Nejen Manuel, Štefela či Vadlejch. Kteří čeští atleti se představí v Birminghamu?

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce
Aryna Sabalenková odhalila šaty pro US Open a tentokrát vsadila na pořádně odvážný model. Outfitu světové jedničky dominuje černá síťovina s velkými oky, pod níž výrazně prosvítá oranžová sportovní...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...
„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové
Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...
Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...
Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf
Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...
Menšík napodobil Lehečku. Na tenisovém Masters v Montrealu si zahraje osmifinále
Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil třináctý nasazený hráč nad Francouzem Térencem Atmanem 7:5,...
Vedli, měli šance, ale pak je srazil Krulich. Musíme se gólově rozjet, ví jihlavský kouč
Po dvou úvodních kolech nového ročníku Chance Národní ligy se fotbalová Vysočina usadila na třetím místě tabulky. A pobyt mezi nejlepšími týmy soutěže se jí zalíbil. Nahoře hodlala vydržet i po tomto...
Porážka na závěr. Hokejová osmnáctka končí na Hlinka Gretzky Cupu až šestá
Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1:5 a obsadili šesté místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí...
Outsider se nevzdává, Pardubičtí jsou odhodlaní: Chceme Slavii překazit radost
Jejich nejbližší protivník coby úřadující mistr po dvou kolech vede tabulku nejvyšší soutěže s plným počtem bodů a výmluvným skóre 9:1, jim samotným pak patří předposlední, 15. příčka se ziskem...
Vedro je nezastaví. Basketbalisté Opavy jsou kompletní, přípravu zvolili pestřejší
Basketbalisté Opavy už naplno trénují na nadcházející sezonu ve svých domácích podmínkách. Leč letošní přípravu rozjeli koncem července v hale kampusu Ostravské univerzity.
Levý obránce nalezen. Sigma vítá prvního Švéda a Ekeroth se těší: Jsem nadšený!
Vysněná posila přichází. Předlouho usilovala fotbalová Sigma o vyztužení levého kraje obrany, teď už si mohou na Andrově stadionu říct: splněno! Olomouc ve čtvrtek večer dokončila přestup švédského...
Sezona na rozkoukání je pryč. Už jsem trochu drzejší, přiznává karlovarský Kočí
Jednadvacetiletý obránce Matteo Kočí patří k velkým talentům českého hokeje. Odchovanec karlovarské Energie má za sebou dvouleté působení v kanadské juniorské soutěži, před uplynulou sezonou zamířil...
Přitom jen skákal do písku. Létající gentleman Edwards před 31 lety uchvátil
Už v pondělí začnou v anglickém Birminghamu první rozběhy a kvalifikace evropského šampionátu. A domácí atleti se při něm můžou chlubit jediným stále platným světovým rekordem, u něhož svítí britská...
S takovými soupeři se musíme naučit hrát jinak. Byla to lekce, říkal kapitán Zbrojovky
Jako kapitán měl poprvé v sezoně těžkou šichtu. Jakub Klíma se úspěšně zastal stopera Filipa Vedrala, kterému nakonec rozhodčí po zásahu videa odvolal červenou kartu. Ani to ale fotbalistům Zbrojovky...
Majitelka Dynama odmítla nabídku Jihočeského kraje. Klub zároveň ruší B-tým
Nneka Ede, majitelka fotbalového Dynama České Budějovice, odmítla nabídku Jihočeského kraje ve výši 32,5 milionu korun na odkup klubu. Třetiligový celek zároveň v pátek na webu oznámil, že nepřihlásí...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Menšík vs. Atmane live: přímý přenos ATP Montréal 2026, kurzy
Jakub Menšík je ve 3. kole turnaje Masters v Montréalu, nyní se střetne s Terence Atmanem z Francie. Sledujte první vzájemný zápas živě a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.
Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay
Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po...