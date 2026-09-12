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Werrová na ultimátním šampionátu rekord neohrozila, slaví i svěřenkyně Železného

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  21:25
Švýcarská půlkařka Audrey Werrová slaví vítězství na ultimátním šampionátu v...

Švýcarská půlkařka Audrey Werrová slaví vítězství na ultimátním šampionátu v Budapešti. | foto: Reuters

Švýcarská půlkařka Audrey Werrová si běží pro vítězství na ultimátním...
Americká sprinterka Melissa Jeffersonová-Woodenová slaví vítězství na...
Americká sprinterka Melissa Jeffersonová-Woodenová si běží pro vítězství na...
Haruka Kitagučiová se raduje z národního rekordu na Ultimate Championship.
11 fotografií
Švýcarská půlkařka Audrey Werrová potvrdila na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti roli favoritky a vyhrála i desátý závod na 800 metrů v letní sezoně. Letošní neporazitelnost udržela také Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky v běhu na 400 metrů. Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová, kterou trénuje Jan Železný, zvítězila v národním rekordu 68,92 metru.

Ve finále čtvrtkařek chyběla česká hvězda Lurdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa doběhla v pátek ve svém semifinále sedmá, celkově na nové akci pro elitní atlety obsadila 13. místo.

Olympijská šampionka Paulinová po náběhu do cílové rovinky smazala ztrátu na soupeřky a zvítězila v čase 49,07 sekundy s náskokem 21 setin před evropskou šampionkou Norkou Henriette Jaegerovou. Triumfem na stadionu, kde v roce 2023 slavila světový titul, si zajistila lukrativní prémii 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).

Švýcarská půlkařka Audrey Werrová si běží pro vítězství na ultimátním šampionátu v Budapešti.
Americká sprinterka Melissa Jeffersonová-Woodenová slaví vítězství na ultimátním šampionátu v Budapešti.
Americká sprinterka Melissa Jeffersonová-Woodenová si běží pro vítězství na ultimátním šampionátu v Budapešti.
Haruka Kitagučiová se raduje z národního rekordu na Ultimate Championship.
11 fotografií

Werrová zvítězila stylem start-cíl za 1:55,88 a tentokrát neohrozila letitý světový rekord Jarmily Kratochvílové, k němuž se letos přiblížila na 42 setin. V závěru odolala i finiši olympijské vítězky Britky Keely Hodgkinsonové, třetí doběhla Nizozemka Femke Broedersová-Bolová.

Kitagučiová se v letošní sezoně spíše trápila a jediné vítězství na mezinárodní scéně si připsala až nedávno na Diamantové lize v Lausanne. V Budapešti, kde před třemi lety ještě pod vedením jiného českého kouče Davida Sekeráka vybojovala světové zlato, poslala druhým pokusem oštěp do vzdálenosti 68,92. O více než tři metry si vylepšila letošní maximum a vlastní japonský rekord překonala o více než 1,5 metru.

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O 87 centimetrů porazila osmnáctiletou Jen C’-i, která se v květnu blýskla druhým nejdelším hodem všech dob 71,74 metru. Často zraněná čínská oštěpařka absolvovala jen dva pokusy, pak ze soutěže odstoupila.

Vítězkou běhu na 100 metrů se před zraky jamajské legendy Usaina Bolta stala Američanka Melissa Jeffersonová-Woodenová v nejlepším čase sezony 10,62. Úřadující mistryně světa porazila o 12 setin olympijskou šampionku Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.

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V neděli bude Jeffersonová-Woodenová usilovat o double v závodě na 200 metrů, stejně jako její krajan Kenny Bednarek, který ovládl stovku za 9,85. Druhý byl mistr světa Jamajčan Oblique Seville (9,90). Kvůli zranění chyběl v Budapešti nejrychlejší sprinter sezony Američan Noah Lyles.

Závod čtvrtkařů ovládl mistr světa z Tokia Collen Kebinatshipi. Dvaadvacetiletý reprezentant Botswany zvítězil v národním rekordu 43,39.

O setinu zaostal za nejlepším světovým výkonem roku Nigerijce Samuela Ogaziho. V historických tabulkách je Kebinatshipi pátý. Druhý doběhl za 44,15 Američan Rai Benjamin, kterého v neděli čeká závod na 400 metrů překážek.

Ultimate Championship v atletice v Budapešti

Muži
100 m (vítr -0,6 m/s): 1. Bednarek (USA) 9,85, 2. Seville (Jam.) 9,90, 3. Baker (USA) 9,93
400 m: 1. Kebinatshipi (Botsw.) 43,39, 2. Benjamin (USA) 44,15, 3. Richards (Trin.) 44,23
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 835, 2. Sarabojukov (Bulh.) 834, 3. Ehammer (Švýc.) 807

Ženy
100 m: 1. Jeffersonová-Woodenová (USA) 10,62, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 10,74, 3. Richardsonová (USA) 10,76
400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 49,07, 2. Jaegerová (Nor.) 49,28, 3. Pryceová (Jam.) 49,56
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:55,88, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,26, 3. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:56,74
1500 m: 1. Kazimierská (Pol.) 3:57,55, 2. Hunterová Bellová (Brit.) 3:57,72, 3. Hiltzová (USA) 3:58,16
Tyč: 1. Morrisová, 2. H. Mollová (obě USA) obě 490, 3. Moserová (Švýc.) 485
Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 68,92, 2. Jen C’-i (Čína) 68,05, 3. Ruizová Hurtadová (Kol.) 64,84

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Živě5:1
  • -
  • 400.00
  • 600.00
Bergamo vs. CagliariFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Bergamo vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 6.60
  • 3.00
  • 1.75
Paris FC vs. LyonFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Paris FC vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
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Živě0:0
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  • 3.70
Auxerre vs. NiceFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Auxerre vs. Nice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.50
  • 2.10
  • 3.40
Sunderland vs. ArsenalFotbal - 4. kolo - 12. 9. 2026:Sunderland vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.20
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