Vyprávěl o rekonstrukci domu v Hodoníně, trénování mladých svěřenců, tajemství české oštěpařské školy nebo o tom, jak se připravoval na přednášku na mezinárodním semináři v Domažlicích, kde také rozhovor vznikal.
„Myslel jsem si, že po konci kariéry půjdu do Zlína, kde jsem studoval. Nebo že zůstanu v Praze. Nakonec mě život zavedl zpátky do rodného Hodonína. Tam je pro mě doma, mezi lidmi, se kterými si rozumím a kde vnímám přátelské prostředí. Koupil jsem dům, teď ho rekonstruuji. To je pro mě další velká životní výzva,“ líčil třiačtyřicetiletý Veselý.
Přiložíte sám ruku k dílu, učíte se zedničit a tak?
Spoustu věcí neumím, ale snažím se. Člověk se učí. Na jednu stranu je to utrpení a velká dřina, ale na to jsem byl zvyklý z každodenního tréninku. Na fyzickou činnost se vlastně těším a na tom baráku se realizuji. Je to i další seberozvoj, já vždycky potřeboval přesah v tom, co dělám. A říká se přece, že chlap má v životě zasadit strom, postavit dům...
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Když se něco povede přestavět či přebudovat, je to stejná euforie jako býval povedený hod?
Vlastně jo. A je tam jedna věc, která je uspokojující víc než ve sportu. Vidíte hned výsledek. Když člověk trénoval a něco se stalo, ať už zdravotního či osobního, na závodech to pak neprodal. A celá ta práce a dřina přišly v podstatě vniveč. Na baráku hned vidím něco hmatatelného.
Kdo vám s rekonstrukcí radí?
No to je ono. (usmívá se) Největší nervozita vzniká s nejistotou. Dnes je možností spousta, a když do domu dovedu tři stavaře nebo známé, uslyším tři možnosti řešení. Sám tomu nerozumím, zároveň jsem v roli toho, kdo to celé bude manažovat. A když to děláte pro sebe, máte tendenci to dělat co nejlépe. Je to strašné martýrium, ale když už se pak pro něco rozhodnu, uleví se mi.
Takhle jste si to asi na začátku nepředstavoval.
Na začátku byla velmi naivní představa, že si něco vytvořím sám. Ale když už jsem se do toho dobrodružství pustil, má to být pořádně. Takže ve finále šlo skoro všechno v domu na holé zdi. Byl jsem hozený do vody, komplet všechno se předělávalo. Elektrika, rozvody. Měl jsem třeba představu, že spodní patro bude otevřené do zahrady. Ale jak to byl suterén s nižšími stropy, betonový základ musel pryč. Navozil jsem čtyřicet kontejnerů odpadu. A protože je dům ve svahu, musel jsem si sehnat elektrická kolečka, které z kopce brzdí, jinak bych to nezvládl. Vidíte, nejdřív jsem si říkal, že bych po kariéře mohl třeba cestovat, a nakonec tohle...
Zůstat profesně u oštěpu nebyla varianta? Třeba trénovat?
Celý život jsem spojený se sportem, mám vystudovanou FTVS. Ale nechával jsem to plynout, nikam se nehrnul. Mám tendenci nad vším hodně přemýšlet, což je asi taky blbě... A jsem jednobodový. Pokud je víc věcí, které mě mohou rozptýlit, nesvědčí mi to. Nicméně v Břeclavi byli dva kluci, kteří házeli oštěpem. Richard Březovič a Štěpán Paulík. Oslovili mě. Jeden z nich dělal fyzičku u Michala Pogányho, chtěl přidat techniku. A přidal se i druhý. Tak jsem se tam k tomu uvázal, z Hodonína ze stavby jezdil do Břeclavi.
Jaká to byla zkušenost?
Nelehká. Když jsem trénoval sám sebe nebo to zkusil s Nikolou (Ogrodníkovou, někdejší životní partnerkou), bylo to jiné. Pracoval jsem na jednoduchých detailech, hlavní představa o oštěpu byla vyjasněná. Ale když máte mladým klukům vysvětlovat vše od základu, je to velice složité.
Zřejmě vám to šlo, oba se prosazují v dorosteneckých i juniorských kategoriích.
Richard si na jednom závodu přetrhl křížový vaz, pak to bylo víc o rehabilitaci. Štěpánovi zase chyběly asi tři centimetry do splnění limitu na dorostenecké mistrovství Evropy, takhle těsně pod limit to hodil třikrát po sobě. Byli jsme spolu rok a půl, bylo to zajímavé, teď šli kluci na vysokou školu. Oběma vyšla do Ostravy, přechází tam do klubu ke Standovi Šuškovi. Jsem za to rád. Jsou šikovní, každý má svůj dar a talent. Bylo to pro mě zajímavé. Člověk nesmí prahnout po výsledcích, spíš přemýšlí o tom, co je pro ně nejlepší teď a tady. To bych si jako trenér chtěl případně zachovat. Do Hodonína za mnou jezdila i mladá oštěpařka z Brna. Byť nebyla tolik talentovaná, toužila se do toho dostat, měla to jako výzvu. A také jí jsem se snažil věnovat naplno.
