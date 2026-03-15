Fantastický hod Myslyvčuka! Kladivář se zařadil na druhé místo české historie

Myslyvčuk o vítězství rozhodl hned prvním pokusem, kdy si vylepšil osobní rekord o dva metry a 66 centimetrů. Jeho daleký pokus nepřekonal ani stříbrný olympijský medailista z Paříže 2024 Maďar Bencé Halász, který za ním zaostal o 38 centimetrů. Myslyvčuk vylepšil stříbrnou pozici z loňska, kdy na Halásze nestačil. Třetí skončil Islanďan Hilmar Örn Jónsson (78,03).
V sobotu se nedařilo oštěpařce Petře Sičakové, která skončila devátá podprůměrným výkonem 53,99 metru. Nenavázala na loňský triumf na této akci v kategorii do 23 let, při němž tehdy překonala šedesátimetrovou hranici. Soutěž oštěpařek vyhrála Francouzka Jade Maravalová (60,02).