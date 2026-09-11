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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci
Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...
Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...
Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý
Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...
Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce
Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...
Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte
Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...
Zverev postoupil podruhé do finále US Open, v něm vyzve domácího Sheltona
Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po šesti letech do finále US Open. Nejvýše nasazený hráč newyorského turnaje v semifinále porazil Rusa Karena Chačanova 6:3, 7:6, 7:6 a v neděli bude...
Saxofon a až 15 tisíc diváků. Přání sklářů před Slavií: Ať převažují Tepličáci
Mistrovská, neporažená, rozjetá, vedoucí. Zápas s pražskou Slavií je pokaždé svátek, teď však pro fotbalové Teplice půjde dokonce o slavnost: skláři do nedělního hitu s lídrem vstoupí ze 6. místa,...
Švédsko - Česko na ME ve volejbale mužů 2026: Kurzy a přímý přenos
Po úspěšném vstupu do turnaje čeká české volejbalisty druhý zápas na mistrovství Evropy 2026. V sobotním duelu Švédsko - Česko jsou svěřenci trenéra Jiřího Nováka favoritem a pokusí se navázat na...
Bylo to jen o nás, cení si Šotola. Vstup do mistrovství Evropy volejbalisté zvládli
Důležité tři body získali volejbaloví reprezentanti na úvod mistrovství Evropy, když v modenské skupině A porazili Řeky 3:1 (21, 17, -23, 23).
Sparta - Jablonec v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy
Fotbalisty Sparty čeká v 8. kole Chance Ligy utkáni s Jabloncem. Zápas na Letné začne v sobotu 12. září od 18:00. Domácí potřebují po dvou ligových porážkách v řadě zabrat a odrazit se z desátého...
20. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité královské etapy
Královská 20. etapa Vuelty prověří jezdce v pohoří Sierra Nevada na 186,8 kilometrech s převýšením takřka 4 900 výškových metrů. Rozhodující bitvu o červený dres svede peloton na stoupání Collado del...
Kde sledovat OKTAGON 93 živě? Live streamy online i v TV
Přímé přenosy z galavečeru MMA Oktagon 93 v Brně lze sledovat u sázkových kanceláří, Tipsport nabízí live streamy všech zápasů zdarma. Navíc dostanete atraktivní vstupní bonus.
Co blázníte? Kam se cpete? Jak König ujel i Nibalimu a odstrkovaná stáj jásala
Od našeho zpravodaje ve Španělsku Zkušený Eddie Dunbar tady v pátek triumfoval. O třináct let dříve, kdy se sem drápala Vuelta poprvé, se však dojezd 8. etapy na Peňas Blancas proměnil v památný den české cyklistiky. V časech, kdy v...
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...
World Athletics Ultimate Championship 2026: Program, kde sledovat, Češi
První ročník World Athletics Ultimate Championship se koná od pátku 11. do neděle 13. září 2026 v Budapešti. Unikátní akce se bude opakovat každé dva roky a na start se postaví výhradně úřadující...
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Plzeň v Lize mistrů vyloupila Fribourg. Liberec udolal Herning až po nájezdech
Pouhých 19 vteřin je dělilo od prvního tříbodového zisku v letošní Lize mistrů. Jenže hokejisté Liberce proti Herningu nejtěsnější vedení v základní hrací době neuhájili a dánského soupeře nakonec...
Manuel do finále Ultimate Championship neprošla, kladivář Myslyvčuk byl pátý
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá za 50,52 sekundy, od...