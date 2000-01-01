Atmosféru halového šampionátu v atletice poprvé zakusí deset českých nováčků. Osvědčené hvězdy doplňují neokoukané tváře a naděje pro budoucnost. V galerii najdete všech 18 reprezentantů, kterým můžete v Toruni od pátku do neděle držet palce.
TOMÁŠ HORÁK (400 m, 4x400 m) - 18 let - Jediný, jehož závěrečné dvojčíslí u data narození je 08. A přece už je kolem něj haló, skoro jako by měl jet pro medaili. Před pár týdny, ještě před dovršením plnoletosti, překonal juniorský evropský rekord na dvoustovce (20,65) i čtvrtce (45,64). V obou disciplínách je před ním v českých tabulkách pouze Pavel Maslák, který bude pozorně sledovat jeho výkon na individuální čtvrtce, kam se kvalifikoval jako jediný, i ve štafetě. „Jeho talent v osmnácti je mnohem větší, než jsem měl já,“ říká trojnásobný halový mistr světa na čtvrtce. Vrcholem sezony bude pro Horáka až srpnové juniorské mistrovství světa, kde bude chtít zaútočit na medaili. V hale žádný osmnáctiletý atlet letos neběžel čtvrtku rychleji.
MARTIN KOREČEK (4x400) - 18 let - Druhý nejmladší člen výpravy. Loni pomohl v rozběhu štafetě, ve které byl i Horák, ke zlatu na juniorském evropském šampionátu v Tampere. Kromě běhu i skáče do dálky, na své hlavní trati, čtvrtce, si na konci února vylepšil osobák na vynikajících 46,52, což ho ve světových halových tabulkách U20 řadí na páté místo.
ŠIMON CEPLÝ (4x400) - 19 let - Třetí nejmladší atlet pro Toruň a zároveň třetí článek talentem nabité štafety na 4x400 metrů. I on se v rozběhu podílel na zlatu v Tampere. Loni na dráze v Jablonci získal na čtvrtce český titul, osobák má 46,56.
DAVID BIX (4x400 m) - 23 let - V porovnání s kolegy ve štafetě se o něm dá mluvit skoro jako o veteránovi. Ale Bix je taky mladík. A taky další z atletů, který si do nominace na HMS pomohl osobním rekordem v nedávné době. Reprezentant TJ Dukla Praha zaběhl na začátku března v Ostravě 46,87.
MILAN ŠČIBRÁNI (4x400) - 22 let - Další do party pro štafetu, pátý jenom na fotce. Jaká čtveřice vyběhne, se teprve uvidí. Loni bral na halovém národním šampionátu na čtvrtce bronz. Osobák na krátkém ovále má 46,49.
JAN ŠTEFELA (výška) - 24 let - Čas na hvězdy! České eso a úřadující Atlet roku. Udělení této ceny bylo spíš formalitou. Vždyť Štefela si loni na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu pověsil na krk stříbrnou medaili a následně se díky bronzu v Tokiu stal prvním českým výškařem, který vybojoval cenný kov na venkovním světovém šampionátu.
AMÁLIE ŠVÁBÍKOVÁ (tyčka) - 26 let - Další naděje na pódium, která moc dobře ví, jaké je to získat velkou medaili. Na halovém evropském šampionátu v Instanbulu byla před třemi roky třetí. Od té doby výrazně posunula osobák, ale světová medaile v seniorské kategorii jí stále uniká. Letos si už posunula halové maximum na 4,76 a pochvaluje si stabilitu výkonů. Přinesou jí v Polsku i medaili?
LURDES GLORIA MANUEL (400 m, 4x400 m) - 20 let - Tvář rodačky z Ostravy za poslední dva roky pozná snad každý sportovní fanoušek. Světová i evropská juniorská šampionka do 20 let chce poprvé výrazně prorazit i mezi seniorskou elitou. Ve startovní listině má svěřenkyně slavného trenéra hvězd Laurenta Meuwlyho pátý nejlepší čas.
