Návrat po porodu? Přála bych si házet jako Špotáková, líčila dojatá Ogrodníková

Po porodu loni v květnu se bronzová olympijská medailistka z her v Paříži dostává zpátky do tempa. Poprvé závodila před měsícem, zatím nejhodnotnější výkon zaznamenala na Memoriálu Josefa Odložila – 59,87 metru.
V úterý na Zlaté tretře zapsala 58,20. „Beru to,“ hodnotila 35letá Ogrodníková. „Ještě je všechno takové kostrbaté, snažila jsem se běžet buď rychleji, nebo pomaleji, ale nic moc nefungovalo. Házela jsem hrozně vysoko, jsou tam věci, které opravdu musím zlepšit. Ještě to není úplně ono.“
V Ostravě se narodila, a tak pro ni byl návrat na Městský stadion o to speciálnější. Šlo poznat, že z tribun ji žene hlasitá podpora.
„Měla jsem na krajíčku,“ popisovala své dojmy z atmosféry, načež se na pár vteřin musela odmlčet a zahnat slzy.
„Jsem šťastná, že můžu dělat, co mě baví,“ pokračovala. „Doufám, že se mi brzo podaří hodit přes šedesát metrů, což bych si moc přála.“
Konkrétně cílí na metu 60,80 metru, což je limit pro účast na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Coby bronzová olympijská medailistka a také druhá žena kontinentálního šampionátu z roku 2018 se chce na vrcholné akce vrátit.
Proto říká, že zatím nejtěžší je při návratu ustát tlak, který si sama na sebe dává. „Nejsem Bára Špotáková, přála bych si po dítěti házet jako ona,“ připomněla legendární krajanku.
„Mám to v tomhle smyslu trochu těžší. Snažím se najít cestu, jak zvládat domácnost, malého a do toho trénovat a vrátit se tam, kde jsem byla. Myslím, že na to mám, ale je to fakt těžké. Není to sranda.“
Synka Jáchyma měla v úterý přímo na stadionu, hned po odchodu z mixzóny za ním spěchala.
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Chvíli po ní dorazila za novináři nejlepší Češka závodu Nikol Tabačková, jež s výkonem 58,84 brala čtvrtou pozici.
O necelé dva týdny dříve se ale v rakouském Sankt Pöltenu blýskla hodem do vzdálenosti 61,44. Přes 60 metrů se 28letá oštěpařka dostala poprvé v kariéře.
„Byla to úleva, protože jsem na to měla minimálně šest let a bylo dost frustrující, že se mi to stále nedařilo,“ líčila. „Jsem ráda, že jsem vydržela, že jsem to nevzdala. Potřebovala jsem tu kletbu s touhle hranicí nějak prolomit, taky se mě lidi pořád ptali, kdy už to padne, což se vám trochu do hlavy dostává.“
K výraznému zlepšení pomohla juniorské mistryni Evropy z roku 2017 i spolupráce se světovou rekordmankou Barborou Špotákovou, pod jejím vedením trénuje od loňského podzimu. Přešla k ní od jiné legendy, Jana Železného.
„S Bárou jsme víc kamarádky, protože jsme spolu i závodily. Je to uvolněnější a máme spolu srandu. Ale samozřejmě ji poslouchám. Nechává mě dělat si to svoje, co umím, a jenom mě koriguje a radí mi takové detaily.“
„Naše spolupráce začala trošku vtipně, ale to si necháme pro sebe. Změna pro mě určitě byla těžká, protože pana trenéra Železného mám fakt ráda. Ale věděla jsem, že jestli chci házet daleko, tak potřebuju trošku něco změnit, protože jsme spolu byli osm let.“
Přestup se Tabačkové očividně vyplácí, už má jistou nominaci na ME v Birminghamu. A bude se snažit, aby se výkonům trenérky co nejvíce přiblížila.