Ústí nad Orlicí přivábilo hvězdy, Hejnové se Staňkem se dařilo nejvíce

Na dráze Zuzana Hejnová, Lada Vondrová či Pavel Maslák, v oštěpařském sektoru Vítězslav Veselý a Barbora Špotáková s Nikolou Ogrodníkovou a v koulařském Tomáš Staněk... O moc lepší to při premiérovém ročníku mítinku Rieter být nemohlo. Padl i český rekord: top dorostenecký výkon si v běhu na 800 metrů připsal talentovaný Jakub Davidík časem 1:48,94 minuty a původní, o 14 vteřin horší zápis Václava Hřícha tak z tabulek zmizel po třiceti letech.

Nejhodnotnější výkony mítinku pak mají na svědomí překážkářka Hejnová a koulař Staněk. Hejnová vyhrála na netradiční trati 300 metrů za 39,61, když za sebou o více než vteřinu nechala i pardubickou Ladu Vondrovou, kometu této sezony.

„Byl to moc pěkný mítink. V Ústí jsem byla poprvé a sedlo mi to pěkně, i když jsem po soustředění. Sezona se vyvíjí nad očekávání, pokaždé jsem byla na stupních vítězů. Doufám, že to dotáhnu do úspěšného konce na mistrovství světa,“ uvedla Hejnová pro web akce.

Staněk zase o více než půl metru přehodil dvacetimetrovou hranici (20,65).

„Letos se celkem technicky trápím, tady to nebylo jiné. Ale ještě je čas to zlepšit směrem k Dauhá. S americkými koulaři, kteří házejí pravidelně přes 22 metrů, to bude hodně těžké,“ věděl Staněk. Ale pochvaloval si: „Mítink měl výbornou atmosféru.“

Soutěž oštěpařek ovládla výkonem 59,38 metru Nikola Ogrodníková, jež tak o 13 centimetrů předčila dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou. V mužích válel přítel a zároveň trenér Ogrodníkové Vítězslav Veselý (78,97 metru).

„Moc se mi tu líbilo. Mám rád menší závody, kde není tolik oštěpařů,“ prohlásil Veselý posléze. „Měli jsme prima partu, pomáhali si. Chtěl jsem hodit přes 80 metrů, což o fous nevyšlo. Není lehké skloubit trénování s vlastním výkonem. Řešíte to v hlavě, někdy je to takový kolotoč...,“ sdělil.

Cenu manažera mítinku si vysloužil Filip Šnejdr na osmistovce (1:48,30 minuty), v dobrém světle se však v Ústí předvedli i mnozí další atleti včetně závodníků z Indie, Ukrajiny nebo ze Slovenska.