NIKOLA BISOVÁ (4x400 m) - 23 let - Závodnice A. C. TEPO Kladno, která běhá jak dvoustovku, tak čtvrtku, ale i dvojnásobnou trať. Právě na osmistovce na MČR jednou brala bronz, v Toruni se představí ve štafetě na poloviční trati. I proto, že si v hale na této distanci letos skvěle vylepšila osobní rekord na 53,66.
LADA VONDROVÁ (400 m, 4x400 m) - 26 let - Jako jediná se Švábíkovou se představí už na čtvrtém HMS. V Birminghamu 2018 a Glasgow 2024 dokázala postoupit do semifinále. Na světovém šampionátu v Budapešti v roce 2023 slavila s mixem senzační bronz. Je evropskou šampionkou U23.
KATEŘINA EMILLY ŠMILAUEROVÁ (4x400 m) - 24 let - Čtvrtá nejlepší čtvrtkařka nedávného republikové halového šampionátu v Ostravě. Jelikož se kvůli zdravotním potížím odhlásily Johanka Šafářová a Terezie Táborská, má také jistou nominaci do štafety.
KAROLÍNA MAŇASOVÁ (60 m) - 22 let - Fantastickým časem 7,05 ze začátku roku se nejen zařadila na čelo českých historických tabulek, ale zároveň mezi širší světovou špičku. Jen šest závodnic, které jí budou konkurovat v Toruni, běželo letos rychleji. K zářnému výsledku z 20. ledna se jí podařilo přiblížit až na konci února, kdy běžela o šest setin pomaleji. Loni v Bergenu se stala mistryní Evropy do 23 let. Konkurence v Polsku bude ale tvrdá, dvě soupeřky už letos dokázaly stlačit čas dokonce pod sedm vteřin.
DAVID HOLÝ (tyčka) - 28 let - Dvojnásobný halový národní šampion s osobákem 5,76, který si skočil v Ostravě před necelým měsícem. Podaří se Holému ještě více přiblížit absolutnímu českému rekordu v podání Jana Kudličky, který má hodnotu 5,83? V Ostravě ho třikrát atakoval marně.
JONÁŠ KOLOMAZNÍK (60 m př.) - 23 let - Loni zažil na HMS v Nankingu hořkou premiéru, když skončil po diskvalifikaci v rozběhu. Letos prokazuje stabilitu a osobák si posunul už na 7,61. Je jedním ze sedmi Čechů, kteří splnili ostrý limit pro Toruň.
ŠTĚPÁN ŠTEFKO (60 m př.) - 21 let - Další mladý nástupce rekordmana Petra Svobody, který na konci února ukončil kariéru. Štefko je student medicíny, který si každý rok pravidelně zlepšuje osobák. Letos se mu to podařilo na konci února na MČR v Ostravě, kde si výkonem 7,65 zajistil i účast v Toruni. A chce výš: „Určitě bych se rád podíval na olympiádu v roce 2028 do Los Angeles. To je můj velký sen, moc bych si přál, aby se mi splnil.“
KIMBERLEY FICENEC (800 m) - 31 let - Narodila se v Orange County v Kalifornii českým rodičům, do jejich vlasti se přestěhovala před šesti lety. Na šampionát se jen tak tak kvalifikovala díky výkonu 2:01.93.
VILÉM STRÁSKÝ (sedmiboj) - 26 let - Loňská halová sezona mu vyšla skvěle. Na HME v Apeldoornu vybojoval šestou příčku v osobním rekordu 6162 bodů, z HMS v čínském Nankingu si přivezl dokonce páté místo. Loni přešel od Romana Šebrleho ke kouči Josefu Karasovi, kde trénuje po boku juniorského mistra světa v desetiboji z minulého roku Tomase Järvinena. Ten se vzhledem ke kvótě dvou závodníku na stát na HMS nedostal.
ONDŘEJ KOPECKÝ (sedmiboj) - 27 let - Druhý vícebojař do party. V roce 2024 skončil na HMS devátý, při své druhé účasti bude chtít výsledek vylepšit. Svěřenec Romana Šebrleho v hale třikrát vyhrál národní šampionát a v Toruni bude za medailí hnát i přítelkyni Amálii Švábíkovou.
