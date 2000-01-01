Medailové naděje jako čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel či výškař Jan Štefela, zkušenost v podobě oštěpaře Jakuba Vadlejcha a koulaře Tomáše Staňka, ale zároveň i řada debutantů, talentů a úspěšných mládežníků. Čeští atleti vyrážejí na letošní vrchol sezony v podobě mistrovství Evropy v Birminghamu v pestré sestavě. Projděte si všech 52 jmen.
Autor: AP
MAREK BAHNÍK (výška). Maximem sedmadvacetiletého výškaře je 226 centimetrů, které skočil před dvěma roky. Letos pod touto hranicí zaostal o dva centimetry na republikovém šampionátu v Plzni, kde nestačil jen na Jana Štefelu. Na posledním mistrovství Evropy v Římě v roce 2024 neprošel kvalifikací.
Autor: Iva Roháčková
DAN BÁRTA (tyč). Ve 28 letech zažívá na seniorském evropském šampionátu premiéru. Jeho osobním maximem je 560 centimetrů, které skočil v červnu v německém Altstadtu. Na republikovém šampionátu byl výkonem 550 druhý za Davidem Holým.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
MAREK BÁRTA (disk). Na mistrovství Evropy už byl dvakrát, stejný počet účastí má i ze světových šampionátů. Ve třiatřiceti letech patří k nejzkušenějším členům výpravy. Jeho osobním maximem je rovných 67 metrů, letos hodil nejdále 64,5 metru.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
ESTER BENDOVÁ (100 m př.). Ve dvaadvaceti letech prožívá seniorský debut na vrcholné akci. Jde do ní ale v dobré formě. Na mistrovství republiky v Plzni vyhrála, navíc si na stovce překážek připsala nové osobní maximum 12,89.
Autor: ČAS/Jaroslav Svoboda
NIKOLA BISOVÁ (štafeta 4×400 m). Štafety se třiadvacetiletá běžkyně účastnila už v květnu během World Relays, kde si Češky postupem do finále zajistily účast na mistrovství světa v Pekingu 2027. Běhá osmistovku i čtvrtku, na čtyřstovce je jejím maximem 53,31 z červnového Memoriálu Josefa Odložila.
Autor: Tomáš Kazda, MAFRA
KATRIN BRZYSZKOWSKÁ (koule). Studuje v Americe na Virginia Tech University a za mořem rovněž závodí. Do Evropy se třiadvacetiletá koulařka letos přesunula v červnu a v červenci si v Plzni zajistila už třetí domácí titul. Jejím osobním maximem je 17,76 metru z květnového Louisville.
Autor: ČAS/Matyáš Klápa
MATYÁŠ ČUDLÝ (výška). Z trojice českých výškařů v Birminghamu ten nejmladší, teprve jedenadvacetiletý. Jeho osobním maximem je 226 centimetrů z roku 2025, letos skončil nejvýše 218 na mistrovství republiky v Plzni, kde byl třetí.
Autor: Petr Eret, MAFRA
JAKUB DUDYCHA (800 m). Stále je mu teprve dvacet, ale k nováčkům se rozhodně neřadí. Za sebou už má účasti na olympijských hrách v Paříži 2024, na loňském mistrovství světa v Tokiu a byl i na evropském šampionátu v Římě 2024, kde se probil do semifinále. Z loňského roku drží na osmistovce národní rekord 1:44,48.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
ALŽBĚTA FRANKLOVÁ (chůze, půlmaraton). Ve dvaceti letech na této akci zažívá premiéru. Jejím maximem na půlmaratonu je 1:41:56 z loňského Dublinu.
Autor: ČAS/Jan Houska
PATRIK HÁJEK (kladivo). Je čtyřnásobným mistrem republiky, v sedmadvaceti letech má za sebou účasti na olympijských hrách v Paříži 2024, na mistrovství světa v Tokiu 2025 i v Budapešti 2023 a byl už i na mistrovství Evropy v Římě, kde skončil v kvalifikaci. Jeho osobním maximem je 78,20 metru.
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA
TEREZA HOLCOVÁ (kladivo). Je jí šestadvacet, přesto na vrcholné akci debutuje. V červenci na mistrovství republiky v Plzni oslavila titul výkonem 69,43 metru. Tak zní zároveň i její kariérní maximum.
