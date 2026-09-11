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Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

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Fotočlánek   13:40
V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková... V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková... Maskáčový doplněk zvolila i osmadvacetiletá anglická sprinterka Imani-Lara... Šestadvacetiletý tyčkař Armand Duplantis výjimečně nepřijíždí pouze jako... Třicetiletá Australanka Eleanor Pattersonová je jednou z pěti výškařek, které... Největší favoritka výškařského sektoru, ostatně už tradičně. Ve čtyřiadvaceti... Jednadvacetiletá srbská výškařka Angelina Topičová den před zahájením... Lurdes Gloria Manuel den před zahájením ultimátního atletického šampionátu v... Šestadvacetiletá Emma Zapletalová uchvátila Slovensko triumfem na čtvrtce... Šestadvacetiletý Brazilec Alison dos Santos na konci srpna v Curychu překonal... Překážek se naopak od letošní sezony vzdala šestadvacetiletá hvězda Femke... Ale největší favoritka je tady. Dvaadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová letos...
Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po módním mole. A i co se týče volby slavnostních oděvů, nechyběla potřebná kreativita. Podívejte se na vybrané sportovce, kteří od pátečního večera v Maďarsku zabojují o novou prestižní trofej.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Povltavská vs. Loko PrahaFotbal - 6. kolo - 12. 9. 2026:Povltavská vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
12. 9. 10:15
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Benešov vs. Králův DvůrFotbal - 6. kolo - 12. 9. 2026:Benešov vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
12. 9. 10:15
  • 2.35
  • 3.20
  • 2.34
Aritma Praha vs. Slavia CFotbal - 6. kolo - 12. 9. 2026:Aritma Praha vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
12. 9. 10:15
  • 2.35
  • 3.20
  • 2.34
Neratovice vs. Most/SoušFotbal - 6. kolo - 12. 9. 2026:Neratovice vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
12. 9. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Chrudim vs. ČáslavFotbal - 6. kolo - 12. 9. 2026:Chrudim vs. Čáslav //www.idnes.cz/sport
12. 9. 10:15
  • 1.52
  • 3.50
  • 4.58
Blansko vs. VítkoviceFotbal - 7. kolo - 12. 9. 2026:Blansko vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
12. 9. 10:30
  • 2.90
  • 3.53
  • 1.85
Program a výsledky
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Výsledky

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Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

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