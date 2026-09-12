Emotivní den Iapichinové: ráno jí zemřela babička, večer se stala šampionkou

V soutěži dálkařek byla italská závodnice favoritkou. Do Budapešti totiž nepřicestovala Němka Malaika Mihambová ani lídryně rankingu Tara Davisová Woodhalová ze Spojených států, která měla nedávno dopravní nehodu, kvůli které se rozhodla ukončit sezonu.
Čtyřiadvacetiletá Iapichinová, jež nedávno ovládla také mistrovství Evropy v Birminghamu, tak přišla o největší soupeřky. A svou roli potvrdila.
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„Do rodinné sbírky přidávám nový titul, mám obrovskou radost, že jsem zvítězila hned při prvním startu,“ pochvalovala si. Nový formát Světové atletiky se jí zamlouval, diváci zaplnili celý budapešťský stadion a dálkařky navíc skákaly do speciálně barevného písku.
„Celá soutěž byla skvělá, pro dálkaře je vždycky důležité, když se jim dostává pozornosti. Atmosféra byla úžasná a diváci byli skvělí. A miluju ten růžový písek. Nemůžeme ho mít častěji?“ smála se.
Páteční den pro ni byl ale také hodně emotivní. Až když skončila celá soutěž, se totiž svým soupeřkám svěřila se smutnou zprávou. „Dneska ráno jsem přišla o babičku,“ plakala. „Byl to dlouhý den, dozvěděla jsem se to hned, jak jsem se probudila.“
V pátek večer tak Iapichinová bojovala i pro ni. A povedlo se jí dosáhnout na zatím největší vítězství své kariéry. Výkonem 690 porazila druhou Britku Jazmin Sawyersovou o dvanáct centimetrů, letos si vylepšila osobní rekord už na 712.
A vzhledem k tomu, že jí je teprve 24 let, se nejspíš bude ještě zlepšovat. Dálkařský um má totiž v genech.
Její maminka, Fiona Mayová, se rovněž věnovala této atletické disciplíně. A nevedla si vůbec špatně, získala dvě stříbrné medaile na olympijských hrách v Atlantě a Sydney, dvakrát se stala mistryní světa.
Záběry ze světového šampionátu z Edmontonu 2001 dokonce hrály na velkoplošných obrazovkách i v pátek v Budapešti. Jen o necelý rok poté, co se její maminka podruhé stala mistryní světa, se Iapichinová narodila. A teď úspěšně kráčí v jejích stopách.
I když ne úplně, protože se s ní nechce srovnávat. „Přemýšlím jen o svých vlastních rozhodnutích a jako měřítko používám sama sebe. Vždycky chci překonávat své vlastní rekordy,“ říká.
Aktuálně jí díky výkonu 712 centimetrů patří také italský národní rekord, svou maminku, která se narodila v Británii a Itálii reprezentovala od roku 1994, překonala o jeden centimetr.
„Maminčiny rekordy mě motivují, abych se v nadcházejících letech stále zlepšovala,“ líčila v rozhovoru v roce 2021. „Nemá totiž jen rekord v metrech, který bych měla překonat, ale také rekord v počtu medailí, které během své dlouhé kariéry získala.“
Rekord v metrech už Iapichinová překonala, teď by ráda navázala i na medailovou sbírku. Právě v rodině má velkou podporu, i její otec se věnoval atletice, konkrétně skoku o tyči.
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„Mám velké štěstí, že jsem se narodila rodičům, kteří jsou skvělí sportovci. Je pro mě inspirativní mít takové vzory,“ váží si svého zázemí. „Tatínek mě vždycky nesmírně podporoval. Hodně mi pomáhal v době, kdy jsem ještě nebyla příliš samostatná a neměla řidičák. A pomáhá mi i teď. Vždycky chodí na moje závody, což pro mě znamená opravdu hodně.“
Rodiče ji podporovali také při pátečním závodě v Budapešti. A na ten Iapichinová nejspíš nikdy nezapomene.