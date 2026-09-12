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Historie českého kladiva? Snad už za rok. Myslyvčuk se usadil mezi elitou a míří výš

Markéta Plšková
  11:05
Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na Ultimate Championship v Budapešti.

Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na Ultimate Championship v Budapešti. | foto: Reuters

Volodymyr Myslyvčuk v kladivářském finále
Volodymyr Myslyvčuk slaví povedený pokus ve finále evropského šampionátu.
Volodymyr Myslyvčuk popohání své kladivo ve finále evropského šampionátu.
Volodymyr Myslyvčuk v kladivářském finále na mistrovství Evropy v Birminghamu.
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Od naší zpravodajky v Maďarsku - Na nedávném mistrovství Evropy v Birminghamu skončil čtvrtý. Medaile mu utekla o pouhých sedm centimetrů. Ale skvělý výsledek Volodymyra Myslyvčuka dovedl mezi nejlepších osm kladivářů světa, český atlet se tak mohl zúčastnit prestižní akce Ultimate Championship. „Skoro jsem si to ani nestihl užít, jak to bylo rychlé,“ komentoval po pátém místě a výkonu 78,19 metru.

„Páté místo je dobré, ale doufal jsem ještě v trochu lepší výsledek. Jsem rád, že jsem aspoň ten druhý pokus dal dohromady a hodil jsem 78,19. Pro mě to byl dost náročný a divoký závod, co se týče pravidel. Ale myslím si, že jsem to docela zvládl,“ hodnotil.

Kladiváři totiž měli v pátek ve svém sektoru speciální pravidla. Třeba poslední dva závodníci mohli využít pouze dva pokusy, a tak bylo důležité už od začátku házet přesně. Což se překvapivě nepovedlo Ethanu Katzbergovi, olympijskému šampionovi a dvojnásobnému mistrovi světa.

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Kanadský reprezentant totiž jako jediný nezapsal ani jeden platný pokus.

„Nepočítal jsem s tím, že bych ho porazil,“ pousmál se Myslyvčuk. „Ale samozřejmě ho chci porazit v metrech a ne takovým způsobem. Je to závod, je to sport. Byl favorit, ale bohužel, s tím nic neuděláme.“

Soutěž kladivářů nakonec výkonem 81,46 metru ovládl Němec Merlin Hummel. Ale i Myslyvčuk mohl být spokojený. Zažil kulisy zaplněného budapešťského stadionu, mezi pokusy seděl na pohodlných naleštěných křeslech a náčiní odhazoval na černě nabarvený trávník.

„Skoro jsem to ani nestihl vnímat, jak to bylo rychlé,“ přiznal. „Měl jsem docela nervy, naštěstí se mi podařil ten druhý pokus. Domů určitě pojedu s těmi nejlepšími vzpomínkami.“

Volodymyr Myslyvčuk slaví povedený pokus ve finále evropského šampionátu.

Na začátku sezony totiž ani netušil, jestli se mezi osmičku nejlepších vejde. Ale usmyslel si, že právě Ultimate Championship bude výzva, na kterou bude celý rok cílit.

„Byla to moje neskutečná motivace,“ vyprávěl. „Po loňském mistrovství světa v Tokiu jsem byl v rankingu 19., tím pádem ta sezona pro mě byla dost těžká, protože jsem se chtěl dostat do té osmičky. Každý závod jsem musel jet na maximum. Mám štěstí, že se mi podařilo mistrovství Evropy. Sice jsem nezískal medaili, ale měl jsem možnost jet do Budapešti.“

Spolu s ním do Maďarska odcestovali z českých zástupců už jen čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel a výškař Jan Štefela. Je tedy zřejmé, že Myslyvčuk aktuálně patří mezi nejstabilnější tuzemské atlety, letos si vylepšil rekord na 80,69 metru.

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I když přiznal, že cítí, že má ještě na lepší výkony. Osobní maximum totiž zdolal už v březnu, a tak doufal, že by se během sezony mohl ještě zlepšovat. „Byl jsem z toho nadšený. Na tréninku házím i za osmdesát, což se mi v závodech bohužel nedařilo. Mrzí mě to, ale budu se o to snažit příští rok, aby mi to padalo na závodech a ne na tréninku.“

Motivace mu rozhodně nechybí, navíc oplývá i něčím důležitějším – obrovskou láskou ke svému sportu. Jelikož si na atletickou kariéru musel vydělávat klasickou prací a s kladivem trénoval klidně ve dvě v noci za barákem, právě vášeň byla důvodem, proč sport neopustil.

Český kladivář Volodymyr Myslyvčuk v kvalifikaci mistrovství Evropy v...
Volodymyr Myslyvčuk popohání své kladivo ve finále evropského šampionátu.

Teď už má mnohem lepší podmínky, v tréninku spolupracuje s matadorem Dušanem Králem. „Můj trenér je fantastický, je to jednička a velký profík. Nemůžu o něm říct nic špatného, jsou to jen pozitiva.“

Společně mají v kariéře ještě velké cíle, oba cítí, že ty nejlepší výkony ještě přijdou. „Příští rok to bude ještě lepší,“ slibuje Myslyvčuk. „Hlavně budu doufat, aby mi vydrželo zdraví. Když bude, tak přijdou i výkony.“

Příští rok atlety čeká vrchol v podobě mistrovství světa v Pekingu, v další sezoně budou cílit na olympijské hry. „Každý chce medaile a nejlepší výkony. Můj hlavní cíl jsou metry, protože od toho se odvíjí umístění. Chci se vyrovnat těm nejlepším, protlačit se nahoru,“ říká Myslyvčuk.

A směle dodává: „Doufám, že nás v příští sezoně čeká historie českého kladiva.“

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