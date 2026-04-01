Petržilková se nezúčastní World Relays, trenérka Hejnová zvažuje varianty

Tahounkou českého kvarteta v Gaborone by měla být čerstvá halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel. Původně byly v nominaci všechny její kolegyně z bronzového týmu v Apeldoornu Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová a Petržilková, ale poslední jmenovaná z nominace vypadla.
„Terka se začala připravovat pod vedením Dalibora Kupky a není to pro ně ideální termín. Měla nějaké zdravotní problémy a v tu dobu ještě nebude kvalitně připravena. Pokusí se co nejlépe připravit na léto,“ vysvětlila Hejnová.
V týmu pro World Relays jsou ještě Barbora Malíková, která studuje a závodí v USA, a účastnice štafety na nedávném HMS v Toruni Kateřina Emily Šmilauerová a Nikola Bisová. Tato šestice se bude připravovat na kempu v Jihoafrické republice.
Hejnová po zkušenostech z Toruně, kam jela štafeta jen ve čtyřech kvůli odstoupení zraněné Terezie Táborské a nemocné Johanky Šafářové těsně před šampionátem, zvažuje rozšíření týmu. „Uvidíme, jak na tom bude Terka Táborská. Rádi bychom, aby přicestovala alespoň do samotného Gaborone. Kdykoliv může někdo vypadnout a potřebujeme adekvátní náhrady,“ uvedla někdejší dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek.
Naopak zapojení halové vicemistryně republiky ze čtyřstovky Šafářové je nepravděpodobné. „Johanka je mladá, a když jsem mluvila s trenérem, tak říkal, že si neumí moc představit, že by ji dokázal kvalitně připravit na začátek května. Ona má navíc svůj vrchol v podobě mistrovství světa juniorů až v srpnu. Nechci ji do toho tlačit,“ řekla Hejnová na adresu osmnáctileté běžkyně.
Otazník se vznáší nad formou elitní překážkářky Jíchové, která si loni v květnu na tréninku vážně zranila koleno a od té doby nezávodila. Hejnová je od loňska osobní trenérkou čtvrté ženy z ME 2024. „Nikoleta si před Toruní přivodila maličké svalové zranění, což nás trošku zbrzdilo, ale zdá se, že už je vše v pohodě. Pořád ještě trošku alternujeme na kole a v bazénu. Má za sebou ale kvalitní podzimní i zimní přípravu. Co se týká rychlosti a rychlostní vytrvalosti, je na tom dobře. Teď potřebujeme ještě dodělat speciální vytrvalost, aby byla schopna běžet kvalitní čtvrtku. Teď už je v Africe, kde má adaptační týden, a v tom dalším se k ní už připojím,“ řekla Hejnová.
V zámoří se v halových závodech dařilo někdejší juniorské šampionce Malíkové.
„Báru konečně nebolí achilovky, což je u ní základ. Počítám s ní jako s platnou členkou štafety, jelikož umí udržet konstantní výkonnost. Nemá výkyvy. Na konci dubna by za námi měla přiletět do Potchefstroomu a o týden později všichni společně vyrazíme do Gaborone,“ uvedla Hejnová.
Na World Relays, které se uskuteční 2. a 3. května, bude cílem české ženské štafety postup na mistrovství světa 2027. Do Pekingu se stejně jako v ostatních kategoriích kvalifikuje čtrnáct štafet. Potom budou zbývat jen dvě volná místa pro nejlepší týmy na základě výkonů.