Takže když se někdo ozve znovu?
Jsem otevřený všemu. Nechávám osudu, co přinese. Teď mám svoje téma, dům. Momentálně nemám potřebu vymýšlet něco dalšího. Vždycky něco přijde, a když ucítím, že mě to láká, půjdu do toho. I když to bude výstup z komfortní zóny. Stejně jako přednáška na této konferenci.
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Stojí za ní trenér David Sekerák, na dvoudenní oštěpařský seminář přijelo do Domažlic 65 lidí ze šestnácti zemí. Když se vám ozval, zda byste udělal jednu z přednášek, hned jste kývl?
Jo, ani jsem Sekyho nenechal domluvit. Když mi volal, byl jsem zrovna na stavbě, neměl jsem moc času. Jen jsem řekl: Jasný, beru. Mluvit před lidmi byla další výzva. Já si tedy původně myslel, že to bude jen takové malé povídání o mé kariéře s českými trenéry. (směje se) A v Domažlicích bylo skoro sedmdesát lidí z různých zemí. Když jsem je viděl, zamrazilo mě. Ale když vyjdete ze svého pohodlí, vždycky vás to obohatí. O tom je život.
Spousta zahraničních účastníků přijela proto, aby pochopila know-how české oštěpařské školy, která je úžasná. V čem ho vidíte vy?
Myslím, že to celé zasela Dana Zátopková, pak pokračoval Honza Železný. U Dany to bylo dané i spojením s Emilem, ten pár měl obrovský příběh, přesah od sportu. Vyhráli olympiádu ve stejný den, tam se začal i český oštěp dostávat do povědomí. A Honza z toho udělal národní záležitost, svého času to byl v nějakém smyslu sportovec číslo jedna, velká legenda. A to začalo generovat další oštěpaře. Česká škola je založená na všeobecnosti, to je naše know-how. Vezměte si Báru (Špotákovou), začínala jako vícebojařka. Nikola (Ogrodníková) to samé. Specializace přišla až v pozdějším věku, s tím je spojená i dlouhověkost.
Jan Železný proslavil také pullover, cvik s činkou simulující oštěpařský švih. I to patří mezi české vynálezy?
Honza si na to asi jako první nechal udělat speciální činku. Aby to bylo co nejpodobnější oštěpu. Vyrobili mu ji někde v Mladé Boleslavi, jednu měl v Čechách, jednu si nechal odvézt do Afriky. Je to dané asi i českou mentalitou, umíme se přizpůsobovat, leccos udělat sami, hledat řešení. Z dané situace umíme vytěžit mnohem víc než ostatní. Jsme malý národ, proto se potřebujeme rozvíjet touhle přizpůsobivostí. Velké národy to nepotřebují. Tam se vždycky vylíhne někdo, kdo všechno vydrží, tělo si nezničí.
To souvisí i s dlouhověkostí českých oštěpařů?
Pozdější specializace je výhoda, to je to tajemství dlouhověkosti. Máme široké spektrum základu, tělo se mění a vy se můžete přizpůsobit. Když se hýbete efektivně, je to správně. Kdo to bude dělat jen na sílu, brzy odejde zdravotně. Ale kdo se bude fyziologicky vnímat a najde si nejlepší techniku, nejméně se opotřebuje. Technika na výkonu udělá strašně moc.
Co vy, hodíte si ještě někdy?
Kdepak. Rameno mi to fakt nedovolí, ani už nemám ten rozsah.
Sledujete současný český oštěp?
Do detailu úplně ne. Ale je tam generační obměna. Chlapy ještě drží Vadla (Jakub Vadlejch), holek je víc a u nich je vždycky naděje, že jedna ze tří to trefí a na mezinárodní úrovni uspěje. David Sekerák, vlastně celá vrhačská sekce na svazu, teď rozjeli propracovanější mládežnický systém. Jsem zvědavý, co to přinese. Když jsem začínal já, hody okolo 75 metrů nebyly moc časté, teď už to umí řada mladých kluků. Pak se to bude lámat, kdo to posune přes osmdesátku a dál. Musí to dobře uchopit. Je důležité, aby byli připravení funkčně, ale nebyli urychlení. Aby i v pětadvaceti letech měli pořád co zlepšovat. Vyhrává ten, kdo vnímá rozvoj těla, neurychlí to, vybalancuje sílu a techniku. V oštěpu zvlášť.
Jenže třeba teprve osmnáctiletá Číňanka Jen C’-i v květnu na Diamantové lize hodila 71,74 metrů, za světovým rekordem Barbory Špotákové zůstala jen o 54 centimetrů. Nejde to proti téhle filozofii?
