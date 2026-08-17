Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Zaplatím lidem naše soustředění. Sasínek Mäki o kritice i sedmém místu na ME

Markéta Plšková
  6:51
Kristiina Sasínek Mäki se chystá na finále běhu na 1500 metrů na mistrovství...

Kristiina Sasínek Mäki se chystá na finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu. | foto: ČTK

Kristiina Sasínek Mäki po finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v...
Kristiina Sasínek Mäki na trati finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy...
Kristiina Sasínek Mäki (vlevo) finišuje v rozběhu na 1500 metrů na mistrovství...
Kristiina Sasínek Mäki (vlevo) v rozběhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v...
11 fotografií
Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Po sobotním rozběhu plakala dojetím, protože se dokázala v cílové rovince procpat na poslední postupové místo. V nedělním finále mistrovství Evropy v Birminghamu si mílařka Kristiina Sasínek Mäki vysloužila sedmou příčku, což je vzhledem k nevýraznému představení české výpravy pěkné umístění. „Člověk musí být vděčný za každé jednociferné číslo,“ hodnotila.

I po finálovém běhu, ve kterém zaznamenala čas 4:11,06, vypadala dojatě. Jakmile 34letá atletka přišla do mixzóny mezi novináře, hned líčila: „Ne, teď už nebudu brečet, po rozběhu to bylo mnohem horší.“ A jak byla spokojená se svým výsledkem? „Sedmé místo je hezké. Už jsem byla i lepší, ale jsem za něj ráda.“

Držela jste se vzadu, ale zase jste měla rychlý finiš. Kde se to ve vás bere?
No, chtělo to ještě lépe, nejsem s tím úplně spokojená. Ale když má člověk formu... Jak řekl Jakob Ingebrigtsen, nemusíte být rychlí, ale nesmíte být unavení. Když je člověk šťastný, tak je i méně unavený a pak to běží.

Potvrzeno, Češi končí na ME bez medaile. Sasínek Mäki byla sedmá, Hrochová devátá

S čím konkrétně nejste spokojená?
Ne nespokojená, ale rozběh se mi líbil víc. Ale až to člověk uvidí zpětně... Za každé umístění ve finále musí být vděčný. Jen jsme sportovci, takže chceme vždycky o něco víc.

Vypadalo to, že je finále hodně kontaktní, bylo náročné si vybojovat dobrou pozici?
Řekla bych, že rozběh byl trochu víc kontaktní. Finále samozřejmě taky, bylo důležité se držet vepředu. To mě trošku štve, že jsem měla být trochu víc vepředu, protože pak se tam člověk zachycuje o zbytečné kontakty. Ale říkám, jsem jakžtakž spokojená.

Jak jste se před závodem cítila?
Super, nebyla jsem po rozběhu nějak unavená. Po minulých letech už umím zregenerovat, když běžíte dva dny po sobě, je to docela těžké. Ale už se to dá zvládnout.

Volala jste si po rozběhu s trenérem?
Ano, ale než jsem se mu dovolala... Volal všem svým kámošům, kteří ještě žijí. Chvíli to trvalo, ale myslím si, že byl šťastný. On to taky bere tak, že není samozřejmostí, že budu každý rok rychlejší. Děkoval mi a říkal, že to mám při finále zkusit víc dopředu.

Kristiina Sasínek Mäki na trati finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy...

Jaké pocity si odvezete z Birminghamu?
Určitě pozitivní z toho, že se člověk probojoval do finále, protože to není samozřejmost. Vidíme to na celé výpravě, že se nedaří tak jako každý rok. Trošku mě mrzí, jak to lidi komentují, protože vůbec nevidí, co pro to atleti dělají. Taky už jsem byla na akci, kde jsem měla hodně natrénováno, vypadalo to super, ale člověk pak nepředvedl dobrý výsledek. Veřejnost vidí jen konec, ne to, co bylo předtím. Takže si myslím, že člověk musí být vděčný za každé jednociferné číslo.

