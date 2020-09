Vrabcová pět měsíců po porodu doběhla v půlmaratonu šestá

Půlmaraton v Ústí nad Labem Muži: 1. Horodyskyj (Ukr.) 1:03:54, 2. El Otmani (It.) 1:04:00, 3. Roudolff-Levisse (Fr.) 1:04:35, 4. Pavlišta (Slovan Liberec) 1:04:48, ...7. Zemaník (Vítkovice) 1:07:27, 8. Vejmelka (Jablonné n/O) 1:09:56. Ženy: 1. Hendelová (Něm.) 1:13:29, 2. Liguerosová-Díazová (Šp.) 1:14:17, 3. Maraouiová (It.) 1:14:34, 4. Joglová (FTVS Praha) 1:15:12, ...6. Vrabcová Nývltová (Runczech) 1:18:21, 7. Hrochová (Škoda Plzeň) 1:19:45.