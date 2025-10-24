„Trať bude mít příhodnější profil, protože jsme odstranili nevýhodné převýšení a udělali maximum pro co nejhladší průběh závodů i nejrychlejší časy,“ uvedl manažer závodu Alfonz Juck.
Dodal, že ve skvělé formě se vrací keňský běžec Kennedy Rono, který loni vyhrál časem 2:10:05 hodiny. „Nedávno vyhrál Slezský maraton v Chorzowě a v Ostravě se chce dostat pod magickou hranici dvou hodin a deseti minut,“ uvedl Juck. „Na startu budou další afričtí běžci, takže celková kvalita závodu se ve srovnání s prvním ročníkem jednoznačně zvýší.“
Pro Uganďana Kibeta Soyekwa bude závod v Ostravě pátým maratonem v kariéře, přičemž jeho osobní rekord je z roku 2023, kdy běžel v Miláně za 2:10:58.
Naproti tomu svůj první maraton si do Ostravy přiletěli zaběhnout Keňané Godfrey Musanga a Shadrack Kurgat.
„Troufám si na dvě hodiny a osm minut,“ prohlásil Musanga.
„Rád bych se vrátil do Keně s dobrým pocitem, že dokážu uběhnout maraton pod dvě hodiny a deset minut,“ dodal Kurgat.
„To jsou ale dost vysoká očekávání,“ upozornil manažer Juck, načež Musanga se usmál.
Juck připustil, že Zátopkův maraton zatím nemá takové možnosti, aby na něm mohli startovat atleti ze světové špičky, tak jak jsou diváci zvyklí ze Zlaté tretry, která je s ostravským maratonem pořadatelsky spjatá. „Ale pro ty běžce, co dorazí, to může být odrazový můstek do další maratonské kariéry,“ podotkl Alfonz Juck.
Na čas loňské vítězky Keňanky Pascaline Jelagatové 2:32:28 budou útočit její krajanky Chelangat Sangová a Mary Munanuová. „Ta vůbec poprvé poběží na evropském kontinentu,“ upozornil Alfonz Juck.
„Nechci hovořit o nějakém čase, hlavně si přeji mít v cíli dobrou nálada,“ prohlásila Munanuová.
K nejlepším Češkám by měla patřit Petra Pastorová, pro níž to bude letos už 11. maraton, přičemž v září vytvořila traťový rekord Ostrava City Marathonu, který je nejstarším maratonem na českém území. Jeho organizátoři z Maraton klubu Seitl Ostrava se s pořadateli toho Zátopkova dosud na případném sloučení nedohodli.
„Jsem zvědavá na tu trasu, ale i na atmosféru jakou Ostravané vytvoří, ale i na to, jak si závod budou užívat samotní běžci,“ řekla Pastorová, která minulý týden zaběhla maraton v Neapoli za 2:46.
Vítězové získají prémii dva tisíce dolarů a tutéž částku muži za překonání času 2:10 hodiny a ženy 2:25.
Pořadatelé z SSK Vítkovice kromě profesionálů registrují oproti loňsku trojnásobný zájem hobby běžců. „Každý, ať začátečník, nebo ten zkušený, je pro nás stejně důležitý,“ upozornila výkonná ředitelka závodu Šárka Mokrá.
Účastníci maratonu poběží jeden okruhu celým městem. Kromě nich se utkají běžci také v půlmaratonu, na 10 kilometrů a v týmovém běhu 4 x 10 kilometrů. I kratší tratě mají start a cíl na Městském stadionu v Ostravě.
Na něm se souběžně od 11.30 uskuteční i 13. ročník Běhu žen.
„Toho se už od prvního ročníku zúčastnilo patnáct tisíc dívek a žen,“ řekla Šárka Mokrá. ‚Letos jejich řady na pětikilometrové trati rozšíří naše ambasadorka oštěpařka Nikola Ogrodníková, která má bronz z olympijských her v Paříži a od května je maminkou Jáchyma.“