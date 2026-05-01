České čtvrtkařky zabojují na World Relays, finišovat by měla světová šampionka

Po Tereze Petržilkové vypadla ze sestavy další členka bronzové štafety z loňského halového ME v Apeldoornu Nikoleta Jíchová, která se vrací po loňském vážném zranění kolena. Trenérka Zuzana Hejnová bude mít vedle Manuel k dispozici Ladu Vondrovou, Barboru Malíkovou, Nikolu Bisovou, Kateřinu Emily Šmilauerovou a Terezii Táborskou, uvedl Český atletický svaz.
O závodní sestavě už má Hejnová poměrně jasno. „Od startu by nejspíš měla běžet Lada Vondrová. Druhý úsek půjde Barbora Malíková. Od ní převezme kolík Nikola Bisová a finiš obstará Lu. Pořadí se snažíme složit tak, aby holky dokázaly udržet kontakt s nejlepšími štafetami a pokusily se zaběhnout nejen dobrý čas, ale i pořadí, které by nás posunulo směrem k mistrovství světa v Pekingu,“ řekla někdejší dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek.
Na světový šampionát se z World Relays v ženské štafetě na 4x400 metrů stejně jako v jiných disciplínách kvalifikuje 12 týmů. Osm z nich si zajistí účast už v sobotu, kdy z každého ze tří rozběhů postoupí dvě nejrychlejší štafety a doplní je další dvě nejlepší kvarteta díky času. Tyto týmy se pak v neděli ve finále utkají o nasazení pro MS a finanční prémie. Ostatní štafety v neděli poběží opravné kolo, z každého ze dvou rozběhů postoupí první dvě štafety. Zbývající čtyři účastnická místa pro MS se budou rozdělovat na základě postavení ve světových tabulkách.
Na to budou ve štafetě žen na 4x400 metrů spoléhat úřadující mistryně světa a olympijské šampionky Američanky, které tuto kategorii na World Relays neobsazují. České reprezentantky budou čelit soupeřkám z 22 zemí. Česko naposledy na World Relays startovalo v roce 2024. V Nassau tehdy žádná ze čtyř štafet účast na OH v Paříži nevybojovala. Čtvrtkařkám postup utekl o jedno místo, v přímém souboji o něj prohrály o 46 setin se Španělkami.
Ve srovnání s březnovým halovým mistrovstvím světa, kde byly české čtvrtkařky diskvalifikované v rozběhu, posílila český tým někdejší dorostenecká mistryně světa Malíková. Na soustředění do Jihoafrické republiky přiletěla jen několik dní před odjezdem do Gaborone z USA, kde studuje a trénuje. „Pořád se ještě aklimatizuji. Do Afriky jsem přiletěla až 26. dubna, ale nadmořská výška v Potchefstroomu mi obecně nedělá problémy. S holkami jsme stihly i společný trénink předávek a už jsem zvládla i rychlostní trénink. Těším se, že mám možnost být zpátky v reprezentační štafetě a že mi univerzita umožnila odjet uprostřed sezony,“ řekla.
V Gaborone se bude závodit v šesti disciplínách. Smíšené štafety na 4x400 a 4x100 metrů budou bojovat také o postup na zářijový World Ultimate Championship v Budapešti, kam se dostane v každé kategorii šest nejlepších. První kvalifikační kolo závodu žen na 4x400 metrů je naplánované na sobotu od 15:55. V neděli se pak v této kategorii od 14:44 konají opravné běhy a od 16:40 finále.