Manuel vytáhla štafetu na MS! Šampionka ve finiši zařídila Češkám senzační úspěch

Autor: ,
  16:55
České čtvrtkařky se ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství 2027 do Pekingu. Na mítinku World Relays v botswanském Gaborone si postup zajistily druhým místem v rozběhu, na které je vytáhla letošní halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel.

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni | foto: Reuters

Před ní běžely Barbora Malíková, Nikola Bisová a Terezie Táborská. Na mistrovství světa pod otevřeným nebem bude ženská štafeta Česka na 4x400 metrů závodit poprvé od Moskvy 2013.

Do rozběhu nenastoupila nejzkušenější členka českého týmu na této akci Lada Vondrová, takže z loňského bronzového kvarteta z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu v sestavě zbyla jen Manuel. Jako finišmanka převzala od dvacetileté Táborské kolík poměrně daleko za vedoucími štafetami Španělska a Německa, které směřovaly za přímým postupem. Manko ale rychle stahovala a v cílové rovince se dostala před Němku Irinu Gorrovou.

V čase 3:25,42 minuty si české běžkyně s odstupem 0,98 zajistily nejen účast na světovém šampionátu, ale také nedělní finále neoficiálního mistrovství světa štafet, kde budou bojovat o nasazení pro MS v příštím roce a finanční prémie. Zatímco před dvěma lety české čtvrtkařky na World Relays na postup na olympijské hry do Paříže nedosáhly, tentokrát proměnily hned první šanci. Naopak štafety atletických velmocí, jako je Francie nebo Jamajka, nechaly v rozběhu daleko za sebou a poslaly je do oprav. Samy poběží v neděli v 16:40 finále, v hodnocení rozběhů byly celkově sedmé.

Na World Realys se závodí ve všech štafetových disciplínách včetně té nejmladší, kterou je smíšená štafeta na 4x100 metrů. Tam se o světový rekord výkonem 39,99 sekundy už v rozběhu postarala Jamajka v sestavě Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson a Tia Claytonová. Kvarteto překonalo o osm setin jen pár minut staré historické maximum Kanady z prvního rozběhu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Union Berlín vs. Kolín nad RýnemFotbal - 32. kolo - 2. 5. 2026:Union Berlín vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 70.00
  • 14.00
  • 1.03
Wolves vs. SunderlandFotbal - 35. kolo - 2. 5. 2026:Wolves vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.00
  • 3.30
  • 1.85
Newcastle vs. BrightonFotbal - 35. kolo - 2. 5. 2026:Newcastle vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.12
  • 8.50
  • 14.00
Brentford vs. West HamFotbal - 35. kolo - 2. 5. 2026:Brentford vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 4.40
  • 7.80
Česko vs. ŠvédskoHokej - - 2. 5. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.00
  • 4.40
  • 1.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.