Autor: ČAS/Matyáš Klápa
DAVID HOLÝ (tyč). Naposledy na mistrovství Evropy v Římě skočil v kvalifikaci 560 centimetrů a do finále šel z prvního místa. V něm pak zapsal o deset centimetrů méně a byl dvanáctý. Na mistrovství republiky v Plzni v osmadvaceti letech oslavil svůj druhý titul, jeho maximem je 576 centimetrů.
Autor: Reuters
VĚRA HOLUBÁŘOVÁ (4×400 m, na snímku vpravo). Na mistrovství republiky v Plzni byla na čtvrtce čtvrtá, ale zapsala si osobní maximum 53,88. Zkušenosti se štafetou šestadvacetiletá běžkyně má, v roce 2021 s ní slavila bronz na mistrovství Evropy do 23 let.
Autor: Profimedia.cz
ONDŘEJ HORÁČEK (štafeta 4×400 m, na snímku vpravo). Dvaadvacetiletý domácím šampion na čtvrtce. Právě v nedávné Plzni si dvaadvacetiletý běžec zapsal své nové osobní maximum 45,89. Na vrcholné seniorské akci debutuje.
Autor: ČAS/Jaroslav Svoboda, Profimedia.cz
TEREZA HROCHOVÁ (maraton). V únoru v Seville se časem 2:25:58 stala druhou nejrychlejší maratonkyní české historie. Ve třiceti letech patří ke zkušenějším členům výpravy a ve statistikách má už i výsledky z olympijských her v Paříži 2024 i Tokiu 2021, mistrovství světa v Eugene 2022 i Evropy v Berlíně 2022 a Římě 2024. V Itálii na půlmaratonu skončila výkonem 1:11:38 dvaadvacátá.
Autor: Iva Roháčková
MICHAELA HRUBÁ (výška). Platila za velký mládežnický talent, pak se její cesta sice zasekla, ovšem loni znovu létala. Dnes osmadvacetiletá výškařka se na mistrovství světa v Tokiu probojovala do finále. Jejím osobním maximem je stále 195 centimetrů z roku 2016, letos zdolala nejvyšší laťku o pět centimetrů nižší.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
TOMAS JÄRVINEN (desetiboj). Je mu dvacet, ale ambice už má velké. Vždyť je juniorským mistrem světa a na přelomu května a června se v Götzisu mezi seniory blýskl výkonem 8400 bodů, čímž předvedl nejlepší český desetiboj od roku 2007! Tento zápis chce v Birminghamu překonat.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
EMA KLIMENTOVÁ (chůze, půlmaraton). V jedenadvaceti letech absolvuje na takové akci premiéru. Jejím maximem na půlmaratonu je 1:36:59 z Lázeňské kolonády v Poděbradech.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová, Jaroslav Svoboda
JONÁŠ KOLOMAZNÍK (110 m př.). Třiadvacetiletý student medicíny, ale zároveň pořádně rychlý běžec. Poprvé reprezentoval až na halovém mistrovství světa v Číně v loňském roce, v mládežnických kategoriích český dres nikdy neoblékl. V posledních sezonách ale letí vzhůru, letos své maximum na 110 metrů překážek stlačil na 13,55.
Autor: Reuters
MARTIN KONEČNÝ (oštěp). Svěřenec světového rekordmana Jana Železného. Letos v červnu si v osmadvaceti letech zlepšil osobní maximum, nově zní 81,12 metru. Na mistrovství Evropy v Římě platný pokus nezapsal, v Berlíně 2022 se ale dostal do finále.
Autor: ČAS / Soňa Maléterová
ONDŘEJ KOPECKÝ (desetiboj). Nedávno jeho přítelkyně tyčkařka Amálie Švábíková oznámila, že čekají potomka, v Birminghamu tedy bude závodit jen on. Maximem osmadvacetiletého desetibojaře je 8310 bodů z roku 2022.
