Trojskokanka Suchá si doma věří: Chci na MČR v Plzni potvrdit roli favoritky

Na rekonstruovaném skvrňanském stadionu přibylo nové tréninkové zázemí s unikátem v podobě dráhy vedoucí přímo přes novou budovu na protilehlé rovince. Zde budou atleti zápolit nejen o tituly a medaile, ale mítink je pro ně také poslední možností, jak si zajistit start na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu.
Atleti Škody patří v tuzemsku dlouhodobě k nejlepším a své kvality budou chtít potvrdit i na domácím šampionátu. Velkým lákadlem ve výškařském sektoru bude Jan Štefela, nejúspěšnější reprezentant plzeňských barev a bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu.
Před domácím publikem se však budou chtít v tom nejlepším světle předvést i oštěpaři Petra Sičaková s Janem Výškou, běžkyně Tereza Hrochová, diskařka Barbora Tichá, dálkařský talent Kristýna Záhořová, čtvrtkařka Tereza Petržilková nebo trojskokanka Linda Suchá. Ta bude obhajovat loňský titul z Jablonce, kde dosáhla svého maxima 14,03 metrů a na medailový úspěch bude cílit i ve skoku dalekém.
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Do Birminghamu by mohlo kolem padesáti českých atletů. K účasti jim pomůže i Plzeň
„Určitě jsem strašně ráda, že se mistrovství republiky koná právě v Plzni. Doufám, že naplním své ambice a nezklamu plzeňské diváky,“ říká čtyřiadvacetiletá atletka, která bude usilovat v součtu s dálkou o svůj už osmý venkovní titul. „Určitě chci potvrdit roli favoritky. Budu se snažit zvítězit nejen v trojskoku, ale i ve skoku dalekém,“ dodává.
Rozhodování o startu ve dvou disciplínách pro ni nebylo složité. „Protože dálka je až druhý den, bylo to jednoznačné. Hlavní bude v sobotu trojskok a v neděli se můžu naplno soustředit na druhou disciplínu.“
Stadion má nový tartan
Šampionát se uskuteční na stadionu s novým tartanovým povrchem. Právě ten by mohl atletům pomoci k hodnotným výsledkům. „Věřím, že nový povrch bude kvalitní. Nemám ho sice ještě tolik vyzkoušený, protože jsem kvůli zdravotním problémům nestihla tolik tréninků, ale věřím, že bude skvělý a pomůže k lepším výkonům,“ pronesla Suchá.
Na domácím stadionu může počítat s velkou podporou. „Přijde moje rodina, přítel i kamarádi, takže si myslím, že budu mít opravdu skvělé podmínky,“ říká.
Dosavadní průběh sezony ale neodpovídal jejím představám. Přípravu i závody totiž komplikovaly zdravotní problémy. „Zatím nejsem úplně spokojená. Trápily mě bolesti achilovky, které mě trochu přibrzdily. Doufám ale, že teď už se všechno obrátí tím správným směrem,“ věří Suchá před domácím mistrovstvím.