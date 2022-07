ONLINE: Oštěpař Vadlejch si hned prvním hodem zajistil postup do finále MS

Atletické mistrovství světa v Eugene se přehouplo do druhé poloviny, soutěžní program pokračuje sedmým dnem. Z českých atletů šel do akce pouze Jakub Vadlejch, který si postup do finále zajistil hned prvním hodem - oštěp poslal do vzdálenosti 85,23 metru. Hitem dne budou nad ránem finále sprinterských dvoustovek. Dění sledujte v online reportáži.