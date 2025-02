Kanadská dračice rozzáří Ostravu. Od střední ji vede český trenér

„Dobrý den,“ usmála se Newmanová, když měla říct něco česky. Anglicky dodala: „Čeština je krásná, ale pro mě těžký jazyk.“

Krykorka uvedl, že ještě umí říct ahoj a na shledanou. „Mluví však plynule francouzsky, takže když jedeme do Francie, překládá, když jsme v Česku, tak je to na mně,“ podotkl Zdenek Krykorka.

Newmanová zdůraznila, že díky trenérovi se v Česku cítí jako doma. „A do Ostravy se vracím ráda,“ zmínila, že v ní závodila už před dvěma roky. Tehdy byla pátá.

Zdenek Krykorka se aktivně věnoval skoku o tyči v někdejším LIAZu Jablonec. „Tam byla v osmdesátých letech minulého století dobrá tyčkařská skupina, jedna z nejlepších v bývalém Československu,“ připomněl. „Postupně se to propadlo, ale s tamějšími kluky jsem pořád ve spojení, takže přijedou i do Ostravy.“

Krykorka emigroval do Kanady v roce 1983. „Trénuji tam už čtyřicet let. Před Alyshou jsem měl kanadské rekordmany, atlety, co byli na olympiádě, takže nějakou zkušenost mám.“

A jak se setkal s Newmanovou?

„Když byla po střední škole, tak nás oslovila její maminka, která je z Londýna v Ontariu, zda bychom nemohli Alyshu trénovat,“ odpověděl Krykorka. „My jsme měli klub v Boltonu u Toronta, kde jsme rozjeli tyčkařský program. Přišla k nám v osmnácti a během roku se zlepšila o čtyřicet centimetrů. Pak už se rozjela jako vlak.“

Upozornil, že Alysha Newmanová drží všechny kanadské rekordy od žákovských kategorií po ženy. Ten nynější má hodnotu 485 centimetrů, přičemž ho vytvořila loni na olympijských hrách. V hale dosud nejvýše skočila 483 centimetrů.

„Letošní rok je pro mě po olympijském bronzu speciální. Úspěch z Paříže mi dodal hodně sebevědomí. V tréninku jsme se zaměřovali na rozvoj rychlosti, uvidíme, jak vše převedu do samotného závodu v Ostravě,“ řekla Newmanová.

Její trenér je přesvědčený, že kanadská tyčkařka má i ve 30 letech na to, aby uspěla na velkých světových soutěžích.

„Má velice krásnou techniku,“ chválí Zdenek Krykorka svou svěřenkyni. „Pravdou ale je, že loni byla už na své třetí olympiádě. Je jí třicet, tělo začne za chvíli vynechávat.“

Krykorka a Newmanová spolupracují 12 let. O nějaké rozchodu neuvažovali. „Když to jde, tak proč něco měnit,“ smáli se oba. „Na druhou stranu trenérů, kteří mají zkušenosti na takové úrovni, moc není, takže ani není moc velký výběr na nějakou změnu,“ dodal Krykorka.