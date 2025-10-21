Úvod atletické Diamantové ligy se vrací do Dauhá, finále bude v Bruselu

Zatímco letos Diamantová liga začala už v dubnu v Číně, pro příští rok se úvodní díl seriálu vrátí do Dauhá. Pak budou následovat v Číně mítinky v Šanghaji a Sia-menu. Poslední den v květnu se atleti vydají do Rabatu, o týden později je naplánovaný Řím jako první evropská zastávka.
V červnu se stihnou ještě mítinky ve Stockholmu, Oslu a Paříži, než přijde na Den nezávislosti 4. července na řadu americké Eugene. Po červencových závodech v Monaku a Londýně bude více než měsíční pauza vyplněná národními šampionáty a mistrovstvím Evropy, pak se od 21. do 27. srpna v rychlém sledu uskuteční mítinky v Lausanne, Chorzówě a Curychu.
Kalendář atletické Diamantové ligy 2026
8. května: Dauhá, 16. května: Šanghaj, 23. května: Sia-men, 31. května: Rabat, 4. června: Řím, 7. května: Stockholm, 10. června: Oslo, 26. června: Paříž, 4. července: Eugene, 10. července: Monako, 18. července: Londýn, 21. srpna: Lausanne, 23. srpna: Chorzów, 27. srpna: Curych, 4. a 5. září: finále Brusel.
Finále se vrátí do Bruselu, kde se o diamantové trofeje závodilo naposledy v roce 2024. Příští atletická sezona nemá žádný globální vrchol v podobě mistrovství světa nebo olympijských her. Po Diamantové lize se ještě od 11. do 13. září v Budapešti uskuteční první ročník akce s názvem World Athletics Ultimate Championship pro nejužší skupinu špičkových atletů.