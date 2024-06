Veselý se loučil: Atletika mi dala krásných 30 let, tělo mě už k hodu nepustí

„Když jsem viděl program letošní sezony, říkal jsme si, že je to možná nějaké znamení. Že to ještě zkusím. Lákala mě olympiáda, mistrovství Evropy v Římě. Nakonec rozlučka ve Zlíně je také zajímavá,“ povídal Veselý, když mu diváci ve stoje aplaudovali.

Ve Zlíně jste chodil na Obchodní akademii pod stadionem. Pamatujete?

Školu jsem dělal, abych ji prošel. (úsměv) Moje zájmy byly na stadionu. Uvažoval jsem, že bych se sem vrátil. Zlín mi přirostl k srdci. S atletikou jsem začal v Hodoníně, ale oštěpařem jsem se stal ve Zlíně. Byl tady úžasný trenér Jaroslav Halva. Kdysi v Bánské Bystrici trénoval Honzu Železného a ten mi dal náhled na oštěp, který se ve mně udržel. Moc mě ovlivnil, tady jsem začal rozumět, co je oštěp.

Pořadatelé přemýšleli, že byste se loučil soutěžním hodem v závodu. Nemrzí vás, že to nakonec neklaplo?

Představa byla, ale realita je jiná. Tělo už mě nepustilo ani do jednoho pokusu. Loni na jaře začaly problémy s ramenem. Táhly se. Řekli jsem si, že si dám pauzu. Jak jste starší, potřebujete nabrat síly. Ke konci prázdnin jsem cítil, že by to mohlo jít. Byl jsem odpočinutý, ale letos na jaře se do toho zase vložilo tělo. Objevily se problémy se zády, navázalo rameno, ztrácel jsem flexibilitu potřebnou k házení. Spělo to ke konci.

Kdy jste si naposledy hodil?

Ještě jsem to zkoušel v Praze po příjezdu ze soustředění, které jsem předčasně ukončil. Jenže mě to nepustilo ani do rozběhu. Házel jsem z trávy, z lehkého kroku. Nešlo to a doteď to nejde. Snažím se tělu vracet, co mi dalo. Budu o něj pečovat, naslouchat mu.

Zdraví vás omezovalo celou kariéru. Přesto jste je vždy překonal.

Byla to krásná cesta, překvapivá. Ve dvaceti jsem úplně skončil s atletikou, v třiadvaceti jsem znovu začal. Sport je transformační záležitost. Co by vás v životě potkalo za deset let, jste v něm schopní prožít během jedné, dvou sezon. Zklamání, restarty. Bylo to úžasné. Nemám si nač stěžovat. Končím ve čtyřiceti letech, to se málokomu podaří. Jsem za to vděčný. Dokázal jsem mnohem více, než jsem si vysnil.

Jaké byly vaše nejsilnější momenty kariéry?

Sport byl na mě vlídný. Dva nejsilnější okamžiky jsem si užil ke konci kariéry. Bronz z olympiády v Tokiu, několik let jsem trénoval sám. Hlavně byl překvapivý. V osmatřiceti to od sebe člověk úplně nečeká. Pak mistrovství republiky v Hodoníně, kde jsem hodil 86 metrů. Celou kariéru jsem je emoce příliš neprojevoval, ale tady jsem si je dovolil.

Takže to je více než světové zlato?

Moskva byla také obrovsky silná, ale tam jsme to od sebe čekal a čekali ode mě i ti druzí. Když to ale od sebe nečekáte, má to svoje kouzlo.

Podíváte se s chutí na olympijský závod v oštěpu, kde jste měl obhajovat bronz?

Určitě. Těším se. Bude to dost zajímavé, průměr jde nahoru. Máme želízko na velmi silné pozici.

Věříte, že Kuba Vadlejch má za zlato?

Co se mu povedlo na mistrovství Evropy v Římě, to bylo něco. Zlato k němu tak nějak patřilo. Konečně si na něj sáhl. Je to věc, která ho neuvede pod tlak, ale naopak už je v pozici, kdy je tuhle energii schopný zužitkovat, aby mu to dalo sílu. Je to zkušený závodník, z celého pole možná nezkušenější. Soupeři moc dobře ví, že v něm mají velice těžkého protivníka.

Oštěpař Vítězslav Veselý se na atletickém mistrovství republiky ve Zlíně rozloučil se sportovní kariérou.

Co bude dál s vámi?

Nemám konkrétní plány. Už nebudu za něčím směřovat. Budu se snažit dát si odstup i od atletiky. Prázdný prostor nebudu chtít hned něčím zaplnit. Pak může přijít něco nečekaného. Počkám a uvidím, co se vynoří.

Láká vás trénování?

Tuhle cestu si nechci zavírat. Jsem pragmatik. Celý život házím oštěpem a jestli můžu někomu předat nějaké know how, je to v téhle oblasti. Atletika je krásná, bude mě to k ní táhnout. Prožil jsem s ní krásných třicet let.