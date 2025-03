První den ospalý, druhý rekordní. Myslel jsem, že jsou šance pryč, zářil Stráský

„Po prvních dvou disciplínách jsem byl trochu dole,“ přiznával pětadvacetiletý svěřenec Romana Šebrleho. „Byl jsem takový ospalý, časový posun byl znát. Myslel jsem si, že naděje na dobré umístění jsou pryč. Vůbec bych nečekal, že bych nakonec mohl poskládat přes 6100 bodů.“

Ale stalo se.

Zápisem si sice oproti nedávnému mistrovství Evropy v Apeldoornu pohoršil o 58 bodů, výsledkově ale poskočil o jednu příčku. Jeho páté místo bylo spolu s tím tyčkařky Amálie Švábíkové nejlepším výsledkem Čechů na šampionátu.

Překvapilo vás, jak jste se druhý den zvedl?

Překvapilo. Přitom když jsem jel ráno na stadion, tak jsem si říkal: Ježišmarja, všechno mě bolí, jsem zničený. Pak jsme to ale s fyzioterapeutem rozcvičili a cítil jsem se skvěle. Překážky tomu odpovídaly a tyčka taky.

Poprvé jste v ní pokořil pět metrů.

Za to jsem hodně rád. S pěti metry jsem se trápil. Už je zkouším dvě sezony a pořád ne a ne padnout. Tak konečně, navíc se povedly na vrcholné akci. Snad se to už bude jen opakovat a opakovat. Cítím, že potenciál je ještě větší.

Vícebojař Vilém Stráský při skoku o tyči.

I na závěrečném kilometru jste bojoval a skoro celý závod jste táhl startovní pole. Chtěl jste další osobní rekord?

Upřímně: chtěl jsem zkusit běžet na 2:30 (nakonec měl čas 2:36,65). Vyzkoušel jsem si, jaké je běžet v pozici vodiče. Už budu vědět, že je fakt těžké tempo držet a nezpomalovat. Což se mi bohužel stalo a na konci jsem zpomalil.

Váš trenér Šebrle v Nankingu nebyl. V tyči vás tak vedl šéftrenér reprezentace Pavel Sluka, který dřív dělal trenéra tyčkařů. Jaké to bylo?

Musím mu poděkovat. Rady, které mi dával, byly cílené a moc mi pomohly. Vždycky je dobré mít trenéra specialistu na danou disciplínu. Jsem rád, že se to osvědčilo.

Ve výšce vás zase koučoval Jaroslav Bába, český rekordman a současný trenér Jana Štefely.

Jarda byl taky super. Je vidět, že má zkušenosti. Přesně mi říkal, co mám dělat, jenže se mi bohužel nedařilo rady provést. Je to těžké, jste pod tlakem, navíc spolu neskáčete na trénincích...

A taky vás organizátoři neustále zadržovali, jelikož sektor byl napříč sprinterské rovinky. Zažil jste někdy takhle dlouho disciplínu?

Nezažil. V čas, co jsem skákal, jsem už dávno myslel, že budu na pokoji odpočívat. Pořadatelsky to bylo katastrofálně zvládnuté. Vůbec jsme nechápali, proč doskočiště dali mezi disciplíny. Na tyči to pak bylo podobné.

Vilém Stráský před Johannesem Ermem a Sanderem Skotheimem.

Jak jste bojoval s časovým posunem? Chodil jste spát mezi bloky?

Spát ne, ale spíš jsem se snažil ležet v posteli. Ono s množstvím kofeinu, co mám v krvi, se usnout moc nedá. Ovšem jen pár hodin, co ležím v posteli, stačí.

Kolik káv vypijete?

Dvě tři kafe ráno, nakopávač, před večerním blokem taky třeba dvě kafe…

V noci pak usnete?

Musím si dát prášek na spaní. Experimentuju s tím. Na mistrovství Evropy jsem zkusil jiný prášek, který vás nedrží při spánku, ale jen vás uspí. Je příjemnější, že se ráno probudíte a jste víc vyspalý.

Pokud by rodina chtěla vidět všechny vaše disciplíny, bez kofeinu by taky asi nevydržela. Vstávala na oba dny?

Přesně nevím. Teta měla totiž včera svatbu, takže asi spíš oslavovali. (smích) Ale psali mi z domova, takže fandí taky.

Jak byste porovnal letošní halová mistrovství Evropy a světa?

Radši budu vzpomínat na Apeldoorn. Co se týče atmosféry i pocitů ze závodu, tak byl mnohem profesionálnější. Tady přece jen byla hala hodně malá, fanoušků taky málo. Evropa měla navíc kvalitnější pole i výsledky, takže ji řadím výš.

Vícebojař Vilém Stráský (druhý zprava) při běhu na 60 metrů překážek.

Co se z vašich výkonů dá odvodit do desetiboje?

Netroufnu si ani odhadovat. Všechny disciplíny se prodlouží. Třeba jak mě letos kilometr v sedmiboji začal bavit, tak venku z něj bude patnáctistovka. Moc dobře si pamatuju pocity, jak bolí, ta bude horší.

Před odjezdem jste se těšil na místní kuchyni. Ale asi jste neměl moc času toho ochutnat, že?

To je pravda. Ale vedle hotelu je velké obchodní centrum, kde je celé patro s jídly. Už jsem tam byl jednou nebo dvakrát. Ale nešel jsem do ničeho odvážného, dal jsem si jen Asii, kterou mám ozkoušenou z domova.