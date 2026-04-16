Turecko nalákalo hvězdy na lukrativní přestup, Světová atletika ho zamítla

Světová atletika zamítla přestup jedenácti sportovců do Turecka. Novou zemi tak nemohou reprezentovat například bývalá světová rekordmanka v maratonu Brigid Kosgeiová z Keni nebo jamajský diskař Rojé Stona, olympijský vítěz z Paříže.

Brigid Kosgeiová právě ovládla Tokijský maraton. | foto: Reuters

Komise, která rozhoduje o změně národních barev, zjistila, že všech jedenáct atletů lákala turecká vláda na lukrativní podmínky. To podle členů komise odporuje pravidlům. Mezinárodní federace o tom informovala na webu.

Společně se stříbrnou maratonkyní z OH 2021 Kosgeiovou usilovali o odchod z Keni do tureckých barev další čtyři atleti včetně Ronalda Kwemoie, stříbrného medailisty z olympijských her v Paříži v roce 2024 v běhu na 5000 metrů. Další skupinku tvořili čtyři Jamajčané. Vedle Stony také bronzový koulař z OH v Paříži Rajindra Campbell, stříbrný olympijský medailista v dálce Wayne Pinnock a juniorský mistr světa v trojskoku z roku 2022 Jaydon Hobbert, jenž byl před dvěma lety na OH čtvrtý. Posledními žadateli byly nigerijská sprinterka Favour Ofiliová a dvacetiletá ruská vícebojařka Sofia Jakušinová.

Rajindra Campbell na mítinku Hvězdy v Nehvizdech.

O této jedenáctce atletů rozhodovala komise společně, protože se jednalo o obdobné případy. Všem turecká vláda prostřednictvím klubu, který plně vlastnila a financovala, nabídla výhodné finanční podmínky, pokud budou Turecko reprezentovat na šampionátech a především olympijských hrách v Los Angeles 2028.

Komise takový postup považuje za odporující regulím. „Tyto (naše) principy jsou vytvořeny, aby chránily důvěryhodnost mezinárodních soutěží, povzbuzovaly národní federace k investování do rozvoje domácích talentů a zachovaly mezi atlety přesvědčení, že národní týmy nejsou primárně obsazovány náborem zvenku,“ uvedla Světová atletika.

Zmiňovaní atleti sice nemohou Turecko reprezentovat na šampionátech, ale podle komise jim nic nebrání, aby v Turecku žili a trénovali a jako soukromé osoby nebo členové klubu závodili na jednorázových mítincích případně v silničních bězích.

