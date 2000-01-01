náhledy
Na čtvrtečním oficiálním tréninku den před zahájením halového mistrovství světa bylo v toruňské hale pořádně nabito. Mezi světovými reprezentacemi se míhali i sportovci v dresech Czechia, kteří stejně jako ostatní testovali ovál. Povětšinou se širokým úsměvem. Nervozita je věcí pátku a víkendu. Podívejte se, jak to na místě těsně před začátkem šampionátu vypadalo.
Autor: Tomáš Kazda, MAFRA
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel si užívá rozběhávání po boku maďarského evropského šampiona z Apeldoornu Attily Molnára.
I čeští trenéři byli v dobré náladě. Vedle Zuzany Hejnové je šéftrenér Pavel Sluka.
Když jste dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa, zastavují vás, i když máte na batůžku vlajku cizí země. Americký trojskokan Christian Taylor pracuje jako poradce pro rakouskou atletiku.
„Vyfoť mě,“ slyšel David Bix od parťáka ze štafety Milana Ščibrániho. A tak se ujal telefonu. Ščibráni radši kontroluje, zda zrovna někdo neběží v šesté dráze.
A fotka se povedla i členkám štafety na 4x400 metrů žen. Zleva Kateřina Šmilauerová, Nikola Bisová a Kimberley Ficenec.
Podle stylu poznáš Mattiu. Italský dálkař Furlani drží kromě oficiálních světových titulů z haly a dráhy i neoficiální prvenství ve stylu oblékání.
Hemžení sportovců, trenérů, fotografů a dalších uprostřed haly během čtvrtečního oficiálního tréninku.
V přeplněné hale, kde si všichni chtějí vyzkoušet povrch, je přechod přes dráhu docela adrenalinová záležitost. Lurdes Gloria Manuel radši vše poctivě kontroluje, aby ji někdo nezranil.
Nechyběla ani Kimberley Ficenec, rodačka z Orange County v Kalifornii, která se před šesti lety přestěhovala do domoviny svých rodičů.
Milan Ščibráni trénuje před svým prvním startem na halovém světovém šampionátu. Představí se v neděli ve štafetě čtvrtkařů.
Snímač startu, už brzy se spustí naostro. Jak se českým atletům bude dařit?
