Fantastický hod Myslyvčuka! Kladivář se zařadil na druhé místo české historie

  15:57
Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk vyhrál výkonem 80,69 metru Evropský pohár v Nikósii. Ukrajinský rodák poprvé v kariéře překonal osmdesátimetrovou hranici a v národních historických tabulkách se posunul na druhé místo za Vladimíra Mašku, který od roku 1999 drží český rekord hodem dlouhým 81,28.

Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na mistrovství Evropy družstev v Madridu. | foto: ČAS - Soňa Maléterová

Myslyvčuk o vítězství rozhodl hned prvním pokusem, kdy si vylepšil osobní rekord o dva metry a 66 centimetrů. Jeho daleký pokus nepřekonal ani stříbrný olympijský medailista z Paříže 2024 Maďar Bencé Halász, který za ním zaostal o 38 centimetrů. Myslyvčuk vylepšil stříbrnou pozici z loňska, kdy na Halásze nestačil. Třetí skončil Islanďan Hilmar Örn Jónsson (78,03).

V sobotu se nedařilo oštěpařce Petře Sičakové, která skončila devátá podprůměrným výkonem 53,99 metru. Nenavázala na loňský triumf na této akci v kategorii do 23 let, při němž tehdy překonala šedesátimetrovou hranici. Soutěž oštěpařek vyhrála Francouzka Jade Maravalová (60,02).

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Gól roku? Záložník Realu se trefil z vlastní poloviny a překonal rekord soutěže

Záložník Realu Madrid Arda Güler vstřelil gól do sítě Elche z vlastní poloviny.

Běžela 89. minuta, když na vlastní půlce získal míč, zvedl hlavu, udělal pár kroků dopředu a k překvapení všech na stadionu Santiaga Bernabéua do něj z necelých 70 metrů vší silou práskl. A o pár...

15. března 2026

ONLINE: Olomouc - Karviná 0:2, hosté zvyšují náskok, krásně se trefuje Štorman

Sledujeme online
Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Šest zápasů, ani jeden bod. Karvinští fotbalisté se na jaře trápí a propadají se tabulkou. Zvednout se mohou ve 26. kole na půdě Olomouce, pohárové zástupce. Utkání má výkop v 15.30 a sledovat ho...

ONLINE: Plzeň - Bohemians 0:0, domácí tlačí, hosty drží gólman Frühwald

Sledujeme online
Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) se přetlačuje s Alešem Čermákem z Bohemians.

Plzeňští fotbalisté se mohou osamostatnit na třetí příčce Chance Ligy. Jejich soupeřem jsou ve 26. kole Bohemians, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

15. března 2026,  aktualizováno  15:56

Další stříbro pro Bubeníčkovou, parahokejisté duel o bronz prohráli

Simona Bubeníčková se svým vodičem Davidem Šrůtkem na trati běžeckého závodu na...

Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii svou už čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Českou zrakově postiženou...

15. března 2026  14:41,  aktualizováno  15:45

Biatlon ONLINE: Smíšená štafeta v Otepää. Jislová předává na osmém místě

Sledujeme online
Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Otepää

Program Světového poháru v estonském Otepää uzavírá v neděli odpoledne smíšená štafeta. Čeští biatlonisté jdou do akce ve složení Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková....

15. března 2026  14:30,  aktualizováno  15:37

ONLINE: Sparta - Kladno 0:0. Rozhodující duel, hosté zatlačili v přesilovce, trefili tyč

Sledujeme online
Sparťanský obránce Mark Pysyk a Niko Omajaki z Kladna

Sedm postupujících už hokejová extraliga zná, zbývá určit ještě jednoho, posledního čtvrtfinalistu. O něm rozhoduje až nejzazší možný termín. Sparta si v pátek vynutila závěrečné páté utkání předkola...

15. března 2026  14:20,  aktualizováno  15:32

Marné dotahování. Češky podlehly Číně a postup na MS ještě jistý nemají

Emma Čechová se snaží dostat míč přes čínskou obranu do koše.

Prakticky celý zápas prohrávaly, nicméně v závěru se dostaly i na rozdíl pouhých dvou bodů. Motivovala je vidina, že pokud zvítězí, zajistí si postup na světový šampionát. Stíhací jízdu však české...

15. března 2026  14:34,  aktualizováno  15:27

Liberec - Teplice 1:1, Fully zavinil penaltu a nedohrál, domácím pak trefil bod Rus

Teplický Matej Riznič odehrává míč před Petrem Hodoušem z Liberce.

Ani jeden z týmů neukončil čekání na vítězství. Tepličtí fotbalisté byli blízko, proti Liberci ve 26. kole vedli od 74. minuty po zásahu Svateka, ale pak Fully zavinil penaltu a byl po druhé žluté...

15. března 2026  12:45,  aktualizováno  15:26

ONLINE: Manchester United hraje s Aston Villou, večer Liverpool přivítá Tottenham

Sledujeme online
Hráči Manchesteru United slaví gól Benjamina Šeška proti Crystal Palace.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. V 15 hodin nastoupí Manchester United proti Aston Ville a do akce půjde také Crystal Palace či Nottingham. V 17.30 se pak představí...

15. března 2026  14:55

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Je příliš mladý, potřebuje čas... Teenager Antonelli slavil v slzách, v Číně si splnil sen

Dojatý Kimi Antonelli si musí během rozhovoru po závodě utírat slzy.

Stále ještě teenager, jakoby překvapený z toho, kde stojí. Šťastný, dojatý k slzám. Závěr Velké ceny Číny formule 1 přetékal emocemi, Andrea Kimi Antonelli se stal druhým nejmladším vítězem Grand...

15. března 2026  14:37

Adamczyková dojela v prvním závodě po olympiádě osmá, v malém finále měla pád

Eva Adamczyková v cíli vyřazovacích jízd na SP v Montafonu.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková ve svém prvním závodě po stříbru na olympijských hrách skončila na Světovém poháru v Montafonu osmá. V malém finále dojela po pádu poslední. Vyhráli Švýcarka Sina...

15. března 2026  14:32

