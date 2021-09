Chce inspirovat. V Tokiu Bromell nezářil, teď je šestý sprinter historie

Bromell se zvedl, smál se a navzdory tomu, že vzhledem k místním restrikcím se na stadion dostalo jen několik stovek diváků, dopřával si oslavné kolečko po dráze.

Jaký rozdíl oproti olympiádě v Tokiu…

Do dějiště her odlétal jako jeden z největších favoritů. „Nástupce Bolta,“ psala o něm americká média a i samotný někdejší sprinterský král říkal: „Jsem zvědavý, co ukáže.“



V Japonsku však z muže, který v úvodu sezony vyhrál osm z deseti závodů, do kterých nastoupil, a časem 9,77 držel nejlepší sezonní výkon, zbyl jen stín.

Jen těsně proklouzl do semifinále. „Netuším, co se děje,“ líčil 26letý Američan. „Myslel jsem, že jsem v dobré formě, ale jediné, co mohu říct, je, že to tak nebylo.“

Přesto věřil, že se v semifinále dá dohromady. Jenže to se nestalo. Zlepšil se jen o pět setin, cílem svého běhu proběhl až jako třetí a bylo jasné: souboj o medaile se odehraje bez něj.

Zklamání? Určitě, i on pochopitelně toužil po zlatu a věděl, že na něj má. Ale že by se vzdával? Ne, to nechtěl dopustit.

AW @AthleticsWeekly Blistering pace from @TrayvonBromell in 2021 9⃣.7⃣6⃣ 9⃣.7⃣7⃣ 9⃣.8⃣0⃣ https://t.co/HB7TLAuNQc oblíbit odpovědět

„Však víte, jak moc jsem chtěl být ve finále,“ říkal. „Ale i tak odcházím s úsměvem, protože vím, že když budete bojovat, sny se vám jednou vyplní.“

To on sám několikrát poznal.

„Z podmínek, z jakých jsem vzešel, jsem už teď vítěz. I když nemám zlato z Tokia,“ uvědomuje si. Vyrůstal na Floridě ve městě Saint Petersburg. Nebyla to však žádná milionářská čtvrť, nýbrž území s vysokou chudobou i kriminalitou. A gangy.

„Nikoho jsem vedle sebe neměl, když jsem trpěl. Nikoho jsem vedle sebe neměl, když jsme spolu s mámou jen tak tak spláceli nájem a nevěděli, jestli budeme mít střechu nad hlavou,“ říká.

Jeho nejlepší kamarád z dětství skončil ve vězení, další jeho vrstevníci ani nedokončili školu. Bromell se však dal na atletiku. „A věřil jsem,“ líčí.

V roce 2014 vytvořil časem 9,94 juniorský rekord na stovce.

Následující rok byl třetí na mistrovství světa v Pekingu.

A o další rok později se zúčastnil olympijských her v Riu.

V Brazílii si však přivodil zranění. Po pádu v závodu štafet si pochroumal achilovku, čímž začaly jeho vleklé problémy. Kvůli bolestem a opakovaným operacím vynechal většinu sezony 2017 a celou sezonu 2018.

„Přemýšlel jsem, jestli nemám raději skončit,“ přiznal. Ale nevzdal se, myšlenky na sportovní důchod zavrhl.

VELKÝ SPEKTÁKL. Usain Bolt a Justin Gatlin (uprostřed) ve finále stovky na MS v Pekingu, v krajních drahách finišují bronzoví Trayvon Bromell a Andre De Grasse.

„Potkal jsem tolik doktorů, co snad žádný jiný sportovec. Všichni mi tvrdili: Už nikdy nebudeš rychlý. Jenže já se vrátil… A podívejte, běžel jsem 9,77,“ popisoval Bromell před hrami v Tokiu.

Do Japonska tak mířil jako nejrychlejší muž letošních tabulek. Čekalo se od něj zlato, jenže on sám si dával jiné cíle.

„Olympiáda je pro mě důležitá z jiného důvodu než pro ostatní,“ říkal. „Nechápejte to špatně, taky chci zlato. Jenže můj největší úkol je dát lidem naději. Chci, aby mě viděly děti a řekly si: Můžu to dokázat taky.“

Jeho tokijská mise však skončila už v semifinále. Po prvotním zklamání se však rychle oklepal a v Nairobi zaběhl stovku s povolenou podporou větru za 9,76.

Ze sedmého místa se posunul ke krajanovi Christianu Colemanovi na dělenou šestou pozici historických tabulek.

On chce ale ještě výš.