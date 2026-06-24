„Samozřejmě, že už mě bolí záda, nohy, ale to se musí překousnout a zatnout zuby. Já se vždy držel Zátopkova hesla – Když nemůžeš, tak přidej!“ vypráví nezdolný Ústečan.
Na konci července zkusí na akci Masters Europa Lovosice vymazat z tabulek v kategorii nad 90 let Němce Lothara Huchthausena, jenž drží světový rekord výkonem 28,97 metru.
„Věřím si na to. Na stadion už se moc nedostanu, ale trénuju na to všude, kde se dá. Vzpírám činky, běhám doma i na chalupě. Dokud to půjde, tak s tím nikdy nepřestanu,“ ukazuje Panocha neskutečně pevnou vůli.
Díky tomu má i tuhý kořínek, loni prodělal těžký zápal plic a navrch infarkt. Ani to ho nezlomilo, oklepal se a znovu závodí. „Měl jsem zrovna 92. narozeniny a doktor mi v nemocnici říká: Kdybys nebyl tak trénovaný, už bys koukal zespoda na kytičky,“ líčí účastník olympiády veteránů v Turíně 2013, kde získal tři medaile. „Ten pocit se nedá koupit. Když hrála hymna a česká vlajka šla nahoru, brečel jsem jako malej kluk.“
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Na vozejk nikdy! Za války stál u zdi, v 92 letech Panocha závodí a sní o rekordu
Ještě před pokusem o světový veteránský rekord v hodu kladivem Panocha před pár dny na mítinku v Ústí nad Labem zkusil zaútočit na český rekord ve vrhu koulí, ale na historický výkon Karla Matznera, jehož hodnota je 7,98 metru, nedosáhl. Překonal pětimetrovou hranici. „Kouli jsem vůbec neměl možnost trénovat, takže jsem to bral spíš jako přípravu na kladivo, což je moje nejsilnější disciplína.“
Masters Europa Lovosice se uskuteční od 22. do 26. července, Panochův pokus je na programu v sobotu. „Václav bude určitě nejstarším účastníkem šampionátu, je to naprosto úžasné, že v takovém věku pořád závodí. V Česku je to ojedinělé,“ smeká organizátor akce Jaroslav Smělý. Věří, že Panocha může uspět. „Bude to těžké, výkon Huchthausena je mimořádný. Ale Václav maká jako ďábel, nic není nemožné!“
Na veteránské světové mistrovství v Lovosicích jsou zatím přihlášení atleti z 23 zemí světa včetně Brazílie, Japonska či Curacaa. Pokus o světový masters rekord ohlásil i Švéd Mattias Sunneborn. Někdejší skvělý dálkař s osobním maximem 821 centimetrů, osmý na olympiádě v Atlantě, zaútočí na historické maximum v desetiboji.