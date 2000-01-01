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Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po módním mole. A i co se týče volby slavnostních oděvů, nechyběla potřebná kreativita. Podívejte se na vybrané sportovce, kteří od pátečního večera v Maďarsku zabojují o novou prestižní trofej.
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V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková parťačka i soupeřka Lurdes Glorie Manuel na čtvrtce.
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Šestadvacetiletý tyčkař Armand Duplantis výjimečně nepřijíždí pouze jako největší atletická hvězda, ale zároveň jako hudební interpret, který bude v závěru šampionátu zpívat.
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Třicetiletá Australanka Eleanor Pattersonová je jednou z pěti výškařek, které letos překonaly dva metry. A taky světovou šampionkou z Eugene 2022.
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Největší favoritka výškařského sektoru, ostatně už tradičně! Ve čtyřiadvaceti letech Ukrajinka Jaroslava Mahučichová vyhrála všechno. Přidá autorka nejlepší letošního výkonu (203) i ultimátní triumf?
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Proti bude i jednadvacetiletá srbská výškařka Angelina Topičová, která má z loňska podobně jako Jan Štefela bronz z MS v Tokiu.
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Česko bude spoléhat na jednadvacetiletou Lurdes Glorii Manuel, která triumfovala na halovém šampionátu v Toruni a pod širým nebem letos stlačila osobák na 49,37.
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I východní sousedé mají pořádné želízko. Tím je šestadvacetiletá Emma Zapletalová, která uchvátila Slovensko triumfem na čtvrtce překážek na evropském šampionátu v Birminghamu.
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Šestadvacetiletý Brazilec Alison dos Santos na konci srpna v Curychu překonal světový rekord na čtvrtce překážek.
Autor: Reuters
Těch se naopak od letošní sezony vzdala šestadvacetiletá hvězda Femke Bolová. I v Budapešti se Nizozemka představí na hladké osmistovce.
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Ale největší favoritka je tady. Dvaadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová letos jako teprve třetí žena v dějinách běžela pod hranicí 1:54 minuty a ohrozila rekord Jarmily Kratochvílové.
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Výzvou pro ni bude především čtyřiadvacetiletá Britka Keely Hodgkinsonová. Olympijská šampionka však na Werrovou letos venku ještě nevyzrála, navíc se vrací po zranění.
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Pětadvacetiletá americká dálkařka Claire Bryantová loni pozlatila halový šampionát v Nankingu.
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Konkurencí pro ni bude i Hilary Kpatchaová, která letos o dva centimetry nepokořila sedmimetrovou hranici.
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To se podařilo sedmadvacetileté americká dálkařce Monae’ Nicholsové, leč s nepřijatelnou podporou větru.
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Při absenci držitelky nejlepšího letošního výkonu Tary Davisová-Woodhallové je nejspíš hlavní favoritkou v dálkařském sektoru Larissa Iapichinová. Čtyřiadvacetiletá atletka letos posunula italský rekord na 7,12 metru.
Autor: AP
V sektoru ji doplní i sympatická dvaatřicetiletá Britka Jazmin Sawyersová, stříbrná z nedávného Birminghamu.
Autor: AP
Osmadvacetiletý americký překážkář Trey Cunningham vypadal, že má s přehlídkovým molem zkušenosti.
Autor: AP
Pózování si náramně užívala čtyřiatřicetiletá tyčkařka Sandi Morrisová, věčná sběratelka stříber z velkých akcí, včetně MS i olympiády. Ultimátní vítězství by Američance v kariérním výčtu slušelo.
Autor: AP
Osmadvacetiletá švýcarská tyčkařka Angelica Moserová je čtyřnásobnou evropskou šampionkou, dvakrát z toho triumfovala pod střechou.
Autor: AP
Jednadvacetiletá americká tyčkařka Hana Mollová si letos posunula osobák na 491 centimetrů, proto si vysloužila pozvánku do Budapešti.
Autor: AP
Takhle pózuje olympijská a světová šampionka. Tyčkařka Katie Moonová teď v pětatřiceti letech zažije novou atletickou zkušenost.
Autor: AP
A další tyčkařka do party. Devětadvacetiletá Novozélanďanka Eliza McCartneyová slavila olympijský bronz už v devatenácti v Riu.
Autor: AP
Třiadvacetiletý Letsile Tebogo z Botswany se představí na stovce i na dvojnásobné trati, na které je olympijským šampionem.