Netroufám si říci. Ten hod jsem viděl, byl opravdu povedený, technický krásný. Ale netuším, jak ona trénuje, jak to celé má. A také jsem viděl, že už má ovázaný loket. Neodvažuji si to posuzovat. Možná je to stereotyp, když si řeknu: Vidím obvaz, asi zase rychle odejde. Na druhou stranu, pár Číňanek umělo házet do pozdního věku a vozily medaile.
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Kousek od absolutního rekordu Špotákové. Číňanka hodila 71,74 metru
Prosazují se víc a víc i oštěpaři z dalších částí Asie. Indie, Pákistán, Srí Lanka... O čem to svědčí?
Že tam dříme obrovský potenciál. V těch zemích vládne kriket a všichni jsou jím ovlivnění. Je to vidět na jejich technice, evidentně je kriket pro oštěp dobrý základ. Žene je i to, že vyrůstají v prostředí, kde to není jednoduché. Jsou to kluci, kteří vyšli z chudších poměrů a mají svůj sen. Sen je strašně důležitý. Mít touhu. Oni mají motivaci dostat se k lepšímu blahobytu, než zažili v dětství doma. I to jsou prvky, které jim hrají do karet.
Vracíte se v myšlenkách ke svým minulým závodům, úspěšným či neúspěšným?
Určitě. Bylo to dvacet let života. Napadne vás, co se dalo udělat jinak a ta další zlatá mohla být. Ale zase nevím, kdybych vyhrál olympiádu, co by ze mě bylo za člověka. Třeba stejný, třeba jiný.
Co vám z profesionálního sportu nejvíc chybí?
Je to krásný život. A uvědomíte si to až zpětně ve chvíli, kdy ho nemáte. Jdete do posilovny a musíte zaplatit. Tělocvičnu nemáte k dispozici. Lidé chodí do práce a hýbají se ve svém volném čase. Tohle všechno já měl jako svoji pracovní náplň. Navíc na různých místech světa. Neříkám, že mi to chybí, netrápím se tím. Ale uvědomuji si, že jsem měl výjimečný život.
Teď hledáte nové výzvy. Až zrekonstruujete dům, co přijde dalšího?
Uvidíme, co se vynoří. My chlapi výzvy potřebujeme. Na druhou stranu, jestli on život není o něčem jiném. Mladý muž má dobývat svět, to jo. Ale život ve své podstatě může být naplněný i v zenovém duchu. Ve stylu: nosím vodu, štípu dříví, ó jak je to tajemné. Prostě jednoduché věci, které děláme každý den, mohou být úplně stejně naplňující jako zachraňování celého světa.
Domažlice žily oštěpem, přednášela i Špotáková
Bezmála sedmdesát účastníků z šestnácti zemí světa přilákala do Domažlic dvoudenní konference, která mapovala českou oštěpařskou školu a nabídla nejnovější trendy této atletické disciplíny. Mezi přednášejícími nechyběli Barbora Špotáková, Vítězslav Veselý, Nikola Ogrodníková, čeští trenéři, ale ani Klaus Bartonietz, bývalý trenér olympijského vítěze Níradže Čopry a současný kouč mistra světa Keshorna Walcotta, jehož přednáška o biomechanice hodu oštěpem a fyzikálních principech jeho letu se proměnila ve skutečnou hodinu fyziky.
„Některé zájemce jsme museli odmítnout. Především proto, že už nebyly ubytovací kapacity,“ potvrdil David Sekerák, hlavní organizátor konference. Sám ve své přednášce zmapoval šestiletou spolupráci s Japonkou Harukou Kitagučiovou, kterou dovedl k olympijskému vítězství i titulu mistryně světa.
Letos ale „přeběhla“ do téninkové skupiny Jana Železného a rozchod to nebyl úplně ideální. „Nějaká hořkost zůstala, ale je to sport a beru, že takové změny přicházejí. Chtěl jsem ji dovést až do Los Angeles 2028, proto to beru tak, že jsem svoji práci nedodělal,“ svěřil se Sekerák, který se nyní ve své tréninkové skupině stará o reprezentanty Petru Sičakovou a Jana Výšku, zároveň je šéftrenérem oštěpařské svazové sekce.
Program konference se věnoval také moderním technologiím v silové přípravě, diagnostice a fyzioterapii či specifikům přechodu mladých atletů mezi dospělé. Nechyběly ani praktické ukázky. „Stále držíme dva platné světové rekordy, je znát, že česká oštěpařská škola je velký pojem. Konference ukázala, že trenéři ze zahraničí se právě od nás chtějí učit a získávat inspiraci. Je to pro nás znamení, že práci děláme dobře,“ prohlásil Sekerák, který by za čtyři roky rád podobný summit uspořádal znovu.