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Trénuje se sám, data ze závodu zapisuje do Excelu a může napodobit Zátopka

Kryštof Morong
  13:00
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Andreas Almgren slaví vítězství na maratonu v New Yorku.

Andreas Almgren slaví vítězství na maratonu v New Yorku. | foto: AP

Andreas Almgren slaví vítězství na maratonu v New Yorku.
Zleva tři nejlepší běžci maratonu v New Yorku Yemaneberhan Crippa, Andreas...
Švéd Andreas Almgren probíhá cílem půlmaratonu v Kodani.
Švédský vytrvalec Andreas Almgren na mítinku v Oslu
5 fotografií
Zbývalo ještě pár set metrů, přesto už pobízel fanoušky na Central Park South. Věděl, že nepotrvá dlouho a zvedne v New Yorku ruce nad hlavu. Po 22 letech se Andreas Almgren stal dalším rodilým Evropanem, který vyhrál jeden z nejprestižnějších maratonů světa. Přitom delší závod nikdy předtím neběžel. A na rozdíl od svých soupeřů se připravoval sám.

Nepřipomíná nejlepší časy historie. Často dopřává vítězství neznámým atletům a tolikrát už vynahradil olympijská zklamání. Tentokrát newyorský maraton ukázal, že i za vlády vytrvalců ze subsaharské Afriky stále může vyhrát rodilý Evropan.

„Viděl jsem, že mám docela velký náskok, a pak jsem si prostě řekl: Dobře, Andreasi, užij si těch pár posledních metrů, protože tohle moc lidí nezažije,“ líčil v cíli jednatřicetiletý Švéd.

Vždyť ve 21. století na majorech i olympijských hrách prohráli Afričané pouze sedmkrát. Dosud posledním, kdo je na 42 195 metrech porazil, byl Japonec Yuki Kawauchi v roce 2018 v Bostonu. A posledním rodilým Evropanem pak Ital Stefano Baldini na olympiádě v Athénách 2004.

Andreas Almgren slaví vítězství na maratonu v New Yorku.

A tak není divu, že letošní první listopadová neděle vzbudila takový rozruch. Vždyť Almgren prolétl ulicemi New Yorku za 2:06:01, tedy v průměrném tempu 2:56 na kilometr.

Přitom s časomírou od začátku neměl v plánu závodit. „Nezaběhnu svůj nejrychlejší maraton hned při debutu. Vzhledem k mé dráhové minulosti mi vyhovovalo, že New York bývá v první polovině většinou docela pomalý a pak postupně zrychluje. Kdybych běžel ve Valencii, Yomif Kejelcha (držitel druhého nejlepšího času historie) a John Korir by mi utekli hned od startu a musel bych běžet sám.“

Do New Yorku přiletěl týden předem, aby se aklimatizoval na časový posun, a hlavně si důkladně načetl trať. Každý den běhal posledních šest kilometrů, tušil, že právě na nich se nakonec rozhodne.

A měl pravdu.

Závod rozběhl zvolna, polovinu trati zdolal za 1:04:04 a v klidu se držel v čelní skupině, kde nechyběli bývalí šampioni Abdi Nageeye, Geoffrey Kamworor ani Zouhair Talbi, který v dubnu ovládl major v Bostonu.

Zleva tři nejlepší běžci maratonu v New Yorku Yemaneberhan Crippa, Andreas Almgren a Kamohelo Mofolo.

Když se vytrvalci stočili do Bronxu, tempo narostlo. Na třicátém kilometru prožíval Almgren krizi a pochyboval, jestli se dobře připravil. „Dokud nedosáhnete hranice 35 km, nevíte, jestli to zvládnete,“ popisoval.

Jakmile se ale vběhlo na ikonickou Pátou avenue a trať začala mírně stoupat k Central Parku, našel v sobě novou energii a reagoval na každý nástup soupeře.

A pak se míli před koncem odtrhl od Itala Yemaneberhana Crippy a mířil osamoceně do cíle.

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Před šesti týdny vyhrál půlmaraton v dánské Kodani v evropském rekordu 58:06 a stal se mistrem světa. Měsíc předtím překonal 48 let starý rekord mistrovství Evropy na 10 000 metrů. V létě zářil na pětikilometrové trati na mítincích Diamantové ligy ve Stockholmu a Oslu.

Přitom ještě dva roky po získání bakalářského titulu v oboru průmyslového inženýrství pracoval jako datový vědec u švédské společnosti Svexa zabývající se sportovními technologiemi.

Považovat ho za amatéra by však bylo úsměvné.

Začínal na dráze jako specialista na 800 metrů, v roce 2014 na mistrovství světa juniorů pak v této disciplíně vybojoval bronz, jedenáctkrát se stal na ovále národním šampionem.

Švédský vytrvalec Andreas Almgren na mítinku v Oslu

Až později přešel k silničním běhům. „Pořád mi přijde zvláštní říct, že jsem běžec na dlouhé tratě,“ přiznává.

Neustálá zranění ho postupně připravila o olympiádu v Riu, Tokiu, a kvůli únavové zlomenině nakonec i v Paříži. To jen dokazuje, jaké tréninkové dávky si sám ordinuje.

Deset let ho vedl krajan Urban Aruh, před sedmi lety se ale Almgren rozhodl experimentovat s norskou metodou, kdy atlet neběhá vyčerpávající intervaly, místo toho se drží těsně pod hranicí anaerobního prahu.

„Můžu trénovat tvrději než předtím a pořád se z toho zotavovat,“ pochvaluje si.

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Postupně si tak začal vytvářet vlastní tréninkové plány a všechny údaje z hodinek i hodnoty laktátu důkladně zaznamenávat do tabulek v Excelu. Že může konkurovat nejlepším vytrvalcům světa, si pak potvrdil v roce 2024 na půlmaratonu v Barceloně, kde při své premiéře skončil druhý v čase 59:24.

A když se loni po sezoně přijel podívat na maraton do New Yorku, vytyčil si další metu. Už cestou domů si začal vymýšlet ideální scénář. Nehodlal totiž obětovat celou atletickou sezonu, a tak si vybral až listopadový New York.

Švéd Andreas Almgren probíhá cílem půlmaratonu v Kodani.

Během deseti týdnů naběhal přes dva tisíce kilometrů, zařazoval dvoufázové tréninky a v období největšího objemu dokonce až 235 kilometrů za týden. Zavíral se do termokomory, kde běhal ve 38 stupních, a závěrečnou přípravu pak strávil ve Flagstaffu v Arizoně ve výšce 2 100 metrů nad mořem.

Snažil se myslet na každý detail, zkoušel si třeba brát lahve s vodou pravou rukou, protože je levák a občerstvovací zóny jsou na trati napravo.

Přesto den před závodem zůstával při otázkách novinářů při zemi. „Doufám, že se udržím v čelní skupině až do Central Parku a třeba to nakonec i celé vyhraju.“

Vyhrál.

Co víc, splnil olympijský limit a otevřel si tak cestu za dva roky do Los Angeles.

Dráhy se však nehodlá vzdát. Nadále bude běhat i závody na 10 000 metrů.

A tak před Andreasem Almgrenem leží možná největší výzva kariéry.

Jediným mužem, který dokázal na jedněch hrách ovládnout obě tyto tratě, byl totiž také Evropan bez trenéra, tréninkový inovátor a věčný dříč – Emil Zátopek.

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