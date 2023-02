Duplantis zahájil v Uppsale útokem na světový rekord, uspěl na 610 cm

Třiadvacetiletý olympijský vítěz a mistr světa na domácím specializovaném tyčkařském mítinku Mondo Classic přeskočil napodruhé šest metrů a v tu chvíli v soutěži osaměl. Napotřetí pak překonal i 610.

„Jsem pyšný, je to dobrý debut,“ řekl Duplantis švédské televizi SVT. Na světový rekord si věří. „Cítím, že jsem blízko a na sto procent to dokážu. Ale není to tak jednoduché,“ řekl světový rekordman. Vloni vytvořil v Bělehradu halové maximum výkonem 620 cm a potom v Eugene stanovil absolutní rekord 621 cm při zisku titulu světového šampiona.

O šestimetrové skoky se v Uppsale neúspěšně pokoušeli Američan K. C. Ligtfoot a Filipínec Ernest John Obiena, kteří zapsali 591.