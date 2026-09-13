Štefela v Maďarsku nezlomil bídu, skočil jen základní výšku a byl sedmý

Nejlepší český atlet loňského roku Štefela musel opravovat už na úvodní výšce 217 centimetrů. Když laťku položili na stojany o pět centimetrů výše, třikrát ji shodil. Na téže úrovni vedle něj vypadl jen Američan Tyus Wilson, který rovněž na 217 cm jednou opravoval. Se Štefelou se tak v osmičlenném startovním poli dělil o pozici na chvostu.
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V závodě na 400 metrů překážek Brazilec Alison dos Santos potvrdil, že jeho nedávný světový rekord 45,80 z Curychu nebyl náhodný. Jako první překážkář podruhé v kariéře prolomil hranici 46 sekund, zvítězil v čase 45,98. S odstupem 42 setin za ním doběhl druhý olympijský šampion z Paříže a úřadující mistr světa Američan Rai Benjamin, který před akcí v Budapešti závodil letos na překážkách jen na diamantovém mítinku v Lausanne. Jinak se věnoval hladké čtvrtce, v níž rovněž skončil na ultimátním šampionátu druhý.
Ženám na dlouhých překážkách vládla Američanka Jasmine Jonesová. Úřadující vicemistryně světa si výborně rozvrhla síly a svým nejlepším výkonem sezony 52,45 porazila o 13 setin evropskou šampionku Emmu Zapletalovou ze Slovenska. Třetí doběhla nedávná vítězka Diamantové ligy Anna Cockrellová z USA (53,09). Čtvrtým místem se s kariérou rozloučila šestatřicetiletá Američanka Dalilah Muhammadová, olympijská vítězka z Ria 2016.
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V oštěpu triumfoval lídr letošní sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Třiadvacetiletý Srílančan se ve třetí sérii výkonem 87,11 metru dostal do čela a prvenství potvrdil závěrečným čtvrtým pokusem dlouhým 91,09 metru.
Z patnáctistovky se už v sobotu odhlásil hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen, jenž mohl po pátečním triumfu na pětce útočit na ultimátní double.