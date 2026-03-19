Zázračný chlapec, hvězdy i rodačka z USA. Co nabídne česká atletika na halovém MS?
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?
Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského
Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...
Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují
Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...
Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala
Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...
V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?
Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...
Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu
Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...
Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále
Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.
Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes
Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...
Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas
Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...
Venezuela slavila mimořádný svátek. Palenciův projektil srazil americké hvězdy
Na přehlídce těch největších hvězd neusedly na trůn, už zase. Spojené státy americké před třemi lety prohrály ve finále World Baseball Classic s Japonskem a letos v zápase o všechno nestačily na...
Valentová, Bouzková a Macháč v Miami postupují, senzačně končí Šwiateková
Jako první z českých tenistů prošla do třetího kola turnaje v Miami Marie Bouzková. Coby nasazená třicítka měla v prvním kole volný los a ve druhém porazila Francouzku Elsu Jacquemotovou dvakrát...
OBRAZEM: Vysmátá Lu a vysmátější Lieke. Atleti testovali halu, šampion zaujal stylem
Od našeho zpravodaje v Polsku Na čtvrtečním oficiálním tréninku den před zahájením halového mistrovství světa bylo v toruňské hale pořádně nabito. Mezi světovými reprezentacemi se míhali i sportovci v dresech Czechia, kteří...
Za války létal s Luftwaffe, hýřil energií. Jak žil Rittberger, vynálezce slavného skoku
Po axelu a salchowu se v roce 1910 zrodil rittberger. Třetí ze základního kvarteta krasobruslařských skoků poprvé viděli diváci v Německu – a jeho autor Werner Rittberger jej údajně vynalezl náhodou....
Priske: Rozlišujme zklamání a selhání. Moje pozice? Nevím, co na to říct
Jako obvykle mluvil rozvážně a bez emocí. Ale může být Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, úplně v klidu? Po domácí porážce 0:4 s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy na něj během tiskové...
Krejčí před Alkmaarem rozproudil Letnou, pak ale sledoval debakl a vyřazení
Jen co Letná vyvolala sestavu sparťanských fotbalistů, vystoupil na hlavní tribuně muž, kterému tady ještě nedávno říkali kapitáne. „Všechny sparťany moc zdravím!“ promluvil do reproduktorů Ladislav...
Zázrak pod čarou. Na sportovní gympl ho nechtěli, teď je diamantem české atletiky
Od našeho zpravodaje v Polsku Ještě donedávna se o velikém atletickém talentu z moravské metropole spíše šuškalo. Takových přece bylo. Jenže Tomáš Horák je jiný. Co si umane, to dostane. Jaký cíl si vytyčí, takového dosáhne. Tak...
Co s tím, kapitáne? Těžko se mi hledají slova, hlesl sparťan Haraslín po výprasku
Během dvou týdnů ztratili všechno, celou sezonu. „Jsme zklamaní, smutní,“ hlesl Lukáš Haraslín. Kapitán sparťanských fotbalistů krátce před čtvrteční půlnocí vyšel z kabiny, aby mluvil o trapasu,...