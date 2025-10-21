Úvod atletické Diamantové ligy se vrací do Dauhá, finále bude v Bruselu

Autor: ,
  16:34
Formát Diamantové ligy zůstává pro nový ročník stejný. Na čtrnácti podnicích základní části budou atleti sbírat body za umístění a ti nejlepší se kvalifikují do finále. Tam se rozhodne o majitelích diamantových trofejí. První mítink se uskuteční 8. května v Dauhá. Finále seriálu elitních mítinků se uskuteční 4. a 5. září v Bruselu.
Armand Duplantis při mítinku Diamantové ligy ve Švýcarsku.

Armand Duplantis při mítinku Diamantové ligy ve Švýcarsku. | foto: AP

Elina Tzengková pózuje s trofejí.
Noah Lyles ovládl na Diamantové lize běh na dvě stě metrů.
Noah Lyles ovládl na Diamantové lize běh na dvě stě metrů.
Frederik Ruppert slaví překvapivé zlato ze tříkilometrového běhu.
16 fotografií

Zatímco letos Diamantová liga začala už v dubnu v Číně, pro příští rok se úvodní díl seriálu vrátí do Dauhá. Pak budou následovat v Číně mítinky v Šanghaji a Sia-menu. Poslední den v květnu se atleti vydají do Rabatu, o týden později je naplánovaný Řím jako první evropská zastávka.

V červnu se stihnou ještě mítinky ve Stockholmu, Oslu a Paříži, než přijde na Den nezávislosti 4. července na řadu americké Eugene. Po červencových závodech v Monaku a Londýně bude více než měsíční pauza vyplněná národními šampionáty a mistrovstvím Evropy, pak se od 21. do 27. srpna v rychlém sledu uskuteční mítinky v Lausanne, Chorzówě a Curychu.

Kalendář atletické Diamantové ligy 2026

8. května: Dauhá, 16. května: Šanghaj, 23. května: Sia-men, 31. května: Rabat, 4. června: Řím, 7. května: Stockholm, 10. června: Oslo, 26. června: Paříž, 4. července: Eugene, 10. července: Monako, 18. července: Londýn, 21. srpna: Lausanne, 23. srpna: Chorzów, 27. srpna: Curych, 4. a 5. září: finále Brusel.

Finále se vrátí do Bruselu, kde se o diamantové trofeje závodilo naposledy v roce 2024. Příští atletická sezona nemá žádný globální vrchol v podobě mistrovství světa nebo olympijských her. Po Diamantové lize se ještě od 11. do 13. září v Budapešti uskuteční první ročník akce s názvem World Athletics Ultimate Championship pro nejužší skupinu špičkových atletů.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brno vs. BilbaoBasketbal - Skupina E - 21. 10. 2025:Brno vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
Živě13:22
  • 7.80
  • 19.00
  • 1.08
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.09
  • 2.69
Olomouc vs. LitvínovHokej - 6. kolo - 21. 10. 2025:Olomouc vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.39
  • 4.07
Sparta vs. TřinecHokej - 15. kolo - 21. 10. 2025:Sparta vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:30
  • 2.10
  • 4.27
  • 2.99
Kajrat vs. PafosFotbal - 3. kolo - 21. 10. 2025:Kajrat vs. Pafos //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:45
  • 3.11
  • 3.26
  • 2.51
Barcelona vs. PireusFotbal - 3. kolo - 21. 10. 2025:Barcelona vs. Pireus //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:45
  • 1.25
  • 6.56
  • 12.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Roglič nekončí. Na triumf z Tour už ale slovinský cyklista nepomýšlí

Konec nechystá. Aspoň zatím ne. Slovinský veterán Primož Roglič bude pokračovat v cyklistické kariéře i v příští sezoně. Šestatřicetiletý vítěz pěti Grand Tours a olympijský šampion z časovky v Tokiu...

21. října 2025  16:49

Úvod atletické Diamantové ligy se vrací do Dauhá, finále bude v Bruselu

Formát Diamantové ligy zůstává pro nový ročník stejný. Na čtrnácti podnicích základní části budou atleti sbírat body za umístění a ti nejlepší se kvalifikují do finále. Tam se rozhodne o majitelích...

21. října 2025  16:34

Zmar v San Jose, kouč se čílil: Za posr... výhru bych vyměnil jedno ze svých dětí

Nečekaných slov zřejmě zalitoval hned, jak je vypustil z úst. Nechal se přemoct emocemi, které s ním po páté porážce v řadě na startu nové sezony NHL řádně zacloumaly. „Za posr... výhru bych vyměnil...

21. října 2025  16:30

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 startuje 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

21. října 2025  16:29

Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody

V týmu zavedli pravidlo, že pokud někdo vysloví slůvka „olympijské hry“, čeká ho pokuta. Ester Ledecká se před vrcholem nadcházející zimy nechce tolik stresovat, a tak, když se o únorovém svátku...

21. října 2025  16:10

Spor mezi Dynamem Pardubice a koučem Varaďou bude řešit mediátor

Spor mezi HC Dynamo Pardubice a jeho bývalým trenérem Václavem Varaďou nakonec bude řešit mediátor. Dnes se na tom shodly obě strany při jednání před Okresním soudem v Pardubicích. Varaďa požaduje po...

21. října 2025  16:02

Nehodláme riskovat naše bezpečí. Izraelští fanoušci odmítnou lístky od Aston Villy

Je to kauza, které se věnovaly i politické špičky Velké Británie. Jenže i kdyby nakonec fanoušci Maccabi Tel Aviv dostali povolení se utkání s Aston Villou zúčastnit přímo v Birminghamu, klub by...

21. října 2025  15:08

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

21. října 2025  14:59

30 let, třetí rok v extralize jako kouč. Ústí zbavíme nálepky outsidera, sní Žaba

Chvíli se jeho pozice přetřásala, nakonec ji má pevnější a navíc s rádcem Michalem Nekolou za zády. Personou českého volejbalu, kterou si vybral. Stále mladý trenér Ondřej Žaba, jenž teprve v...

21. října 2025  14:17

Ostuda a nefér jednání. Jeden z pracovníků Red Bullu chtěl v USA uškodit konkurenci

Díky Maxi Verstappenovi celý víkend dominovali. Od kvalifikací přes sprint až po hlavní závod. Proto je nanejvýš zbytečné, že Austin, devatenáctou zastávku aktuální sezony F1, opouští s obviněním z...

21. října 2025  14:03

Roky jste Donnarummu ničili, řekl Enrique novinářům. Jeho nástupce se zastal

Na brankáře Lucase Chevaliera trenérovi Luisi Enriquemu z Paris St. Germain nesahejte. „Pro mě je to ta nejlepší volba. S jeho výkony jsem hodně spokojený,“ prohlásil Enrique emotivně před zápasem...

21. října 2025  13:45

Elitní basket se vrací do Izraele, Maccabi a Hapoel budou hrát Euroligu v Tel Avivu

Zápasy Euroligy basketbalistů se od 1. prosince vrátí na izraelské území. Uvedlo to vedení elitní soutěže, ve které hrají telavivské kluby Maccabi a Hapoel. Domácí zápasy izraelských týmů se od října...

21. října 2025  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.