Oštěpař Vadlejch vyhrál mítink v Tokiu, poprvé od OH 2024 přehodil 85 metrů

  8:55aktualizováno  8:59
Oštěpař Jakub Vadlejch na úvod sezony vyhrál mítink v Tokiu výkonem 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy hodil přes 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Oštěpařské soutěže se na zlatém mítinku Kontinentální tour zúčastnil z českých reprezentantů ještě Martin Konečný, který se výkonem 77,53 zařadil na páté místo.

Český oštěpař Jakub Vadlejch | foto: AP

Trojnásobný medailista z mistrovství světa Vadlejch se po loňské sezoně poznamenané zraněním kolena a dalšími zdravotními problémy vrátil k závodům v solidní formě.

Pětatřicetiletý atlet v Tokiu předvedl nejdelší pokus ve druhé sérii a vedle vítězství si díky němu zajistil i účast na mistrovství Evropy v Birminghamu, protože o více než dva metry překonal ostrý limit Evropské atletiky stanovený na 83 metrů. V Británii by měl v srpnu obhajovat dva roky starý titul z Říma.

Z Tokia odjede Vadlejch dobře naladěný. „Byl to krásný první závod sezony. Znovu jsem si potvrdil, že to tu mám rád. Byl jsem tu potřetí a potřetí se mi povedlo vyhrát. Skvělá bilance. Tak uvidíme, co přinese sezona. Cíl je jasný: Birmingham a mistrovství Evropy,“ uvedl v tiskové zprávě. Další starty plánuje na mítincích Diamantové ligy v Rabatu (31. května) a Římě (4. června).

Na rozdíl od Vadlejcha v Tokiu neuspěla olympijská šampionka Haruka Kitagučiová, která zahájila první sezonu pod vedením světového rekordmana Jana Železného. Japonská oštěpařka hodila jen 60,36 metru a skončila pátá. Vyhrála Rhema Otaborová z Baham výkonem 61,57.

Na stovce potvrdil roli největšího favorita olympijský vítěz Noah Lyles. Jednoznačně zvítězil časem 9,95 sekundy.

Mítink kategorie Continental Tour - Gold v Tokiu

Muži:
100 m (vítr +0,6 m/s): 1. Lyles 9,95
200 m (-1,3 m/s): 1. Anthony (oba USA) 20,05
400 m: 1. Irizuki 45,71
1500 m: 1. Iizawa 3:37,69
3000 m: 1. Mori 7:38,98
110 m př. (-0,2 m/s): 1. Abe (všichni Jap.) 13,26
400 m př.: 1. Nezir (Tur.) 48,25
výška: 1. Šibuja 224
dálka: 1. Hašioka (oba Jap.) 822
oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 85,24, 2. Minichello (USA) 81,74, ...5. Konečný (ČR) 77,53

Ženy:
400 m: 1. Johnová (Brit.) 49,85
1500 m: 1. Chepkiruiová 4:16,11
3000 m: 1. Janetová (obě Keňa) 8:39,24
100 m př. (-0,9 m/s): 1. Armstrongová (USA) 12,75
trojskok: 1. Talosová (Rum.) 13,99
oštěp: 1. Otaborová (Bah.) 61,57

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

