jsem neperspektivní. Mají pravdu. Chápu, že je potřeba dát prostor mladším, i když nevím, kdo tam teď je místo mě.“
Dodal, že pohled na to, kdy by měli atleti končit, trochu pokazili Jan Veleba a Petr Svoboda. „Honza závodil do třiceti sedmi let,“ připomněl Stromšík svého velkého soupeře. „A Peťan skončil ve čtyřiceti jedna letech také teď na šampionátu v Ostravě.“
Stromšík podotkl, že když bylo Velebovi 26 let, někteří mu říkali, že už je starý, ať skončí. „A mě se teď v jedenatřiceti ptali, proč končím, když jsem ještě mladý.“
Takže proč?
„Chtěl jsem nastoupit už do nějakého civilního života, pracovního režimu, aby to pak pro mě nebyl moc velký šok.“
O své nové profesi zatím nechce hovořit, ale měla by být spojena s vysokoškolským sportem. „Každopádně kromě toho zůstanu u atletiky a budu trénovat dorostence, juniory. Třeba budu mít nějaký přínos. Pokud ne a děcka to se mnou nebude bavit, tak se na to vykašlu.“
Jeho trenér Jaroslav Vlček se nemusí bát, že by mu přetahoval svěřence?
„No, Jarda už má důchodový věk...“ žertoval Stromšík. „Ale ne, bát se nemusí. Trend je takový, že výborní atleti se okamžitě přesouvají k reprezentantům a já chci jít spíš cestou, že bych někoho vychoval od žáků, chci si vyzkoušet, jaký budu trenér. Začnu u mládeže a uvidíme, jak to bude fungovat.“
Jako trenér zůstane věrný SSK Vítkovice, byť při Sportovním gymnáziu v Ostravě bude připravovat atlety z různých oddílů.