Autor: AP
MATĚJ KRSEK (štafeta 4×400 m). Na mistrovství republiky v Plzni skončil třetí, venkovních titulů ale má už ve sbírce pět. Nejcennějším úspěchem šestadvacetiletého čtvrtkaře je bronz ze smíšené štafety na mistrovství světa v Budapešti 2023. Osobní rekord má na hodnotě 45,53.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
ALBERT KUKLA (chůze, půlmaraton). V jedenadvaceti letech další z chodeckých benjamínků. Jeho maximem na půlmaratonu je 1:27,50.
Autor: ČAS
ONDŘEJ LOUPAL (štafeta 4×400 m, druhý zprava). Nejmladší člen štafety, teprve devatenáctiletý talent. Na mistrovství republiky v Plzni skončil druhý v osobním rekordu 45,97. Z mistrovství Evropy juniorů má bronz z individuálního klání a zlato ze štafety.
Autor: ČAS / Jaroslav Svoboda
ONDŘEJ MACÍK (200 m). Na dvoustovce drží výkonem 20,39 český rekord. Na mistrovství republiky v Plzni získal v pětadvaceti letech už svůj čtvrtý venkovní titul, pod střechou jich má pět.
Autor: Iva Roháčková
BARBORA MALÍKOVÁ (400 m, 4×400 m). Zvolila cestu sportovního stipendia v Americe, nejprve studovala ve Virginii, před rokem se na inženýrský program přesunula do Texasu. Čtyřiadvacetiletá běžkyně na mistrovství republiky v Plzni vyhrála čtvrtku časem 52,32, v květnu na World Relays pomohla Češkám k účasti na mistrovství světa v Pekingu 2027.
Autor: Iva Roháčková
LURDES GLORIA MANUEL (400 m, 4×400 m). Velká medailová naděje. Stále je jí teprve 21 let, přesto se už může titulovat světovou šampionkou, v únoru ovládla halový vrchol v Toruni. Loni ji sice venku zastavilo zranění, letos je ale fit a běhá jeden fantastický čas za druhým. Své maximum stlačila až na 49,37.
Autor: Reuters
KAROLÍNA MAŇASOVÁ (100 m). Ve dvaadvaceti letech se už může titulovat národní rekordmankou. Halové šedesátce už vládla, letos ale na stovce časem 11,01 překonala i maximum Jarmily Kratochvílové na venkovní stovce. Na mistrovství Evropy byla už v Římě, kde dokonce postoupila do semifinále. Z rozběhu prošla i na olympijských hrách v Paříži 2024.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
ELIŠKA MARTÍNKOVÁ (chůze, půlmaraton). Naposledy v Římě skončila jedenáctá, přitom jako dvaadvacetiletá naděje do Itálie mířila hlavně pro zkušenosti a líčila, že si mezi dospělými stále zvyká. Nyní do Birminghamu letí už podstatně zkušenější, navíc jako olympionička z Paříže. Jejím osobním maximem na půlmaratonu je 1:30:08.
Autor: ČAS/Ivana Roháčková
MARTINA MAZUROVÁ (koule). Další z mladých nadějí. V jedenadvaceti pro ni jde o první seniorský šampionát, na těch mládežnických se jí dařilo a na juniorském mistrovství světa před dvěma roky brala stříbro. Jejím osobním maximem je 16,60 metru z loňské sezony.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
PETR MEINDLSCHMID (dálka). Dřív hrával fotbal, pak ale vlétl do atletiky. Výkonem 8,03 metru je českým juniorským rekordmanem a zároveň v této kategorii získal titul mistra Evropy. V elitní kategorii v Římě postoupil do finále, v němž byl právě v osobním maximu sedmý. Při neúčasti Radka Jušky kvůli zranění je v Birminghamu jediný český dálkař.
