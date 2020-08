Vlastní hloupost i covid. Jak šampion klopýtá v honbě za nedotknutelným rekordem

Jenže potíže s vlastním tělem nejsou jedinou překážkou: jihoafrická hvězda měla v sobotu prožít návrat na mezinárodní scénu, zastavil ji však pozitivní test na koronavirus.

V posledních dnech před tímto nepříjemným zjištěním však olympijský vítěz z Ria sršel elánem.

„Mám silnou touhu dostat se mimo dosah. A jelikož vycházím z období, kdy jsem strádal, jsem ještě hladovější,“ vyhlašoval.

Ano, van Niekerk strádal.

Strádal dlouhou dobu.

V říjnu 2017 si při ragby zranil koleno a zpět do stoprocentní připravenosti se začal dostávat až na začátku letošního roku.

„Bylo to to nejhorší rozhodnutí, jaké jsem učinil,“ lituje zpětně v rozhovoru pro BBC. „Věděl jsem, jak hrát ragby, ale osm let jsem se nedotkl míče. Mé tělo bylo přizpůsobené na přímý běh, ne kličkování. To byla poslední věc, která se mi honila hlavou, když jsem seděl na zemi a uvědomil jsem si, že to bylo opravdu hloupé rozhodnutí.“

Za účast v exhibičním zápase zaplatil dlouhou pauzou, během níž ale neztratil motivaci dosahovat dalších a dalších úspěchů.



Už nyní je olympijským šampionem, dvojnásobným mistrem světa a držitelem světového rekordu. Na hrách v Riu zvítězil v čase 43,03 a překonal 17 let staré maximum Michaela Johnsona.

A právě svůj zápis v historických tabulkách má van Niekerk v úmyslu ještě vylepšit. Ideálně tak, aby jeho výkon už nikdy nikdo nezdolal.

„Dostat se pod 43 sekund je teď pro mě určitě priorita, protože proč bych tu jinak ještě byl, kdybych se nepokoušel o pokrok?“ uvedl.

Pokud by se mu podařilo stlačit stopky pod tuto hranici, věří, že by za sebou zanechal nedotknutelný odkaz. „Johnson v roce 1999 stanovil rekord, který trval 17 let. Já chci dvakrát delší,“ plánuje.

V tomu, aby své záměry uvedl do praxe, mu však brání rozmanité problémy.

Když už vykurýroval zraněnou nohu a chtěl v sobotu poprvé po třech letech závodit v mezinárodním klání v italském Terstu, dostal van Niekerk další ránu.

Pozitivní test na covid-19.

„Nevím, jak je to možné,“ diví se jeho manažer Peet van Zyl. „Trénoval celý týden a neměl žádné příznaky, dokonce ani poté, co byl testován pozitivně.“



Informaci, že Jihoafričan se nakazil koronavirem a kvůli tomu nemohl startovat na sobotním mítinku, přinesl italský deník Gazzetta dello Sport.

Pravděpodobně se však jednalo pouze o chybu při testování, napodruhé vyšly van Niekerkovi výsledky negativní.

Přesto běžet nemohl a jeho pouť za rekordem se tak znovu odkládá.