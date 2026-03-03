Jedenáct sprinterských titulů a dost. Spolurekordman Stromšík ukončil kariéru

Jiří Seidl
  12:38
Pro pátý mistrovský titul v řadě na 60 metrů si Zdeněk Stromšík na víkendovém halovém mistrovství republiky v Ostravě nedoběhl. Skončil pátý a pak ve 31 letech ukončil kariéru.
Vítkovický sprinter Zdeněk Stromšík (vpravo) při svých posledních závodech...

Vítkovický sprinter Zdeněk Stromšík (vpravo) při svých posledních závodech kariéry na halovém mistrovství republiky v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Sprinteři Zdeněk Stromšík, Tomáš Němejc, Eduard Kubelík a Ondřej Macík slaví na...
Třikrát se na domácích závodech letos stalo, že Jan Veleba (vpravo) vyhrál...
Štafeta sprinterů v cíli. Zleva: Ondřej Macík, Jan Jirka, Jan Veleba a Zdeněk...
Sprinter Zdeněk Stromšík ve štafetovém závodě na atletickém ME v Mnichově.
12 fotografií

„Na loučení to byl důstojný výkon,“ komentoval čas 6,78 vteřiny. Vítězný Dan Kováč z Dukly Praha byl v cíli o pět setin dříve.

Vítkovický sprinter přiznal, že za normálních okolností by zřejmě nezávodil, protože ho minulé dva měsíce pronásledovaly zdravotní problémy. „Furt jsem byl nějaký nemocný, do toho mě bolely zuby, bral jsem antibiotika, která nezabírala, tak jsem zkusil další. Moje příprava byla podle hesla: Kdo trénuje, ten si nevěří.“

Hned dodal, že to nikomu nedoporučuje. „Pokud chcete uspět, trénovat musíte,“ zdůraznil. „Nestačí chodit jen do posilky a věnovat se rychlosti.“

Stromšík uzavřel kariéru coby šestinásobný mistr republiky na 60 metrů a čtyřnásobný na stovce, přičemž první titul slavil v roce 2013. Jednou triumfoval ve štafetě.

Štafeta sprinterů v cíli. Zleva: Ondřej Macík, Jan Jirka, Jan Veleba a Zdeněk Stromšík.

K tomu je s Janem Velebou a Dominikem Záleským českým rekordmanem na 100 metrů – všichni tři zaběhli 10,16 vteřiny, i když... Stromšíkův nejrychlejší čas má hodnotu 10,11 z roku 2018, jenže tehdy v Brně měl nepovolenou podporu větru.

Když už rozjel letošní halovou sezonu, nelákala ho ještě jedna venkovní?

„Na podzim mě vyhodili z Olympu a bez peněz se úplně žít nedá,“ uvedl jeden z důvodů, proč končí.

Z Olympu, z centra sportu Ministerstva vnitra ho vyřadili poprvé už v roce 2017. Tehdy atlet z Poličné, který začínal v Uherském Hradišti, přijal nabídku SSK Vítkovice. A posléze se do centra vrátil.

Jak mu konec v Olympu zdůvodnili? „Že jsem neperspektivní. Mají pravdu. Chápu, že je potřeba dát prostor mladším, i když nevím, kdo tam teď je místo mě.“

Juška přidal jedenáctý halový titul, Ostrava zažila i rozlučku se Svobodou

Dodal, že pohled na to, kdy by měli atleti končit, trochu pokazili Jan Veleba a Petr Svoboda. „Honza závodil do třiceti sedmi let,“ připomněl Stromšík svého velkého soupeře. „A Peťan skončil ve čtyřiceti jedna letech také teď na šampionátu v Ostravě.“

Stromšík podotkl, že když bylo Velebovi 26 let, někteří mu říkali, že už je starý, ať skončí. „A mě se teď v jedenatřiceti ptali, proč končím, když jsem ještě mladý.“

Takže proč?

„Chtěl jsem nastoupit už do nějakého civilního života, pracovního režimu, aby to pak pro mě nebyl moc velký šok.“

Zdeněk Stromšík před startem sprintu na 100 metrů na mítinku Zlatá tretra

O své nové profesi zatím nechce hovořit, ale měla by být spojena s vysokoškolským sportem. „Každopádně kromě toho zůstanu u atletiky a budu trénovat dorostence, juniory. Třeba budu mít nějaký přínos. Pokud ne a děcka to se mnou nebude bavit, tak se na to vykašlu.“

Jeho trenér Jaroslav Vlček se nemusí bát, že by mu přetahoval svěřence?

