Upravenou a ještě rychlejší trať s mezinárodní certifikací World Athletics slibují pořadatelé druhého ročníku Zlatého maratonu Emila Zátopka Ostrava. Atleti poběží celým městem, přičemž start je v 8.50 na Městském stadionu v Ostravě, kde je i cíl.

Na Zátopkově maratonu v Ostravě se mimo jiné představí Godfrey Musanga, Petra Pastorová, Shadrack Kurgat, Gedion Kaitany, Mary Munanu a Kibet Soyekwo (zleva). | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Trať bude mít příhodnější profil, protože jsme odstranili nevýhodné převýšení a udělali maximum pro co nejhladší průběh závodů i nejrychlejší časy,“ uvedl manažer závodu Alfonz Juck.

Dodal, že ve skvělé formě se vrací keňský běžec Kennedy Rono, který loni vyhrál časem 2:10:05 hodiny. „Nedávno vyhrál Slezský maraton v Chorzowě a v Ostravě se chce dostat pod magickou hranici dvou hodin a deseti minut,“ uvedl Juck. „Na startu budou další afričtí běžci, takže celková kvalita závodu se ve srovnání s prvním ročníkem jednoznačně zvýší.“

Pro Uganďana Kibeta Soyekwa bude závod v Ostravě pátým maratonem v kariéře, přičemž jeho osobní rekord je z roku 2023, kdy běžel v Miláně za 2:10:58.

Naproti tomu svůj první maraton si do Ostravy přiletěli zaběhnout Keňané Godfrey Musanga a Shadrack Kurgat.

„Troufám si na dvě hodiny a osm minut,“ prohlásil Musanga.

„Rád bych se vrátil do Keně s dobrým pocitem, že dokážu uběhnout maraton pod dvě hodiny a deset minut,“ dodal Kurgat.

„To jsou ale dost vysoká očekávání,“ upozornil manažer Juck, načež Musanga se usmál.

Juck připustil, že Zátopkův maraton zatím nemá takové možnosti, aby na něm mohli startovat atleti ze světové špičky, tak jak jsou diváci zvyklí ze Zlaté tretry, která je s ostravským maratonem pořadatelsky spjatá. „Ale pro ty běžce, co dorazí, to může být odrazový můstek do další maratonské kariéry,“ podotkl Alfonz Juck.

Na čas loňské vítězky Keňanky Pascaline Jelagatové 2:32:28 budou útočit její krajanky Chelangat Sangová a Mary Munanuová. „Ta vůbec poprvé poběží na evropském kontinentu,“ upozornil Alfonz Juck.

„Nechci hovořit o nějakém čase, hlavně si přeji mít v cíli dobrou nálada,“ prohlásila Munanuová.

K nejlepším Češkám by měla patřit Petra Pastorová, pro níž to bude letos už 11. maraton, přičemž v září vytvořila traťový rekord Ostrava City Marathonu, který je nejstarším maratonem na českém území. Jeho organizátoři z Maraton klubu Seitl Ostrava se s pořadateli toho Zátopkova dosud na případném sloučení nedohodli.

„Jsem zvědavá na tu trasu, ale i na atmosféru jakou Ostravané vytvoří, ale i na to, jak si závod budou užívat samotní běžci,“ řekla Pastorová, která minulý týden zaběhla maraton v Neapoli za 2:46.

Vítězové získají prémii dva tisíce dolarů a tutéž částku muži za překonání času 2:10 hodiny a ženy 2:25.

Alfonz Juck na světovém šampionátu v Budapešti coby komentátor slovenské televize RTVS.

Pořadatelé z SSK Vítkovice kromě profesionálů registrují oproti loňsku trojnásobný zájem hobby běžců. „Každý, ať začátečník, nebo ten zkušený, je pro nás stejně důležitý,“ upozornila výkonná ředitelka závodu Šárka Mokrá.

Účastníci maratonu poběží jeden okruhu celým městem. Kromě nich se utkají běžci také v půlmaratonu, na 10 kilometrů a v týmovém běhu 4 x 10 kilometrů. I kratší tratě mají start a cíl na Městském stadionu v Ostravě.

Na něm se souběžně od 11.30 uskuteční i 13. ročník Běhu žen.

„Toho se už od prvního ročníku zúčastnilo patnáct tisíc dívek a žen,“ řekla Šárka Mokrá. ‚Letos jejich řady na pětikilometrové trati rozšíří naše ambasadorka oštěpařka Nikola Ogrodníková, která má bronz z olympijských her v Paříži a od května je maminkou Jáchyma.“

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Nymburk si před školáky zastřílel proti Písku a slaví 50. domácí výhru v řadě

Nymburští basketbalisté deklasovali v předehrávce 7. kola hostující Písek 105:75 a udrželi neporazitelnost v ligové sezoně. V dopoledním utkání pro školáky si úřadující mistři připsali padesáté...

24. října 2025  13:18,  aktualizováno  14:59

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Štochlovou se Svozilovou čeká na písku v Kapském Městě předkolo play off

Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou prohrály na Pro Tour Elite v Kapském Městě s nasazenými dvojkami Valentinou Gottardiovou a Rekou Orsiovou Tothovou z Itálie 12:21, 15:21 a čeká je předkolo...

24. října 2025  14:03

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Nosková si v Tokiu zahraje semifinále, Muchová nevyužila mečbol a končí

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Tokiu. Ve čtvrtfinále vedla nad Annou Kalinskou 6:0 a 1:0, když Ruska kvůli potížím se zády utkání vzdala. Vypadla naopak Karolína Muchová,...

24. října 2025  8:58,  aktualizováno  13:39

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Pochválil nás i Kwiatkowski. Česká stáj ATT je ve třetí divizi nejlepší na světě

Jsou nejúspěšnějším českým cyklistickým týmem - a letos poprvé také nejlepším třetidivizním týmem v Evropě, dokonce i na světě. Stáj ATT Investments stoupá výsledkově stále výš, ale o přechodu do...

24. října 2025  12:44

Radost autokrosového šampiona: Byl jsem smířen i s druhým místem

Poprvé v kariéře vyrazil Jakub Novotný společně se svým týmem závodit až do Portugalska. Na poslední závod evropského šampionátu, který pro něj zároveň byl jedním z nejvzdálenějších okruhů celého...

24. října 2025  12:14

Novic Bonham táhne Pardubice na špici. Už si užil i mexickou vlnu

V úvodu nejvyšší soutěže basketbalistů byl právě on hlavní atrakcí obměněného týmu pardubické Beksy – dalo by se říci až zjevením. Americký rozehrávač Trey Bonham, v Evropě novic, v prvních kláních...

24. října 2025  12:07

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Premium

Ještě dva roky zpátky kopala do míče ve Slovácku, dnes je fotbalistka Aneta Polášková hráčkou Norimberku. Do Německa to vzala z Moravy hopem, na rok se ohřála v pražské Spartě a po uplynulé, velmi...

24. října 2025