Věřila jste před šampionátem, že byste mohla být takhle vysoko?
Vůbec. Myslím, že jsem odjížděla s takovým tím čísílkem za jménem 18/34, takže můj cíl bylo ho překonat. Samozřejmě jsem chtěla do finále. A v něm je vždycky možné všechno. Ale jsem ráda.

Co pro vás výsledek na mistrovství Evropy znamená do budoucna?
Loni přišla myšlenka, že jestli to má být konec, tak je to hrozný. Minulý rok to bylo špatné, teď je to mnohem lepší. Ale mně se chuť do práce nemění s tím, jestli to jde, nebo ne. Mě ten proces baví pořád. Jen když to jde, tak se víc usmíváte, a když ne, tak je to na ho...

Šéftrenér atletů: Nepotvrdili výkonnost, byli jsme pod dekou. Pád je nepříjemný

Na míli tedy ještě zůstanete?
Já nevím. Teď se mi ty dva běhy zapíšou do rankingu a asi tam chvíli vydržím, tak uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Ale zatím si nepřijdu úplně nejpomalejší. Snažím se nevnímat nátlak okolí, že už jsem pár let za zenitem, jak psal jeden pan Karel v komentáři. Uvidíme, zatím mě ten dlouhý sprint baví.

Čtete si komentáře?
Já se tam jdu někdy podívat, protože vyhledávám konstruktivní kritiku, kterou tam teda moc nenacházím. Chtěla bych lidem vzkázat, že jim klidně zaplatím měsíční soustředění s námi. Musí ho celé absolvovat a ani jeden den neříct, že už nemůžou. Budou to mít celé hrazené, takže je klidně vítám, ať jedou s námi.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Sačko vs. SiniakovTenis - 1. kolo - 17. 8. 2026:Sačko vs. Siniakov //www.idnes.cz/sport
17. 8. 13:00
  • 1.30
  • -
  • 3.16
Filip vs. HardtTenis - 1. kolo - 17. 8. 2026:Filip vs. Hardt //www.idnes.cz/sport
17. 8. 13:00
  • 4.09
  • -
  • 1.19
Gengel vs. TorresTenis - 1. kolo - 17. 8. 2026:Gengel vs. Torres //www.idnes.cz/sport
17. 8. 17:00
  • 4.32
  • -
  • 1.18
Třinec vs. Ústí n. L.Fotbal - 4. kolo - 17. 8. 2026:Třinec vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 8. 18:00
  • 3.34
  • 3.50
  • 2.00
Nosková vs. TausonováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 17. 8. 2026:Nosková vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
17. 8. 20:00
  • 1.40
  • -
  • 3.02
Hijikata vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 17. 8. 2026:Hijikata vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
17. 8. 20:00
  • 3.80
  • -
  • 1.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Diskvalifikace za sundaný dres i předčasná oslava. Bizarní momenty z ME v atletice

Ikonické momenty z mstrovství Evropy v atletice

Mistrovství Evropy v atletice aktuálně nabízí napínavé souboje o medaile i zajímavé sportovní příběhy. V minulosti prestižní šampionát nabídl také okamžiky, nad kterými zůstává rozum stát i s...

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Svatba, na kterou se čekalo. Cristiano Ronaldo si vzal Georginu Rodríguezovou

Cristiano Ronaldo se svou partnerkou Georginou na předávání cen Globe Soccer.

Cristiano Ronaldo je ženatý. Portugalská fotbalová superstar si vzala svou dlouholetou partnerku Georginu Rodríguezovou. Pár, který společně vychovává pět dětí, si řekl své ano 11. srpna při civilním...

Valentové nestačilo v Cincinnati ani sedm mečbolů a vypadla, Siniaková jde dál

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole v Cincinnati porazila 6:7, 6:1, 6:1 Španělku Jéssiku Bouzasovou. Tereza Valentová nevyužila sedm mečbolů a prohrála 6:3, 6:7, 0:6 s Elinou Svitolinovou z...