Autor: Jaroslav Svoboda/ČAS
JAROMÍR MORÁVEK (chůze, maraton). Na maratonské distanci má osobní rekord 3:08:10. Na deseti kilometrech vybojoval loni český titul. V této sezoně nicméně na první dokončený větší závod čeká.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
VÍT MÜLLER (štafeta 4×400 m). Primárně překážkář, nicméně zároveň stabilní člen čtvrtkařských štafet. V devětadvaceti letech má za sebou i účasti na hrách v Tokiu 2021 a v Paříži 2024. Na mistrovství Evropy v Římě před dvěma roky si na překážkách zaběhl semifinále. Jeho maximem na hladké čtyřstovce je 45,83.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
VOLODYMYR MYSLYVČUK (kladivo). Původem je z Ukrajiny, do Česka přišel jako dělník a trénoval po práci na louce. Dnes už je z něj ale stálý člen reprezentace, který má za sebou olympijské hry v Paříži 2024, mistrovství světa v Tokiu 2025 a byl i na mistrovství Evropy v Římě 2024. Zatím na těchto akcích na postup do finále čeká. Letos si ve třiceti letech posunul osobní maximum na 80,69 metru.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
NIKOLA OGRODNÍKOVÁ (oštěp). V květnu se vrátila po mateřské pauze a hned slavila na extralize v Ostravě i na Odložilově Memoriálu. Osobním maximem bronzové olympijské medailistky z Paříže 2024 je 67,40 metrů z roku 2019. Letos na zdolání šedesátimetrové hranice zatím čeká. S mistrovstvím Evropy má pětatřicetiletá oštěpařka bohaté zkušenosti, v roce 2018 byla v Berlíně třetí.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
TEREZA PETRŽILKOVÁ (štafeta 4×400 m). Se štafetami má třicetiletá běžkyně bohaté zkušenosti, v Budapešti v mixu slavila světový bronz. Na mistrovství republiky v Plzni skončila na čtvrtce druhá v čase 53,25. Jejím maximem z roku 2024 je 51,88.
Autor: ČAS / Soňa Maléterová
KRISTIINA SASÍNEK MÄKI (1500 m). Po narození syna Kaapa dokázala, že vrátit se k vrcholové atletice nemusí být problém a na olympijských hrách v Tokiu 2021 se probojovala až do finále. Osobním maximem čtyřiatřicetileté běžkyně je na patnáctistovce 4:01,23, čímž zároveň drží český rekord. Letos nejlépe běžela o tři sekundy pomaleji.
Autor: Iva Roháčková
PETRA SIČAKOVÁ (oštěp). Ve skupině kouče Davida Sekeráka do loňska trénovala po boku japonské hvězdy Haruky Kitagučiové. Při jejím stříbru z mistrovství Evropy do 23 let jí Japonka dokonce sledovala a trenérovi posílala video analýzy. Maximem třiadvacetileté oštěpařky je z letoška 60,98 metru. V Římě 2024 neprošla kvalifikací.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
TOMÁŠ STANĚK (koule). V pětatřiceti letech obrovská zkušenost, sedminásobný medailista z vrcholných halových či venkovních akcí. Letos vynechal halovou sezonu a naskočil až do letní části, v ní ho sice znovu přibrzdilo zranění, nicméně už by měl být fit. Letos nejdále vrhl rovných 21 metrů, svým maximem 22,17 metru drží český rekord.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
VILÉM STRÁSKÝ (desetiboj). Další ze silné ekipy českých vícebojařů. Jeho osobním maximem v desetiboji je 8136 bodů z loňské sezony. I letos se dostal nad hranici začínající osmičkou. Na mistrovství republiky v Plzni si tréninkově střihl dálku a 110 metrů překážek, ve druhé disciplíně skončil dokonce druhý.
Autor: AP
LINDA SUCHÁ (trojskok). Na mistrovství republiky v Plzni si vedle titulu posledním možným skokem zajistila účast na mistrovství Evropy. V poslední šesté sérii čtyřiadvacetiletá atletka zapsala 13,90 metru, čímž splnila potvrzovací limit svazu. Kromě toho získala i titul v dálce. Na seniorském mistrovství světa debutuje, už ale byla na světovém šampionátu v Tokiu, kde vypadla v kvalifikaci.
Autor: AP
MILAN ŠČIBRÁNI (štafeta 4×400 m). Na republikovém šampionátu v Plzni skončil výkonem 46,36 pátý, osobní rekord má ale třiadvacetiletý běžec samozřejmě mnohem níž. Loni zvládl čtvrtku za 45,75. Pod otevřeným nebem na vrcholné seniorské akci debutuje.