Autor: AP
Šestadvacetiletá Masai Russellová má v kapse pařížské olympijské zlato ze stovky překážek. Letos v Curychu v této disciplíně překonala světový rekord.
Autor: AP
Pětadvacetiletá Polka Pia Skrzyszowská je jednou z osmi vyvolených závodnic na stovku překážek.
Autor: Reuters
Šestadvacetiletý Řek Emmanouil Karalis je v tyči zvyklý na stříbra, tentokrát se ho ale určitě nedočká, jelikož se v Budapešti medaile nerozdávají, trofej získá pouze vítěz. Všichni účastníci ale dostanou personalizovaný náramek.
Autor: AP
Čtyřnásobně zlatá královna nedávného evropského šampionátu Amy Huntová. Se světovou konkurencí to ale bude mít čtyřiadvacetiletá Britka podstatně těžší.
Autor: AP
Pětadvacetiletá americká sprinterka Melissa Jeffersonová-Woodenová má ze stovky bronz z Paříže, v letošních tabulkách je časem třetí na stovce i dvoustovce.
Autor: AP
Osmadvacetiletý Skot Josh Kerr je světovým šampionem, dvojnásobným olympijským medailistou a taky držitelem nejlepšího letošního času na míli.
Autor: AP
Čtyřiadvacetiletá irská sprinterka Rhasidat Adelekeová zabojuje v sobotu v semifinále dvoustovky.
Autor: AP
Fenomenální švýcarský vícebojař a skokan do dálky Simon Ehammer. V Budapešti se šestadvacetiletý atlet představí právě v písečném sektoru.
Autor: AP
Pro dvaatřicetiletého amerického sprintera Kyreeho Kinga je úspěchem už nominace do závodu na 200 metrů.
Autor: AP
Pětadvacetiletá maďarská sprinterka Boglárka Takácsová dostala – stejně jako několik dalších sportovců z hostitelské země – speciální pozvánku, i když nesplnila kvalifikační kritéria.
Autor: Reuters
Haruka Kitagučiová, oštěpařská superstar a svěřenkyně trenéra Jana Železného. Nejlepší hod sezony předvedla osmadvacetiletá Japonka na závěrečné Diamantové lize (65,44m).
Autor: AP
Dvaatřicetiletá britská mílařka Georgia Hunterová Bellová bude chtít navázat na světový triumf z Toruně.
Autor: AP
Sedmadvacetiletý norský tyčkař Sondre Guttormsen v letošních tabulkách nestačí jen na Karalise a Duplantise.
Autor: AP
Třiadvacetiletá britská čtvrtkařka Yemi Mary Johnová letos v Tokiu poprvé pokořila 50 sekund.
Autor: AP
Devětadvacetiletý Kurtis Marschall se představí v tyčkařském sektoru, ve kterém už vybojoval tři bronzy na světových šampionátech.
Autor: AP
Pětadvacetiletá Jamajčanka Ashanti Mooreová se pokusí oslnit na dvoustovce, už předtím se jí to podařilo na červeném koberci.
Autor: AP
Úspěch má ve jménu Success Eduanová. Jednadvacetiletá Britka zatím bodovala především v mládežnických kategoriích, v Budapešti se představí na dvoustovce.
Autor: AP
Čtyřiatřicetiletý tyčkař Sam Kendricks v éře „před Duplantisem“ získal i dvě světová zlata.
Autor: AP
Konkurencí pro favorizované Američany Tharpa, Britta, Tiche bude na 110 m překážek i šestadvacetiletý Japonec Šunsuke Izumija.
Autor: Reuters
Devětadvacetiletá sprinterka Gabby Thomasová je olympijskou šampionkou na dvoustovce a rovněž lídryní letošního rankingu. Její disciplína zápolení v Budapešti v neděli uzavře.
Autor: Reuters
Třiatřicetiletá americká sprinterka Jenna Prandiniová na velkých akcích bodovala především ve štafetách, v ní je na stovce mistryní světa.
Autor: AP
Dvaadvacetiletá Švýcarka Fabienne Hoenkeová změří síly na dvoustovce, mezi favoritky ale nepatří.
Autor: AP
Nejúspěšnější sprinter současnosti Noah Lyles startovat v Budapešti kvůli zranění hamstringu nebude. I on se ale, oděný do hvězd, ukázal na slavnostní přehlídce.
Autor: Reuters