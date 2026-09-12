Ve finále čtvrtkařek chyběla česká hvězda Lurdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa doběhla v pátek ve svém semifinále sedmá, celkově na nové akci pro elitní atlety obsadila 13. místo.
Olympijská šampionka Paulinová po náběhu do cílové rovinky smazala ztrátu na soupeřky a zvítězila v čase 49,07 sekundy s náskokem 21 setin před evropskou šampionkou Norkou Henriette Jaegerovou. Triumfem na stadionu, kde v roce 2023 slavila světový titul, si zajistila lukrativní prémii 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).
Werrová zvítězila stylem start-cíl za 1:55,88 a tentokrát neohrozila letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové, k němuž se letos přiblížila na 42 setin. V závěru odolala i finiši olympijské vítězky Britky Keely Hodgkinsonové, třetí doběhla Nizozemka Femke Broedersová-Bolová.
Kitagučiová se v letošní sezoně spíše trápila a jediné vítězství na mezinárodní scéně si připsala až nedávno na Diamantové lize v Lausanne. V Budapešti, kde před třemi lety ještě pod vedením jiného českého kouče Davida Sekeráka vybojovala světové zlato, poslala druhým pokusem oštěp do vzdálenosti 68,92. O více než tři metry si vylepšila letošní maximum a vlastní japonský rekord překonala o více než 1,5 metru.
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O 87 centimetrů porazila osmnáctiletou Jen C’-i, která se v květnu blýskla druhým nejdelším hodem všech dob 71,74 metru. Často zraněná čínská oštěpařka absolvovala jen dva pokusy, pak ze soutěže odstoupila.
Vítězkou běhu na 100 metrů se před zraky jamajské legendy Usaina Bolta stala Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová v nejlepším čase sezony 10,62. Úřadující mistryně světa porazila o 12 setin olympijskou šampionku Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.
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V neděli bude Jeffersonová-Woodenová usilovat o double v závodě na 200 metrů, stejně jako její krajan Kenny Bednarek, který ovládl stovku za 9,85. Druhý byl mistr světa Jamajčan Oblique Seville (9,90). Kvůli zranění chyběl v Budapešti nejrychlejší sprinter sezony Američan Noah Lyles.
Závod čtvrtkařů ovládl mistr světa z Tokia Collen Kebinatshipi. Dvaadvacetiletý reprezentant Botswany zvítězil v národním rekordu 43,39.
O setinu zaostal za nejlepším světovým výkonem roku Nigerijce Samuela Ogaziho. V historických tabulkách je Kebinatshipi pátý. Druhý doběhl za 44,15 Američan Rai Benjamin, kterého v neděli čeká závod na 400 metrů překážek.
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