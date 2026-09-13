Věčně stříbrná. Až do teď! Morrisové vyšel risk, ocenil ji i fenomén Duplantis

Znamenalo to pro ni víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Morrisová má doma sice sbírku medailí, ale všechny mají stříbrnou barvu. Ano, vyhrála halové mistrovství světa v letech 2018 a 2022, ale pod širým nebem si pro nejcennější kov nikdy nedoskočila.
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Olympiáda v Riu de Janeiru – stříbro.
Mistrovství světa v Londýně 2017 – stříbro.
Mistrovství světa v Dauhá 2019 – stříbro.
Mistrovství světa v Eugene 2022 – stříbro.
Mistrovství světa v Tokiu 2025 – stříbro.
Už to bylo v lecčems unavující. „Prošla jsem si zraněními, za posledních několik let jsem toho tolik překonala a tolik obětovala. Odcházet s dalším stříbrem má samozřejmě hořkosladkou příchuť. Ale na světě jsou mnohem horší věci než stříbrné medaile z mistrovství světa,“ líčila loni v Japonsku.
Jistě, jakákoliv medaile z velké sportovní akce je úspěch, ale Morrisová si moc přála, aby alespoň jednou dosáhla na zlato.
V sobotu se jí sen splnil. I když ne tak úplně, ale jistě jí nevadilo, že místo zlaté medaile dostala speciální trofej.
Hlavní bylo, že na Ultimate Championship v Budapešti byla konečně nejlepší. Ustála nervydrásající souboj. Poté, co napotřetí přeskočila laťku ve výšce 480 centimetrů, jí patřilo až páté místo. Před ní byly krajanka Hana Mollová, Švýcarka Angelica Moserová a novozélandská dvojice Imogen Ayrisová a Eliza McCartneyová.
Morrisová věděla, že bude muset předvést to nejlepší. A to podle ní znamenalo přeskočit 490 centimetrů, její osobní maximum.
„Rozhodla jsem se to risknout,“ řekla později. „Stačilo mi předvést stejný skok jako na 480. Počkala jsem, nabrala energii, protože jsem věděla, že na tu výšku mám. Říkala jsem si: Zapomeň na 485, to mi k vítězství nepomůže, takže půjdu na 490. O ten titul jsem musela opravdu hodně bojovat.“
Mollová i Moserová překonaly 485 hned na první pokus, další dvě soupeřky neuspěly. A laťka tedy putovala na hranici 490 centimetrů.
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Morrisová se zrovna chystala ke svému druhému pokusu, když světla kolem stadionu blikala a Američanku potleskem povzbuzoval zaplněný stadion. A rozbouřil se ještě víc, když reprezentantka Spojených států dopadla a laťka zůstala ve vzduchu.
Uznale pokyvoval hlavou i Armand Duplantis, který v pátek podle očekávání ovládl soutěž tyčkařů. Za Morrisovou se postupně seřadily Mollová, která rovněž překonala 490 centimetrů, ovšem až na třetí pokus, a Moserová.
Mimochodem, sobotní klání bylo teprve druhým v historii, při němž dvě tyčkařky v jednom venkovním závodě překonaly 490 centimetrů. Poprvé se tak stalo na mistrovství světa v roce 2019, kde Morrisová získala, jak jinak, stříbro.
Znovu tak byla u historie ženské tyčky. Ale tentokrát už jako šampionka.