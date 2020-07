Nečekaným mistrem v desetiboji je Rykl, sedmiboj ovládla Novotná

Obhájce posledních dvou titulů Doležal nedoběhl na závěr sobotního programu čtyřstovku, Kopecký v neděli neskočil základ v tyči. Desetiboji dlouho vládl lotyšský reprezentant Reinis Kregers, který se připravuje ve skupině kouče Josefa Karase, po disku však odstoupil.

Rykl měl z venkovního MČR zatím dvě bronzové medaile, tentokrát byl jediným desetibojařem, který se dostal přes sedmitisícovou hranici. Další medaile za ním získali Vilém Stráský a Petr Urbánek.

První den sedmiboje vyhrála s více než stobodovou převahou Kateřina Cachová, přestože ji trápil poraněný kotník na odrazové noze. V dálkařském sektoru však poté zapsala jen 570 cm, oštěpem nepřehodila 40 metrů a do závěrečné osmistovky už nenastoupila.

Novotná nasbírala 5878 bodů a zvítězila o 241 bodů před Kateřinou Dvořákovou. Vyšla jí především dálka, 631 cm je nejlepší český výkon roku. „Hrozně jsem si přála, aby to bylo kolem těch 630. Včera mě začalo tahat lýtko, ale jsem moc ráda, že jsem to vůbec necítila a že mě to vůbec nelimitovalo,“ řekla Novotná na svazovém facebooku.