České čtvrtkařky zabojují na World Relays, finišovat by měla světová šampionka

  12:04
České čtvrtkařky budou o víkendu na mítinku World Relays bojovat ve štafetě o účast na atletickém mistrovství světa 2027 v Pekingu. Hvězdou týmu je halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel.

Česká výprava pro World Relays v Gaborone. | foto: Česká atletika

Po Tereze Petržilkové vypadla ze sestavy další členka bronzové štafety z loňského halového ME v Apeldoornu Nikoleta Jíchová, která se vrací po loňském vážném zranění kolena. Trenérka Zuzana Hejnová bude mít vedle Manuel k dispozici Ladu Vondrovou, Barboru Malíkovou, Nikolu Bisovou, Kateřinu Emily Šmilauerovou a Terezii Táborskou, uvedl Český atletický svaz.

O závodní sestavě už má Hejnová poměrně jasno. „Od startu by nejspíš měla běžet Lada Vondrová. Druhý úsek půjde Barbora Malíková. Od ní převezme kolík Nikola Bisová a finiš obstará Lu. Pořadí se snažíme složit tak, aby holky dokázaly udržet kontakt s nejlepšími štafetami a pokusily se zaběhnout nejen dobrý čas, ale i pořadí, které by nás posunulo směrem k mistrovství světa v Pekingu,“ řekla někdejší dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek.

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

Na světový šampionát se z World Relays v ženské štafetě na 4x400 metrů stejně jako v jiných disciplínách kvalifikuje 12 týmů. Osm z nich si zajistí účast už v sobotu, kdy z každého ze tří rozběhů postoupí dvě nejrychlejší štafety a doplní je další dvě nejlepší kvarteta díky času. Tyto týmy se pak v neděli ve finále utkají o nasazení pro MS a finanční prémie. Ostatní štafety v neděli poběží opravné kolo, z každého ze dvou rozběhů postoupí první dvě štafety. Zbývající čtyři účastnická místa pro MS se budou rozdělovat na základě postavení ve světových tabulkách.

Na to budou ve štafetě žen na 4x400 metrů spoléhat úřadující mistryně světa a olympijské šampionky Američanky, které tuto kategorii na World Relays neobsazují. České reprezentantky budou čelit soupeřkám z 22 zemí. Česko naposledy na World Relays startovalo v roce 2024. V Nassau tehdy žádná ze čtyř štafet účast na OH v Paříži nevybojovala. Čtvrtkařkám postup utekl o jedno místo, v přímém souboji o něj prohrály o 46 setin se Španělkami.

Sláva, tanec, prezident a jako dar miliony i auto. Keňa přivítala maratonského hrdinu

Ve srovnání s březnovým halovým mistrovstvím světa, kde byly české čtvrtkařky diskvalifikované v rozběhu, posílila český tým někdejší dorostenecká mistryně světa Malíková. Na soustředění do Jihoafrické republiky přiletěla jen několik dní před odjezdem do Gaborone z USA, kde studuje a trénuje. „Pořád se ještě aklimatizuji. Do Afriky jsem přiletěla až 26. dubna, ale nadmořská výška v Potchefstroomu mi obecně nedělá problémy. S holkami jsme stihly i společný trénink předávek a už jsem zvládla i rychlostní trénink. Těším se, že mám možnost být zpátky v reprezentační štafetě a že mi univerzita umožnila odjet uprostřed sezony,“ řekla.

Barbora Malíková absolvuje závěrečný úsek čtvrtkařské štafety na ME v Římě v roce 2024.

V Gaborone se bude závodit v šesti disciplínách. Smíšené štafety na 4x400 a 4x100 metrů budou bojovat také o postup na zářijový World Ultimate Championship v Budapešti, kam se dostane v každé kategorii šest nejlepších. První kvalifikační kolo závodu žen na 4x400 metrů je naplánované na sobotu od 15:55. V neděli se pak v této kategorii od 14:44 konají opravné běhy a od 16:40 finále.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Kousal opouští Pardubice. Je to klubová ikona, patří mu respekt, loučí se Sýkora

Robert Kousal se stříbrnou medailí za prohru s Kometou. V nadcházející sezoně...