Autor: ČAS / Soňa Maléterová
TEREZA ELENA ŠÍNOVÁ (100 m př.). V hale je trojnásobnou domácí šampionkou, na stovce překážek jí pak ve čtyřiadvaceti letech patří druhé místo české historie. Dostala se na něj už loni, letos v červnu si rekord ještě vylepšila na 12,92. K domácí rekordmance Lucii Škrobákové jí ale ještě chybí skoro tři desetiny.
Autor: Iva Roháčková
JAN ŠTEFELA (výška). Na loňském mistrovství světa v Tokiu získal bronz a na halovém evropském šampionátu v Apeldoornu stříbro. I tentokrát v Birminghamu patří k adeptům na medaili. V létě ho sice trápila neurovnanost výkonů, na mistrovství republiky v Plzni se ale naladil zdoláním laťky na 230 centimetrech. Osobní rekord z loňska má ještě o tři centimetry vyšší.
Autor: Reuters
ŠTĚPÁN ŠTEFKO (110 m př.). Na mistrovství republiky v Plzni oslavil titul, navíc v osobním rekordu 13,55. Kariérní maximum si letos připsal i v hale na šedesátce překážek (7,65), což jen dokazuje, že letošní sezona mu sedí. Venku na vrcholné seniorské akci debutuje.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
PAVLA ŠTOUDKOVÁ (800 m). Na červnové Zlaté tretře si splnila sen a dostala se na osmistovce pod hranici dvou minut. Podařilo se jí to jako první Češce po třinácti letech. Na republikovém šampionátu v Plzni oslavila titul. I pro ni jde ve třiadvaceti letech o debut na seniorském mistrovství.
Autor: ČAS/Matyáš Klápa
APOLENA ŠVÁBÍKOVÁ (tyč). Amálie Švábíková sice kvůli těhotenství v Birminghamu chybí, ale rodina Švábíkových i tak bude mít koho sledovat. Dvacetiletá Apolena loni na juniorském mistrovství Evropy získala bronz, letos si vylepšila osobní maximum na 451 centimetrů.
Autor: Jaroslav Svoboda/ČAS
NIKOL TABAČKOVÁ (oštěp). Už ví, jaké to je na mistrovství Evropy házet ve finále. Osmadvacetileté oštěpařce se do bojů o cenné kovy podařilo proklouznout před dvěma roky v Římě a nakonec byla osmá. Letos si zlepšila osobní maximum na 61,44 metru. V Plzni oslavila výkonem 57,76 domácí titul.
Autor: Iva Roháčková
ADÉLA TKÁČOVÁ (sedmiboj, 4×400 m). Naprosto plní definici všestranné atletky. V Birminghamu je v nominaci pro sedmiboj i štafetu čtvrtkařek. Ve své individuální disciplíně se letos dostala na čtvrté místo tabulek výkonem 6227 bodů. Přitom je jí teprve jedenadvacet.
Autor: ČAS / Soňa Maléterová
JAKUB VADLEJCH (oštěp). Nejzkušenější člen výpravy. V pětatřiceti letech už má ve své sbírce medaile z olympijských her, mistrovství světa i Evropy. Naposledy před dvěma roky v Římě slavil dokonce zlato. Osobní rekord má 90,88 metru, letos se mu ale tolik nedaří a potrápilo ho i zranění. Tuto sezonu nejdále hodil 85,24 metru.
Autor: ČAS/Soňa Maléterová
LADA VONDROVÁ (štafeta 4×400 m). Ze smíšené štafety na mistrovství světa v Budapešti 2023 má bronz a k oporám týmu by měla patřit i v Birminghamu. Osobním maximem šestadvacetileté běžkyně na čtvrtce je 50,92 z roku 2023. Letos nejrychleji běžela za 51,88.
Autor: ČAS - Soňa Maléterová
JAN VÝŠKA (oštěp). Na mistrovství republiky v Plzni při neúčasti Jakuba Vadlejcha oslavil titul. V této sezoně si zároveň vylepšil osobní maximum a atakoval hranici osmdesáti metrů. Nakonec od ní dvaadvacetiletý oštěpař v kyperské Nikósii zaostal jen o 29 centimetrů.
Autor: ČAS/Matyáš Klápa