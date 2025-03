Druhý start a osobní rekord. Myslyvčuk nestačil jen na stříbrného muže z Paříže

Osmadvacetiletý rodák z Ukrajiny nestačil jen na Maďara Bencého Halásze, stříbrný olympijský medailista z her v Paříži zvítězil výkonem 78,75 metru.

Myslyvčuk zahájil před týdnem sezonu hodem na značku 76,98 metru. V Nikósii chtěl navázat na mládežnické úspěchy z evropského vrhačského poháru, kde ještě v ukrajinských barvách získal v Las Palmas 2017 bronz a o rok později v Leirii dokonce stříbro v kategorii do 22 let.

Podařilo se mu to. Svůj rekordní pokus zapsal třetím hodem, za 77metrovou hranici se dostal ještě v poslední sérii.

V dlouhodobých českých tabulkách patří Myslyvčukovi s novým osobním maximem dál páté místo.

Petra Sičaková v akci. (7. srpna 2024)

Na stupně vítězů se v Nikósii prosadila i oštěpařka Petra Sičaková, která v sobotu vyhrála soutěž žen do 23 let výkonem 60,26 metru a má jistotu, že poletí na mistrovství Evropy do 23 let do norského Bergenu.

V dospělé kategorii zazářila srbská oštěpařka Adriana Vilagošová, která zapsala národní rekord 66,88 metru. Dále hodila naposledy Japonka Haruka Kitaguchi začátkem září roku 2023.