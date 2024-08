Skokanští mistři končí kariéru. Tyčku odložili Wojciechowski i Holzdeppe

Wojciechowski zazářil na mistrovství světa v roce 2011 v Tegu. Seniorské zlato získal jen šest týdnů poté, co se stal evropským šampionem do 23 let. Ze zlata se na vrcholné akci radoval ještě v roce 2019, kdy vyhrál halové mistrovství Evropy.

Pětatřicetiletý Polák se loučí s osobním rekordem 593 centimetrů z roku 2017. Naposledy skákal v sobotu na mítinku v Miedzydrojích u Baltského moře, kde skočil rovných pět metrů a skončil sedmý. „Byla to skvělá kariéra. Když jsem začínal, tak bych to bral. Jako pravý sportovec končím nespokojený, protože jsem rozhodně chtěl skočit výš. Jsem rád, že jsem se dočkal této chvíle ve zdraví. Byl to rozhodně můj poslední skok,“ řekl.

Polský tyčkař Pawel Wojciechowski, čerstvý halový mistr Evropy.

Na světovém trůnu Wojciechowského vystřídal Holzdeppe, jenž triumfoval v Moskvě 2013. Před tím už získal bronzové medaile na ME 2012 i olympijských hrách 2012 v Londýně. Na dalším mistrovství světa v roce 2015 v Pekingu skončil druhý. „Všechny ty roky byly mnohem lepší, než jsem si dokázal představit,“ řekl čtyřiatřicetiletý Holzdeppe, který se v kariéře dostal na 594 centimetrů.

Podobně jako Wojciechowski se rozloučil pětimetrovým skokem, naposledy závodil ve čtvrtek doma v Zweibrückenu. „Viděl jsem tolik lidí, kteří byli součástí mé kariéry, ať už se mnou skákali nebo u toho byli jako diváci. Byli tam i překvapivé návštěvy a lidé, se kterými jsem tady ve Zweibrückenu chodil na střední školu. Ty jsem neviděl léta. Byl to pro mě prostě úžasný den, přesně jak jsem si představoval,“ svěřil se.