„No, Jarda už má důchodový věk...“ žertoval Stromšík. „Ale ne, bát se nemusí. Trend je takový, že výborní atleti se okamžitě přesouvají k reprezentantům a já chci jít spíš cestou, že bych někoho vychoval od žáků, chci si vyzkoušet, jaký budu trenér. Začnu u mládeže a uvidíme, jak to bude fungovat.“

Jako trenér zůstane věrný SSK Vítkovice, byť při Sportovním gymnáziu v Ostravě bude připravovat atlety z různých oddílů.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Cuenin vs. KolářTenis - - 3. 3. 2026:Cuenin vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Added vs. KrumichTenis - - 3. 3. 2026:Added vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě4:5
  • 4.35
  • -
  • 1.20
Gulin vs. MrvaTenis - - 3. 3. 2026:Gulin vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
3. 3. 14:00
  • 1.47
  • -
  • 2.46
Jablonec vs. SlaviaFotbal - - 3. 3. 2026:Jablonec vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
3. 3. 17:00
  • 4.33
  • 3.82
  • 1.75
Karviná vs. LovosiceHázená - 21. kolo - 3. 3. 2026:Karviná vs. Lovosice //www.idnes.cz/sport
3. 3. 17:30
  • 1.13
  • 13.30
  • 8.02
Frölunda vs. LuleaHokej - - 3. 3. 2026:Frölunda vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
3. 3. 19:00
  • 1.83
  • 4.57
  • 3.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

Pokračování kariéry? Čekám, až budu mít příčetný úsudek, říká Adamczyková

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová (vpravo) a...

Sama moc dobře ví, jak dokáže se životem zamávat zisk zlaté olympijské medaile. „Ještě 14 dní potom jsem nic nestíhala a nevěděla, co dělám,“ vybaví si Eva Adamczyková, jak vstřebávala triumf na...

3. března 2026

Rudnytskyy: Ukrajinský projekt Varnsdorfu běží dál, kabina už spolu drží

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Devět Ukrajinců, pět Čechů, jeden Čechobrazilec, Portugalec, Španěl, Američan. Babylon národností má fotbalový Varnsdorf povznést ze dna třetí ligy. Projekt s ukrajinskými investory, kteří loni v...

3. března 2026  12:44

Nikdo není lepší než on. Nečas v NHL po pauze září, neuznaný gól ho však rozčílil

Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu v utkání s Los Angeles.

Formu z posledních dnů ještě vylepšil, proti Los Angeles zazářil při triumfu Colorada 4:2 hned třemi body. Díky nim si hokejista Martin Nečas ve statistikách vyrovnal osobní maximum v sezoně v jednom...

3. března 2026  12:40

Jedenáct sprinterských titulů a dost. Spolurekordman Stromšík ukončil kariéru

Vítkovický sprinter Zdeněk Stromšík (vpravo) při svých posledních závodech...

Pro pátý mistrovský titul v řadě na 60 metrů si Zdeněk Stromšík na víkendovém halovém mistrovství republiky v Ostravě nedoběhl. Skončil pátý a pak ve 31 letech ukončil kariéru.

3. března 2026  12:38

Pálil v Lize mistrů, teď dává Česku sbohem. Rice zlákalo vábení ze španělské ligy

Sir’Jabari Rice z Nymburka v zápase Ligy mistrů

Nymburské basketbalisty opouští jedna z opor Sir’Jabari Rice. Sedmadvacetiletý Američan odchází do Andorry, která hraje španělskou ligu. Středočeský klub v tiskové zprávě uvedl, že jeden z nejlepších...

3. března 2026  12:10

Plíšková vynechá Indian Wells kvůli zranění nohy. Miami bude na hraně, řekla

Karolina Plíšková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Tenistka Karolína Plíšková kvůli zranění nohy nebude startovat na turnaji v Indian Wells, jenž začne ve středu. Bývalá světová jednička v podcastu Rakety řekla, že nevylučuje účast na navazujícím...

3. března 2026  12:02

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další...

3. března 2026

Příběhy vyplétače legend: díky Lendlovi nespal v autě a předběhl švédského krále

Premium
Vyplétač tenisových raket Petr Jurosz

Stačí se letmo podívat do výlohy a hned vás ten obchod zaujme. Přes sklo vidíte spoustu fotografií, tenisových míčů, raket a dalších artefaktů. A těch slavných jmen na ceduli vedle dveří! Lendl,...

3. března 2026

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

3. března 2026  11:45

Každý zápas za nároďák je svátek, říká Cahynová. Teď vyrovná rekord ve startech

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.

Až dnes v Uherském Hradišti povede český tým k úvodnímu zápasu světové kvalifikace, vyrovná Klára Cahynová rekord Lucie Martinkové v počtu startů za ženskou fotbalovou reprezentaci. Utkání proti...

3. března 2026  11:40

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Tichý vzdor íránských fotbalistek. Hráčky odmítly zpívat národní hymnu

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Když televizní kamery na chvíli zabraly trenérku Marzijeh Džafáriovou, viděli jste v její tváři hrdost a široký úsměv. To proto, že její svěřenkyně, íránské fotbalistky, odmítly před úvodním zápasem...

3. března 2026

Pardubice si pojistily pracanta Lukeše, ten hlásí: Konkurence mě ohromně motivuje

Ústecký Nicholas Johnson útočí v zápase s Pardubicemi, přepadl ho Adam Lukeš.

Není to zrovna snajpr, ale má v sobě skryté slušné turbo, po palubovce toho spoustu oběhá a soupeřům je zatraceně nepříjemný poctivým bráněním. Když nedávno pardubický basketbalový rozehrávač Adam...

3. března 2026  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.