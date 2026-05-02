Před ní běžely Barbora Malíková, Nikola Bisová a Terezie Táborská. Na mistrovství světa pod otevřeným nebem bude ženská štafeta Česka na 4x400 metrů závodit poprvé od Moskvy 2013.
Do rozběhu nenastoupila nejzkušenější členka českého týmu na této akci Lada Vondrová, takže z loňského bronzového kvarteta z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu v sestavě zbyla jen Manuel. Jako finišmanka převzala od dvacetileté Táborské kolík poměrně daleko za vedoucími štafetami Španělska a Německa, které směřovaly za přímým postupem. Manko ale rychle stahovala a v cílové rovince se dostala před Němku Irinu Gorrovou.
|
V čase 3:25,42 minuty si české běžkyně s odstupem 0,98 zajistily nejen účast na světovém šampionátu, ale také nedělní finále neoficiálního mistrovství světa štafet, kde budou bojovat o nasazení pro MS v příštím roce a finanční prémie. Zatímco před dvěma lety české čtvrtkařky na World Relays na postup na olympijské hry do Paříže nedosáhly, tentokrát proměnily hned první šanci. Naopak štafety atletických velmocí, jako je Francie nebo Jamajka, nechaly v rozběhu daleko za sebou a poslaly je do oprav. Samy poběží v neděli v 16:40 finále, v hodnocení rozběhů byly celkově sedmé.
Na World Realys se závodí ve všech štafetových disciplínách včetně té nejmladší, kterou je smíšená štafeta na 4x100 metrů. Tam se o světový rekord výkonem 39,99 sekundy už v rozběhu postarala Jamajka v sestavě Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson a Tia Claytonová. Kvarteto překonalo o osm setin jen pár minut staré historické maximum Kanady z prvního rozběhu.