Triatlonistka Duffyová si díky triumfu ve finále MS zajistila čtvrtý titul

„Na tenhle titul jsem fakt pyšná. Začátek sezony byl kvůli olympiádě, covidu a dalším věcem složitý a dalo mi dost práce se do toho dostat,“ řekla Duffyová. „Když jsme zbyly jen já a Georgia, několikrát jsem se usmála. Posouvá mě na vyšší úroveň, vzájemně si nedarujeme ani centimetr. Hlavní bylo vydržet to hrozné vedro. Když jsem ve třetím běžeckém okruhu získala malý náskok, pomyslela jsem si, že i když je to o trochu dřív, než jsem čekala, je ten pravý čas nastoupit,“ dodala pětatřicetiletá olympijská vítězka z Tokia.

Duffyová nakonec porazila Taylorovou-Brownovou o více než minutu. Letos hvězdná bermudská triatlonistka vyhrála čtyři ze sedmi závodů. Z celkového prvenství se radovala také v letech 2016, 2017 a loni. Čtvrtým zlatem se v čele historických tabulek odpoutala od Australanky Emmy Snowsillové.

Kuříková jako nejlepší z českých triatlonistek obsadila celkové 63. místo. V sezoně byla v seriálu MS nejlépe sedmnáctá v červnu v Leedsu, čímž si vytvořila osobní maximum. O měsíc později ovládla v Pontevedře poprvé v kariéře závod Světového poháru.

„Celkově jsem se závodem spokojená, jedná se o moje nejlepší umístění ve finálovém závodě mistrovství světa. Vím ale, že to mohlo být lepší, kdybych neodpadla v cyklistice. Celkově jsem ale velmi vděčná, že jsem tu vůbec mohla být,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Kuříková, pro kterou to byl teprve druhý závod od srpnového mistrovství Evropy, kde si po pádu na kole poranila rameno.