17. srpna 2026  7:41

Veterán Pozzovivo zase jednou tančil. Ve 43 letech vystoupal na pódium Czech Tour

Domenico Pozzovivo

Když ráno po týmové prezentaci scházel z pódia na Velkém náměstí v Kroměříži, našel si před závěrečnou etapou čas zavzpomínat na bývalého parťáka Jana Hirta i svá nejlepší léta. Zabral se do toho...

17. srpna 2026

Slavia má skvělý tým, ale při troše štěstí jsme mohli vyhrát, řekl trenér Liberce

Branislav Fodrek

Fotbalový Liberec v úvodu ligy baví! Družina ze severu Čech jako první v sezoně dokázala obrat mistrovskou Slavii, v elektrizující atmosféře téměř vyprodaného stadionu U Nisy s ní remizovala 1:1....

17. srpna 2026  6:58

Zaplatím lidem naše soustředění. Sasínek Mäki o kritice i sedmém místu na ME

Kristiina Sasínek Mäki se chystá na finále běhu na 1500 metrů na mistrovství...

Od naší zpravodajky ve Velké Británii Po sobotním rozběhu plakala dojetím, protože se dokázala v cílové rovince procpat na poslední postupové místo. V nedělním finále mistrovství Evropy v Birminghamu si mílařka Kristiina Sasínek Mäki...

17. srpna 2026  6:51

Chyba Konečného? Trpišovský ho chválil: Byl dominantní, ve Slavii má budoucnost

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje zápas proti Slovanu Liberec.

Slávistického nešťastníka Mikuláše Konečného, mladého obránce, který se v závěru vypjatého nedělního duelu v Liberci chybou podepsal pod vyrovnávací gól na 1:1, chválil. „V prvním poločase patřil k...

17. srpna 2026  5:30

Unikát, mentální kouč na střídačce: Když se slaví gól, jsem v emoční nule

Premium
Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Když dali Piráti gól a střídačka explodovala jako silvestrovský ohňostroj, on na ní stál netečně, bez emocí, se zápisníkem v ruce. A jen pozoroval cvrkot kolem sebe. V posledních dvou sezonách se...

17. srpna 2026

Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté

Tomáš Chorý se diví.

Probil se k centru z levé strany, ale hlavou míč jen lehce lízl směrem k rohovému praporku. Tomáš Chorý, útočník slávistických fotbalistů, po třech měsících a jednom týdnu zase oblékl sešívaný dres....

16. srpna 2026  23:20

ME v atletice 2026: Program závěrečného dne, Duplantis ve finále a boj o poslední medaile

Armand Duplantis skáče ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Mistrovství Evropy v atletice 2026 v Birminghamu uzavře v neděli 16. srpna svůj program závěrečným soutěžním dnem. Dopolední blok je vyhrazen maratonům. Večerní program pak nabídne posledních osm...

16. srpna 2026  23:08

Potvrzeno, Češi končí na ME bez medaile. Sasínek Mäki byla sedmá, Hrochová devátá

Kristiina Sasínek Mäki po finále běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy v...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Atletické mistrovství Evropy v Birminghamu skončilo pro českou výpravu neúspěchem, poprvé v historii nezískala na kontinentálním šampionátu žádnou medaili. Poslední naděje, mílařka Kristiina Sasínek...

16. srpna 2026  22:53

Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu.

V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém...

16. srpna 2026  22:38

Mistr světa Rodri odchází po 7 letech z Manchesteru City do Barcelony

Rodri ze Španělska pózuje s trofejí pro nejlepšího hráče MS.

Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri po sedmi sezonách opustí Manchester City a přestoupí do Barcelony. O dohodě mezi kluby informují britská a španělská média. Anglický klub za...

16. srpna 2026  22:02

Bejlek zvládla v Cincinnati i druhé derby. Krejčíkovou porazila po dvou hodinách

Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati.

Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7:6, 6:4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové. Ve 3. kole je...

16. srpna 2026  20:03,  aktualizováno  21:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×