Hokejový útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které během kariéry odehrál 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním...

1. května 2026  12:43

Nejradši chodím nahý. Pogačar svou odpovědí odzbrojil moderátora

Tadej Pogačar ve žlutém trikotu pro vedoucího muže závodu Kolem Romandie.

Cyklistický fenomén Tadej Pogačar má za sebou možná až nečekaně povedený vstup do závodu Kolem Romandie. Po vítězství v první zkoušce Slovinec oblékl žlutý dres pro lídra a v něm pak ve sprintu...

1. května 2026  12:33

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

Litvínov po barážové sezoně opouští osm hráčů, končí Hlava i Fin Hännikäinen

Maxim Čajkovič slaví gól do sítě Hradce.

Hokejový Litvínov po barážové sezoně zásadně řeže do kádru, nejslabší tým letošní extraligy opouští osm hráčů. Končí obránci František Gajdoš, Markuss Komuls, Quinn Schmiemann a útočníci Jaroslav...

1. května 2026  12:16

Nejtlustší fotbalista. Nahý naháněl sudího, snědl jedenáct snídaní a rozlomil břevno

Premium
William ‚Fatty’ Foulke na dobové fotografii z roku 1901 jako brankář Sheffieldu...

Doma v Anglii mu říkali všelijak. Třeba Fatty čili tlusťoch. Ale taky Kolos, což zní mnohem důstojněji. Na chlapíka jménem William Foulke vlastně sedělo obojí. Fanoušci se mu kvůli mohutnému břichu...

1. května 2026

Galíčková se chystá na první zahraniční štaci, v Brně si ji vyhlédl španělský Ferrol

Kateřina Galíčková z KP Brno hledá prostor pro přihrávku v zápase s Dinamo...

Basketbalistka Kateřina Galíčková opouští KP Brno a vyzkouší si první zahraniční angažmá. Šestadvacetiletá hráčka podepsala smlouvu se španělským Ferrolem, v jehož dresu strávila tuto sezonu její...

1. května 2026  11:01

Co bude s Karabcem? Lyon prý nevyužije opci, po sezoně se vrátí do Sparty

Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu na hřišti Maccabi Tel Aviv.

Vypadá to, že bude v létě opět řešit svou budoucnost. Český fotbalista Adam Karabec podle francouzských médií nezůstane v Lyonu, kde strávil sezonu na hostování s opcí, ale vrátí se do pražské Sparty.

1. května 2026

Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Šéf Komety Libor Zábranský se raduje ze zisku extraligového titulu.

Libor Zábranský se opět postaví na brněnskou střídačku. Majitel Komety povede v příštím ročníku trenérský štáb, v němž jej doplní Kamil Pokorný, Jiří Horáček a také bývalý útočník Martin Erat. Loňští...

1. května 2026  9:57,  aktualizováno  10:28

Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka

Český kapitán Petr Sikora smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí...

1. května 2026  10:17

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Pilot F1 Bottas o poruše příjmu potravy: Budil jsem se ve čtyři a bušilo mi srdce

Pilot F1 Valtteri Bottas

Finský pilot formule 1 Valtteri Bottas, který v aktuální sezoně hájí barvy stáje Cadillac, na začátku kariéry trpěl poruchami příjmu potravy. Mimo jiné se budil ve čtyři ráno a trpěl závratěmi a...

1. května 2026

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Wingbek El Hadji Malick Diouf z West Hamu

Stěhování do Londýna si před rokem v červenci vysnil. Ani se nečekalo, jestli senegalský klenot české fotbalové ligy vůbec odejde, ale spíš za kolik. Nakonec z toho byl rekordní přestup do West Hamu....

1. května 2026  9:38

